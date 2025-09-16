ہماچل میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی! منڈی میں تباہی، دھرم پور بس اسٹینڈ پانی میں ڈوبا، کئی گاڑیاں بہہ گئیں
ہماچل پردیش میں کل رات ہوئی موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ پڑھیں تفصیل
Published : September 16, 2025 at 10:42 AM IST
منڈی، ہماچل پردیش: محکمۂ موسمیات نے 15 ستمبر سے ہماچل پردیش میں مانسون میں سست روی کی پیش قیاسی کی تھی، لیکن کل رات ہماچل کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ منڈی ضلع میں کل رات موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ خاص طور پر منڈی ضلع کے دھرم پور میں موسلادھار بارش کی تباہی کا منظر دیکھا گیا ہے۔ کل رات دھرم پور سے بہنے والی سونکھڈ نے ایسی خوفناک شکل اختیار کی کہ اس نے دھرم پور بس اسٹینڈ اور آس پاس کے علاقوں میں خوفناک تباہی مچادی۔ سونکھڈ سے آنے والے پانی نے بس اسٹینڈ پر کھڑی HRTC اور دیگر گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
گزشتہ رات بارش نے تباہی مچا دی
آپ کو بتادیں کہ منڈی ضلع کے بیشتر مقامات پر کل رات گیارہ بجے سے بارش شروع ہوئی۔ رات ایک بجے کے قریب یہ بارش اس قدر شدید ہوگئی کہ لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پانی کی سطح بڑھنے سے پانی لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں داخل ہونے لگا۔ جس کے باعث لوگوں نے پوری رات خوف و ہراس کے سائے میں گزاری۔ منڈی ضلع کے سرکاگھاٹ اور دھرم پور سب ڈویژنوں میں کافی بارش ہوئی ہے۔
بس سٹینڈ زیر آب
موسلا دھار بارش کی وجہ سے دھرم پور میں بہنے والے سونکھڈ نے کچھ ہی دیر میں خوفناک شکل اختیار کر لی۔ جس کی وجہ سے دھرم پور کا بس اسٹینڈ مکمل طور پر ڈوب گیا۔ بس اسٹینڈ میں کھڑی کارپوریشن کی بسیں پانی میں ڈوب گئیں اور کچھ بسیں پانی کے بہاؤ میں بہہ بھی گئیں۔ اسی دوران سونکھڈ سے آنے والا پانی اتنا تھا کہ بس اسٹینڈ کی ایک منزل پوری طرح پانی میں ڈوب گئی۔ بسوں کا صرف اوپری حصہ دکھائی دے رہا تھا جب کہ باقی بس پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔
گھر کی چھتوں پر چڑھ کر جان بچائی
کھائی کے کناروں پر جن لوگوں کے گھر تھے وہ بھی پانی میں ڈوب گئے اور درجنوں پرائیویٹ گاڑیاں بھی پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئیں جن میں اسکوٹر، بائیک اور کاریں شامل تھیں، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہونے کے باعث لوگ دوسری منزل اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ یہاں ایک ہاسٹل بھی ہے، جس میں اس وقت تقریباً 150 بچے موجود تھے۔ ان بچوں نے بھی ہاسٹل کی دوسری اور تیسری منزل پر جا کر اپنی جان بچائی۔
بس اسٹینڈ کی پہلی منزل پانی میں ڈوبی
رات کو جب تیز بارش ہوئی تو پولیس اور ریسکیو ٹیمیں رات کو ہی میدان میں جمع ہوگئیں، لوگوں کو بحفاظت نکالنے کا کام رات بھر جاری رہا، ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، مقامی دکاندار کے اپنی گاڑی سمیت بہہ جانے کا خدشہ ہے، جس کی پولیس تصدیق کررہی ہے۔ سونکھڈ میں سیلاب میں کئی گاڑیاں بہہ گئی ہیں اور ملبہ کئی گھروں اور دکانوں میں گھس گیا ہے۔ اس وقت سونکھڈ میں پانی کی سطح معمول پر آرہی ہے، پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔-: سنجیو سود، ڈی ایس پی دھرم پور
شملہ میں لینڈ سلائیڈنگ
دریں اثناء راجدھانی شملہ میں کل رات موسلا دھار بارش ہوئی۔ بارش کے باعث کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہم لینڈ، شملہ میں ایک زبردست لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس کی وجہ سے بھاری ملبہ اور درخت سڑک پر گر گئے۔ 6 گاڑیاں ملبے تلے دب گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ٹریفک مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ شملہ سے چھوٹا شملہ تک گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بند ہے۔ جے سی بی کے ذریعے سڑک سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔
رات 4 بجے کے قریب ہوئی لینڈ سلائیڈنگ
یہاں صبح 4 بجے کے قریب لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ سڑک کنارے کھڑی گاڑیاں اس کی زد میں آ گئیں۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم گاڑیوں کو مکمل نقصان پہنچا ہے۔ ملبے کے ساتھ سڑک پر بڑے درخت بھی گر گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے سڑک کی بحالی میں وقت لگ سکتا ہے۔ درخت کاٹنے کے لیے مزدوروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ جے سی بی مشین بھی تعینات کر دی گئی ہے اور سڑک کی بحالی کا کام جاری ہے۔ :- سریندر چوہان، میئر، میونسپل کارپوریشن شملہ