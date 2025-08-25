ETV Bharat / bharat

راہل اور کانگریس پر امت شاہ کا زوردار حملہ، کہا: تین الیکشن ہارنے کے بعد ہیں مایوس - HOME MINISTER AMIT SHAH INTERVIEW

امیت شاہ نے کہا کہ اسپیکر کو ایوان کے اندر فوجیوں کو تعینات کرنے کا حق ہے۔ تفصیل سے پڑھیں۔

home minister amit shah interview says after losing three elections congress and rahul gandhi is in frustration Urdu News
وزیر داخلہ امیت شاہ (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 25, 2025 at 11:17 AM IST

نئی دہلی: وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر سخت حملہ کیا۔ بی جے پی کے براہ راست عوامی مکالمے اور راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کے عوامی رابطہ پروگراموں کا موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں کے درمیان 'بڑا فرق' ہے۔

خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر داخلہ نے کہا کہ کسی پروگرام کو منظم کرنے اور عوام سے بات چیت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کانگریس پر نشانہ لگاتے ہوئے شاہ نے کہا کہ پارٹی 'کنفیوژن' پیدا کرنا چاہتی ہے اور اسے انتخابی شکست کے بعد بڑھتی ہوئی 'مایوسی' کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ (کانگریس) عوام میں ایک قسم کا کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ یقینی طور پر کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ عوام سے ہمارا راست رابطہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ہم یہاں آ کر ایسے ہی نہیں بیٹھے۔ تین انتخابات ہارنے کے بعد، میرے خیال میں مایوسی کی سطح اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ (راہل گاندھی) عام فیصلہ لینے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔

آئی ایس ایف کی پارلیمنٹ کے اندر موجودگی صحیح یا غلط

انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کے الزامات کے برعکس سی آئی ایس ایف کی پارلیمنٹ کے اندر موجودگی صحیح یا غلط کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ ساتھ ہی امیت شاہ نے مزید کہا کہ سب سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی فورس کی تعیناتی اسپیکر کے دائرۂ اختیار میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فورس کی شناخت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے دہلی پولیس کے جوان تعینات تھے، اب سی آئی ایس ایف کے جوان تعینات ہیں۔

مارشل اسپیکر کے اختیار میں کام کرتے ہیں

انہوں نے مزید کہا: لیکن جیسے ہی وہ ایوان کی حفاظت کے دائرے میں آتے ہیں، انہیں سی آئی ایس ایف یا دہلی پولیس کا اہلکار نہیں سمجھا جاتا، بلکہ انہیں مارشل تصور کیا جاتا ہے۔ اور وہ اسپیکر کے اختیار میں کام کرتے ہیں۔ مارشل اسی وقت ایوان میں داخل ہوتے ہیں جب اسپیکر انہیں ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے۔

مودی حکومت کا 'اعتراف'

اس سے قبل 5 اگست کو کانگریس کے رہنما جے رام رمیش نے کہا تھا کہ مودی حکومت نے 'اعتراف' کیا ہے کہ راجیہ سبھا میں سی آئی ایس ایف کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے اور ایوان میں ان کی موجودگی کے لیے جو بھی نام استعمال کیا جاتا ہے، 'یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے۔'

'کونسل آف اسٹیٹس کا کنٹرول'

سوشل میڈیا 'X' پر ایک پوسٹ میں، جے رام رمیش نے حکومت کو نشانہ بنایا اور کہا کہ قائد حزب اختلاف ملکارجن کھرگے یہ پوچھنے میں درست تھے کہ کیا مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 'کونسل آف اسٹیٹس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے'۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے آج یہ پوچھ کر درست کہا کہ کیا مرکزی وزیر داخلہ نے ریاستوں کی کونسل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔

سی آئی ایس ایف کے اہلکار راجیہ سبھا میں تعینات

جے رام رمیش نے کہا کہ چنانچہ آخر کار مودی حکومت نے آج اعتراف کیا ہے کہ سی آئی ایس ایف کے اہلکاروں کو گزشتہ ہفتے راجیہ سبھا میں تعینات کیا گیا تھا تاکہ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کو جمہوری احتجاج کے حق کا استعمال کرنے سے روکا جا سکے۔ آپ انہیں کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ سب سی آئی ایس ایف سے تھے۔

فوج، سی آئی ایس ایف اور پولیس ایوان میں

راجیہ سبھا میں ہنگامہ آرائی کے درمیان، پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کھرگے کے اس الزام کی تردید کی کہ سی آئی ایس ایف کو ایوان میں لایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں صرف مارشل ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کھرگے نے ایوان کو گمراہ کیا اور ڈپٹی چیئرمین کو ایک 'غلط خط' لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان میڈیا میں جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں کہ فوج، سی آئی ایس ایف اور پولیس کو ایوان میں لایا گیا۔

یہ بھی پڑھیں:

