نئی دہلی: وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر سخت حملہ کیا۔ بی جے پی کے براہ راست عوامی مکالمے اور راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کے عوامی رابطہ پروگراموں کا موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں کے درمیان 'بڑا فرق' ہے۔
On deployment of CISF inside the parliament, Union HM Amit Shah says, " the marshals enter the house only when the speaker orders them. this change happened after a big incident when some leftist people had sprayed inside the parliament...they (opposition) need excuses and they… pic.twitter.com/Hp090qMKpG— ANI (@ANI) August 25, 2025
خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر داخلہ نے کہا کہ کسی پروگرام کو منظم کرنے اور عوام سے بات چیت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کانگریس پر نشانہ لگاتے ہوئے شاہ نے کہا کہ پارٹی 'کنفیوژن' پیدا کرنا چاہتی ہے اور اسے انتخابی شکست کے بعد بڑھتی ہوئی 'مایوسی' کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ (کانگریس) عوام میں ایک قسم کا کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ یقینی طور پر کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ عوام سے ہمارا راست رابطہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ہم یہاں آ کر ایسے ہی نہیں بیٹھے۔ تین انتخابات ہارنے کے بعد، میرے خیال میں مایوسی کی سطح اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ (راہل گاندھی) عام فیصلہ لینے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔
So finally the Modi Govt has accepted today that CISF personnel were indeed deployed in the Rajya Sabha last week to prevent Opposition MPs from exercising their democratic right of protest.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 5, 2025
You can call them by whatever name but the fact remains that they were all from the… pic.twitter.com/6gqK0dDiAz
آئی ایس ایف کی پارلیمنٹ کے اندر موجودگی صحیح یا غلط
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کے الزامات کے برعکس سی آئی ایس ایف کی پارلیمنٹ کے اندر موجودگی صحیح یا غلط کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ ساتھ ہی امیت شاہ نے مزید کہا کہ سب سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی فورس کی تعیناتی اسپیکر کے دائرۂ اختیار میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فورس کی شناخت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے دہلی پولیس کے جوان تعینات تھے، اب سی آئی ایس ایف کے جوان تعینات ہیں۔
مارشل اسپیکر کے اختیار میں کام کرتے ہیں
انہوں نے مزید کہا: لیکن جیسے ہی وہ ایوان کی حفاظت کے دائرے میں آتے ہیں، انہیں سی آئی ایس ایف یا دہلی پولیس کا اہلکار نہیں سمجھا جاتا، بلکہ انہیں مارشل تصور کیا جاتا ہے۔ اور وہ اسپیکر کے اختیار میں کام کرتے ہیں۔ مارشل اسی وقت ایوان میں داخل ہوتے ہیں جب اسپیکر انہیں ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے۔
مودی حکومت کا 'اعتراف'
اس سے قبل 5 اگست کو کانگریس کے رہنما جے رام رمیش نے کہا تھا کہ مودی حکومت نے 'اعتراف' کیا ہے کہ راجیہ سبھا میں سی آئی ایس ایف کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے اور ایوان میں ان کی موجودگی کے لیے جو بھی نام استعمال کیا جاتا ہے، 'یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے۔'
'کونسل آف اسٹیٹس کا کنٹرول'
سوشل میڈیا 'X' پر ایک پوسٹ میں، جے رام رمیش نے حکومت کو نشانہ بنایا اور کہا کہ قائد حزب اختلاف ملکارجن کھرگے یہ پوچھنے میں درست تھے کہ کیا مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 'کونسل آف اسٹیٹس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے'۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے آج یہ پوچھ کر درست کہا کہ کیا مرکزی وزیر داخلہ نے ریاستوں کی کونسل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔
سی آئی ایس ایف کے اہلکار راجیہ سبھا میں تعینات
جے رام رمیش نے کہا کہ چنانچہ آخر کار مودی حکومت نے آج اعتراف کیا ہے کہ سی آئی ایس ایف کے اہلکاروں کو گزشتہ ہفتے راجیہ سبھا میں تعینات کیا گیا تھا تاکہ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کو جمہوری احتجاج کے حق کا استعمال کرنے سے روکا جا سکے۔ آپ انہیں کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ سب سی آئی ایس ایف سے تھے۔
فوج، سی آئی ایس ایف اور پولیس ایوان میں
راجیہ سبھا میں ہنگامہ آرائی کے درمیان، پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کھرگے کے اس الزام کی تردید کی کہ سی آئی ایس ایف کو ایوان میں لایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں صرف مارشل ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کھرگے نے ایوان کو گمراہ کیا اور ڈپٹی چیئرمین کو ایک 'غلط خط' لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان میڈیا میں جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں کہ فوج، سی آئی ایس ایف اور پولیس کو ایوان میں لایا گیا۔