ETV Bharat / bharat

ایک کلک پر جانیں نائب صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ووٹنگ کا عمل؟ - HOW IS THE VICE PRESIDENT ELECTED

ایک کلک میں جانیں کہ نائب صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 22, 2025 at 12:00 PM IST 4 Min Read

حیدرآباد، تلنگانہ: نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیرمین جگدیپ دھنکھر نے پیر کی رات دیر گئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے استعفیٰ کی وجہ صحت کی وجوہات بتائی۔ انہوں نے اس سلسلے میں صدر دروپدی مرمو کو خط بھی لکھا۔ اس میں اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ مانسون سیشن 2025 کے پہلے ہی دن ہوا ہے، ایسے میں یہ جاننا اہم ہوگا کہ اب راجیہ سبھا کا چیئرمین کون بنے گا اور ایوان کی کارروائی کیسے چلے گی۔ اس کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہندوستان کے نائب صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آئین میں کیا اصول ہیں؟ ملک میں نائب صدر کا انتخاب اس طرح ہوتا ہے! آپ کو بتا دیں، نائب صدر کے انتخاب میں صرف لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ممبران اسمبلی ہی حصہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نامزد ارکان بھی ووٹ دیتے ہیں۔ صدر کے انتخاب میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ممبران پارلیمنٹ کے علاوہ تمام ریاستی اسمبلیوں کے ایم ایل اے بھی حصہ لیتے ہیں۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے یہ اہلیت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے، وہ ہندوستان کا شہری ہونا چاہیے۔ اس کی عمر 35 سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے پاس راجیہ سبھا کا رکن منتخب ہونے کے لیے تمام قابلیت بھی ہونی چاہیے۔ نائب صدر کا انتخاب لڑنے والے شخص کو 15000 روپے بطور ضمانت جمع کرانا ہوں گے۔ الیکشن ہارنے یا کم سے کم ووٹ نہ ملنے کی صورت میں یہ رقم واپس نہیں کی جاتی۔ جانیے انتخابی عمل کیا ہے؟

نائب صدر بننے کے لیے امیدوار کو کم از کم 20 ایم پی تجویز کنندگان اور اتنی ہی تعداد میں ایم پیز کی حمایت ظاہر کرنی ہوگی۔ وہ شخص کسی ایوان کا رکن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایوان کا رکن ہے تو اسے استعفیٰ دینا ہوگا۔ اب جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے ووٹنگ؟ دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ممبران پارلیمنٹ نائب صدر کے انتخاب میں حصہ لیتے ہیں۔ ان میں راجیہ سبھا کے 245 ارکان اور لوک سبھا کے 543 ارکان اسمبلی حصہ لیتے ہیں۔ راجیہ سبھا کے 12 نامزد ارکان بھی ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نائب صدر کا انتخاب ایک خاص قسم کا ہوتا ہے۔ اس میں متناسب نمائندہ نظام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسے متناسب نمائندگی کا نظام بھی کہا جاتا ہے۔ ووٹنگ کے وقت ہر ایک کو صرف ایک ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے لیکن اسے اپنی پسند کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ بیلٹ پیپر پر، اپنی پہلی پسند کو نمبر 1 دیں، پھر نمبر 2، اور اس طرح ترجیح کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ووٹ کیسے گنتے ہیں؟ نائب صدر کے انتخاب کے لیے الگ نظام ہے۔ اس میں کوٹہ مقرر ہے۔ معلومات کے مطابق ووٹ ڈالنے والے ارکان کی تعداد کو دو سے تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس میں 1 کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ نائب صدر کے انتخاب کے دوران 798 ایم پیز نے ووٹ دیا۔ اسے 2 سے تقسیم کریں۔ نتیجہ 399 ہے۔ اب اس میں 1 کا اضافہ کرنے سے 400 ملیں گے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، الیکشن جیتنے کے لیے کسی کو بھی 394 ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ ووٹنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلی پسند کے امیدوار کو کتنے ووٹ ملے۔ اگر وہ ووٹوں کی مقررہ تعداد سے برابر یا زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے تو اسے فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو اس عمل کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ پھر کم سے کم ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار انتخابی دوڑ سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن انہیں پہلی ترجیح کے طور پر دیے گئے ووٹوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ووٹنگ میں کس کو دوسری ترجیح دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری ترجیحی ووٹ دوسرے امیدواروں کے کھاتے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ان ووٹوں کی منتقلی کے بعد اگر کسی امیدوار کے ووٹ کوٹے کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو اس امیدوار کو فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ ایک امیدوار کو کوٹے کے برابر ووٹ نہیں مل جاتا۔