کلّو: ہماچل پردیش کے کلّو ضلع کے صدر مقام اکھاڑا بازار میں آج صبح پہاڑی سے لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ایک مکان مکمل طور منہدم ہو گیا۔ تباہ شدہ گھر سے اب تک تین افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے جن میں سے ایک کی موت ہو گئی ہے۔ جب کہ مزید لوگ اب بھی اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ اور این ڈی آر ایف کی ٹیم پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہے۔
آج صبح پہاڑی سے تودہ گرا
کلو کے ڈی سی تورول ایس رویش نے بتایا کہ یہ گھر سشما شرما اور گھنشیام کا تھا۔ صبح اچانک پہاڑی سے ملبہ گرا اور دو منزلہ مکان اس کی زد میں آگیا۔ مکان گرنے کی اطلاع ملتے ہی انتظامیہ کی ٹیم موقعے پر پہنچ گئی اور امدادی کام شروع کر دیا گیا۔ فی الحال گھر کے اندر سے دو مرد اور ایک خاتون سمیت تین افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ان میں ایک شخص کی حالت انتہائی تشویشناک ہونے پر علاج کے لیے ڈھلپور اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی اور باقی دو افراد کا علاج جاری ہے۔
#WATCH कुल्लू (हिमाचल प्रदेश): कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन में घर ढह जाने की घटना में बचाव अभियान जारी है। pic.twitter.com/g2G39ZH0Wk— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
کشمیر کے پانچ افراد سمیت چھ لوگ اب بھی پھنسے ہیں
اس کے علاوہ انتظامیہ کو اطلاع ملی ہے کہ چھ افراد اب بھی تباہ شدہ گھر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جن میں پانچ افراد کا تعلق کشمیر سے ہے جب کہ ایک مقامی خاتون ہے۔ یہ لوگ یہاں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ایسے میں اب انہیں یہاں سے نکالنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ شدید بارش کے باعث انتظامیہ اور ریسکیو ٹیم کو راحت اور بچاؤں کے کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔
کولو کے ڈی سی تورول ایس رویش نے کہا کہ "اکھاڑا بازار میں ریسکیو کا کام جاری ہے۔ جلد ہی اندر پھنسے تمام لوگوں کو باہر نکال لیا جائے گا۔"
VIDEO | Himachal Pradesh: Heavy rainfall triggers landslide in Kullu's Akhada Bazar area. Rescue operations underway.#HimachalPradesh #Kullu— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
گذشتہ روز بھی دو مکانات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی
غور طلب ہے کہ بدھ کو بھی اکھاڑا بازار میں پہاڑی سے بھاری مٹی کا تودہ گرا تھا جس کی وجہ سے دو مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ اس میں دو افراد تاحال گھر کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ کل سے لوگ یہاں سے اپنے گھر خالی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گذشتہ روز یہاں ریسکیو آپریشن بھی روک دیا گیا کیونکہ ملبہ ہٹانے سے متصل مکانات کو خطرہ لاحق تھا۔
سندر نگر میں مٹی کے تودے گرنے سے سات افراد ہلاک
وہیں منگل کی شام منڈی ضلع کے سندر نگر کے جنگم باغ میں ایک بڑی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس سے دو مکانات زمین بوس ہو گئے۔ جب کہ ایک مکان منہدم ہونے کے دہانے پر ہے۔ اس حادثے میں ملبے تلے دب کر سات افراد کی موت ہو گئی جن کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔
