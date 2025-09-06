کلّو لینڈ سلائیڈنگ: کلو کے اکھاڑا بازار میں ملبے سے ایک اور لاش برآمد، مرنے والوں کی تعداد ہوئی پانچ، چار کی تلاش اب بھی جاری
کلّو کے اکھاڑا بازار میں مٹی کے تودہ گرنے سے ایک رہائشی مکان منہدم ہوگیا جس میں کئی لوگ ہلاک ہوگئے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
Published : September 6, 2025 at 10:40 AM IST|
Updated : September 6, 2025 at 10:58 AM IST
کلّو، ہماچل پردیش: ریاست ہماچل پردیش کے کلّو ضلع کے صدر مقام اکھاڑا بازار میں 3 ستمبر 2025 کو پہاڑی سے لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے ایک مکان مکمل طور منہدم ہو گیا تھا۔ جس میں اب تک پانچ افراد ہلاک ہوگئے ہیں جس میں زیادہ تر کا تعلق کشمیر سے ہے۔ کولّو کے اکھاڑا بازار میں ہفتہ کو دوبارہ ریسکیو آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ آج صبح شروع کیے گئے ریسکیو آپریشن میں ایک لاش نکال لی گئی ہے۔ یہ لاش کشمیر کے رہنے والے وقار احمد کی ہے۔ بدھ کو لینڈ سلائیڈنگ کے باعث وقار احمد ملبے تلے دب گیا۔ آج صبح اس کی لاش برآمد کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈھلپور بھیج دی گئی ہے۔
خبر کے مطابق یہاں لاپتہ این ڈی آر ایف جوان کی تلاش جاری ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے وقت این ڈی آر ایف کا جوان کمرے میں سو رہا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعرات اور بدھ کی درمیانی شب کولّو ہیڈکوارٹر کے اکھاڑا بازار میں دو مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ جمعرات کی صبح تین مکانات مٹھ پہاڑی سے لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئے۔ دو مکانات مکمل طور پر تباہ ہوگئے جب کہ ایک مکان کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ اس لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 10 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ملبے تلے دبے چار افراد کو نکال کر علاج کے لیے ڈھلپور اسپتال بھیج دیا گیا۔
آج پھر کئی اضلاع میں آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں
خبر رساں ایجنسی کے مطابق ریسکیو آپریشن کے دوران جمعے کو سجاد احمد، عبدالرشید اور معراج کی لاشیں ملبے سے نکال لی گئی تھیں۔ ملبے میں اب بھی تین افراد کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ اسی دوران بدھ کو لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے تین افراد بھی ملبے تلے دب گئے۔ اس میں ایک شخص کو بچا لیا گیا، جب کہ کمرے میں سوئے ہوئے بیکر احمد اور این ڈی آر ایف کا جوان ملبے تلے دب گئے۔ ہماچل میں بارش کے بعد بھی حالات معمول پر نہیں ہیں۔ جمعہ کو ریاست کے بیشتر حصوں میں موسم صاف رہا لیکن آج پھر کئی اضلاع میں آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں لینڈ سلائیڈنگ کا مرحلہ بھی جاری ہے۔ ریاست بھر میں اب بھی سینکڑوں سڑکیں بند ہیں۔ ان کو کھولنے کا کام جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے ریاست میں جان و مال کا کافی نقصان ہوا ہے۔
منی مہیش میں بھی ریسکیو آپریشن جاری
آج بھی ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھرمور سے چمبہ تک ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ یہ ریسکیو آپریشن شام تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ منی مہیش یاترا کے دوران خراب موسم اور بھاری لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے راستے میں پھنسے ہوئے 360 سے زیادہ عقیدت مندوں کو ایئر فورس کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بحفاظت چمبہ لایا گیا ہے، ضلع انتظامیہ نے مسافروں کی مدد کی ہے اور HRTC بسوں کے ذریعے انہیں مفت میں ان کی منزل تک پہنچانے کے انتظامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، توقع ہے کہ چمبہ بھرمور سڑک آج دیر رات یا کل تک چھوٹی گاڑیوں کے لیے بحال ہو جائے گی۔