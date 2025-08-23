نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بدھ کے روز آئین میں 130 ویں ترمیم متعارف کرائی، جس کے تحت وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور مرکز، ریاستوں کے ساتھ ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء کو عہدے سے ہٹانے کا انتظام ہے جو سنگین الزامات میں گرفتار ہیں اور 30 دن کی جیل کی سزا بھگت رہے ہیں۔
اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم خطرناک ہے کیونکہ یہ منتخب نمائندوں کو فوجداری مقدمات میں سزا کے بغیر بھی عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں کتنے وزرائے اعلیٰ کو سنگین الزامات کا سامنا ہے۔
42 فیصد وزرائے اعلیٰ کے خلاف فوجداری مقدمات
ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (ADR) کے تجزیہ کردہ انتخابی حلف ناموں کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان کے تقریباً 42 فیصد وزرائے اعلیٰ نے اپنے خلاف فوجداری مقدمات کا اعلان کیا ہے۔ اے ڈی آر نے دسمبر 2024 میں چیف منسٹروں کی طرف سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو دیے گئے حلف ناموں کی معلومات کی بنیاد پر ایک فہرست تیار کی تھی۔
اس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ملک کے 31 وزرائے اعلیٰ میں سے 13 نے اپنے خلاف مجرمانہ الزامات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں سے 10 وزرائے اعلیٰ پر قتل کی کوشش، اغوا، رشوت خوری اور مجرمانہ دھمکی جیسے سنگین الزامات ہیں۔ ان 10 وزرائے اعلیٰ میں سے 6 وزرائے اعلیٰ اپوزیشن کی حکومت والی ریاستوں سے ہیں، تین بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے اتحادیوں سے اور ایک بی جے پی سے ہے۔
اے ڈی آر کے مطابق ان وزرائے اعلیٰ پر ایسے الزامات ہیں جن کی وجہ سے پانچ سال یا اس سے زیادہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ غیر ضمانتی اور قابل سماعت یا انتخابی جرائم ہیں۔ اس کے علاوہ، کچھ پر خزانے کو نقصان پہنچانے سے متعلق جرائم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، کچھ لوگوں پر عوامی نمائندگی ایکٹ کے سیکشن 8 کے تحت جرائم کا ذکر ہے، جن میں حملہ، قتل، اغوا، عصمت دری شامل ہیں، جب کہ کچھ مقدمات انسداد بدعنوانی ایکٹ اور خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم سے متعلق ہیں۔
وہ وزیراعلیٰ جن کو سنگین مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے
وزیر اعلیٰ سدارامیا
کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا کے خلاف درج کل 13 مقدمات میں سے چھ مقدمات آئی پی سی کی مختلف دفعات کے تحت مبینہ سنگین جرائم کے ہیں۔ اس کے خلاف درج کردہ دیگر مقدمات میں IPC کی دفعہ 435، 171E، 171C، 171F، 143 اور IPC کی دفعہ 149 شامل ہیں جو کہ ایک غیر قانونی اسمبلی کے ہر رکن سے متعلق ہے جو مشترکہ مقصد کی کارروائی میں کسی جرم کا مرتکب ہے۔
ہیمنت سورین
جھارکھنڈ کے سی ایم ہیمنت سورین اس فہرست میں شامل ہیں۔ اس کے خلاف کل 12 مقدمات درج ہیں۔ ان میں سے سات مقدمات سنگین معاملات سے متعلق ہیں۔ ان کے خلاف آئی پی سی سیکشن 171 ایف، الیکشن میں غیر ضروری اثر و رسوخ سے متعلق آئی پی سی سیکشن 467، وصیت وغیرہ کی جعلسازی سے متعلق اور دفعہ 468، 466، 420 اور 379 سمیت کئی مقدمات درج ہیں۔
دیویندر فڑنویس کے خلاف مقدمہ
اس کے علاوہ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کے خلاف کل چار مقدمات درج ہیں۔ ان میں سے دو جرائم سنگین دفعات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ اس کے خلاف آئی پی سی سیکشن 420 کے تحت دھوکہ دہی اور بے ایمانی کے ساتھ جائیداد کی فراہمی سے متعلق مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ دفعہ 406 اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی کی سزا سے متعلق)۔ دفعہ 417 دھوکہ دہی اور دیگر بہت سے معاملات کی سزا سے متعلق ہے۔
سکھوندر سنگھ
ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ کے خلاف سنگین جرائم سمیت کل چار مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، کیرالہ کے سی ایم پنارائی وجین کے خلاف کل دو کیس درج کیے گئے ہیں اور دونوں معاملے سنگین دفعات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ اس کے خلاف غلط معلومات دینے سے متعلق آئی پی سی کی دفعہ 181، 143، 188، 341، 336، آئی پی سی کی دفعہ 177 سمیت کئی معاملات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
پنارائی وجین
کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین کے خلاف کل دو مقدمات درج ہیں۔ اس کے خلاف آئی پی سی سیکشن 406 کے تحت مجرمانہ اعتماد کی خلاف ورزی کی سزا سے متعلق، آئی پی سی سیکشن 420 دھوکہ دہی اور بے ایمانی سے جائیداد کی ترسیل سے متعلق، دفعہ 120 بی اور 425 کے علاوہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
سی ایم تمانگ کے خلاف مجرمانہ مقدمہ درج
سکم کے سی ایم پی ایس تمانگ کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تمانگ کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 406 کے تحت اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی، جائیداد کے بے ایمانی سے غلط استعمال سے متعلق دفعہ 403 اور مجرمانہ سازش کی سزا سے متعلق دفعہ 120B کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان
ساتھ ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان بھی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ کا سامنا کر رہے ہیں۔ مان کو آئی پی سی کی دفعہ 332 کے تحت سرکاری ملازم کو اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی سے روکنے کے لیے تکلیف پہنچانے، آئی پی سی کی دفعہ 147 فسادات کے علاوہ دفعہ 149، دفعہ 353 اور دفعہ 188 کے تحت فوجداری مقدمات کا سامنا ہے۔
وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی
اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 143 کے تحت غیر قانونی اسمبلی کا رکن ہونے پر، 1 الزام دفعہ 341 کے تحت غلط طریقے سے روک لگانے کی سزا اور فحش حرکات کی دفعہ 294 کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
بھجن لال شرما
راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کو بھی آئی پی سی کی دفعہ 353 کے ساتھ ساتھ دفعہ 149 کے تحت ایک سرکاری ملازم پر حملہ کرنے اور اس کی ڈیوٹی سے روکنے کے معاملے کا سامنا ہے۔
چیف منسٹر ریونتھ ریڈی
اے ڈی آر کے مطابق تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف کل 89 مقدمات درج کئے گئے ہیں۔ ان میں سے 72 مقدمات سنگین دفعات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ اس کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 506، 505 (2) اور 420 کے ساتھ ساتھ 477A کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
ایم کے اسٹالن
تمل ناڈو کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن کے خلاف کل 47 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں سے 11 آئی پی سی کی سنگین دفعات کے تحت آتے ہیں۔ اس کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 171G، 153A، 171F، 171C اور 171I کے علاوہ دیگر کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو پر بھی کئی سیاسی جرائم کا الزام ہے۔
کیا اس وقت وزیراعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کا کوئی بندوبست نہیں؟
ابھی تک وزراء کے گرفتاری کے بعد بھی اپنے عہدوں پر برقرار رہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسے میں اگر کوئی وزیر یا وزیر اعلیٰ مجرم ثابت نہیں ہوتا تو اسے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تاہم اگر سپریم کورٹ انہیں عہدے سے ہٹانے کا حکم دیتی ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔