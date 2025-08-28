نئی دہلی: آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے جمعرات کو کہا کہ سنگھ مذہبی بنیادوں پر کسی پر حملہ کرنے میں یقین نہیں رکھتا۔ انھوں نے زور دے کر کہا کہ ہندو سوچ یہ نہیں کہتی ہے کہ اسلام نہیں رہے گا۔
راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کی صد سالہ تقریبات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بھاگوت نے کہا کہ مذہب انفرادی انتخاب کا معاملہ ہے اور اس میں کسی قسم کی رغبت یا طاقت شامل نہیں ہونی چاہئے۔
#WATCH दिल्ली: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, " ...पहले दिन इस्लाम जब भारत में आया उस दिन से इस्लाम यहां है और रहेगा। ये मैंने पिछली बार भी कहा था। इस्लाम नहीं रहेगा ये सोचने वाला हिन्दू सोच का नहीं है। हिन्दू सोच ऐसी नहीं है। दोनों जगह ये विश्वास बनेगा तब ये संघर्ष खत्म होगा। पहले… pic.twitter.com/5SkWdkRNGr— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 28, 2025
انہوں نے کہا، "ہندو اعتماد کی کمی کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں۔ کوئی ہندو یہ نہیں سوچتا کہ اسلام نہیں رہے گا۔ ہم سب سے پہلے ایک ملک ہیں۔ موہن بھاگوت نے مزید کہا کہ، آر ایس ایس کسی پر حملہ کرنے میں یقین نہیں رکھتا، بشمول مذہبی خطوط پر۔
آر ایس ایس سربراہ نے کہا کہ، پہلے دن جب اسلام ہندوستان میں آیا اس دن سے اسلام یہاں ہے اور رہے گا۔۔ میں نے پچھلی بار بھی یہی کہا تھا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام باقی نہیں رہے گا وہ ہندو نہیں ہے۔ ہندو سوچ ایسی نہیں ہے۔ یہ تنازع اسی وقت ختم ہوگا جب یہ اعتماد دونوں جگہوں پر قائم ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں۔
بھاگوت نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ سڑکوں اور جگہوں کا نام ’’حملہ آوروں‘‘ کے نام پر نہیں رکھنا چاہئے۔
انہوں نے کہا، "میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا نام مسلمانوں کے نام پر نہ رکھا جائے، لیکن ان کا نام حملہ آوروں کے نام پر نہ رکھا جائے۔"
بھاگوت نے کہا کہ آر ایس ایس آئینی طور پر لازمی قرار دی گئی ریزرویشن پالیسیوں کی مکمل حمایت کرتا ہے اور جب تک ضرورت ہو گی ان کی حمایت کرے گا۔
ذات پات کے نظام پر آر ایس ایس کے سربراہ نے کہا کہ جو کچھ بھی پرانا ہے وہ جانے کا پابند ہے۔
ذات پات کا نظام پہلے تھا، لیکن آج اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذات پات اب کوئی نظام نہیں ہے؛ یہ قدیم ہے، اور اسے جانا ہے۔
انہوں نے کہا، "استحصال سے پاک اور مساوات پر مبنی نظام کی تشخیص کی ضرورت ہے۔ جب تک فرسودہ نظام چلے گا، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا معاشرے پر تباہ کن اثر نہ پڑے"۔
آر ایس ایس کاشی-متھرا مہم کی حمایت نہیں کرتا: بھاگوت
آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے اعلان کیا کہ رام مندر واحد تحریک تھی جس کی سنگھ نے حمایت کی تھی، اور وہ اس طرح کی کسی دوسری مہم کی حمایت نہیں کرے گا، بشمول کاشی-متھرا کی بحالی۔
بھاگوت نے واضح کیا کہ آر ایس ایس کے رضاکار اس طرح کی تحریکوں میں شامل ہونے کے لیے آزاد ہیں۔
موہن بھاگوت نے کہا کہ، "رام مندر وہ واحد تحریک ہے جس کی آر ایس ایس نے حمایت کی، یہ کسی دوسرے میں شامل نہیں ہوگی، لیکن ہمارے رضاکار اس میں شامل ہوسکتے ہیں۔ کاشی-متھرا کی بحالی کی تحریکوں کی حمایت سنگھ نہیں کرے گا، لیکن سویم سیوک حصہ لے سکتے ہیں۔
#WATCH दिल्ली: भाजपा और RSS के बीच मतभेद के सवाल पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, " मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। हमारे यहां मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे पर विश्वास है...क्या भाजपा सरकार में सब कुछ rss तय करता है? ये पूर्णतः गलत बात है। ये… pic.twitter.com/fsqCEVOwe7— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 28, 2025
آر ایس ایس بی جے پی صدر کا انتخاب نہیں کرتا: بھاگوت
آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے جمعرات کو اس عام تاثر کو "مکمل طور پر غلط" قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا کہ سنگھ بی جے پی کے لیے "ہر چیز" کا فیصلہ کرتی ہے، اور کہا کہ پارٹی کو تجاویز دی جاتی ہیں لیکن فیصلے پارٹی کرتی ہے۔
بھاگوت نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کے نئے سربراہ کے انتخاب میں آر ایس ایس کا کوئی کردار نہیں ہے۔
وگیان بھون میں اپنے تین روزہ لیکچر سیریز کے آخری دن سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بھاگوت نے زور دے کر کہا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی حکومت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے پاس اپنے معاملات کو سنبھالنے کی اپنی مہارت ہے جیسا کہ آر ایس ایس اپنی شاخوں کو چلانے کے لیے کرتی ہے۔
