پٹنہ: پٹنہ: راہل گاندھی کے 'ووٹر ادھیکار یاترا' کے دوران دہشت گردوں کے مبینہ طور پر بہار میں داخل ہونے کی خبر ہے۔ اس کے پیش نظر بہار پولیس ہیڈ کوارٹر نے جمعرات کو پوری ریاست میں ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ پولیس کے مطابق پاکستان سے تین دہشت گرد نیپال کے راستے بہار میں داخل ہوئے ہیں اور تینوں کا تعلق مبینہ طور پر جیش محمد سے ہے۔
پولیس ہیڈ کوارٹر سے جاری ہوئے بیان کے مطابق، "پاکستان سے تین دہشت گرد نیپال کے راستے بہار میں داخل ہوئے ہیں۔ ان دہشت گردوں میں سے ایک کا نام حسنین علی ہے جو راولپنڈی (پاکستان) کا رہنے والا ہے۔ دوسرا عادل حسین جو کہ عمرکوٹ (پاکستان) کا رہنے والا ہے، جب کہ جب کہ تیسرا دہشت گرد محمد عثمان بہاولپور (پاکستان) کا رہائشی ہے۔"
مبینہ دراندازی گذشتہ ہفتے ہوئی
پولیس ہیڈ کوارٹر (سردار پٹیل بھون) نے ان تینوں مبینہ دہشت گردوں کے پاسپورٹ سے متعلق جانکاری سرحدی اضلاع کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ تینوں دہشت گرد اگست کے دوسرے ہفتے میں نیپال کے کھٹمنڈو پہنچے تھے۔ وہاں سے وہ گذشتہ ہفتے بہار میں داخل ہوئے۔
سرحدی علاقوں میں چوکسی میں اضافہ
نیپال کے ساتھ بہار کی سرحد بہت لمبی اور حساس سمجھی جاتی ہے۔ دہشت گردوں کی دراندازی سے متعلق 'خفیہ جانکاری' ملتے ہی پورے سرحدی علاقے میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے اور ایس ایس بی کے جوانوں کو بھی چوکنا کر دیا گیا ہے۔
سیکورٹی ایجنسیوں میں خوف
بہار پولیس ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ "بہار کے تمام اضلاع کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر سرحدی اضلاع سیتامڑھی، مدھوبنی، مغربی چمپارن، ارریہ، کشن گنج اور سپول کی پولیس کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔"
عوامی مقامات پر الرٹ
فی الوقت پورے بہار میں ریلوے اسٹیشنوں، بس اسٹینڈز، ہوٹلوں، دھرم شالوں اور بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں جانچ تیز کردی گئی ہے۔ مبینہ دہشت گردوں کی ممکنہ سرگرمیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ریلوے اور ائیرپورٹ سکیورٹی اداروں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خفیہ ایجنسیاں مقامی سطح پر بھی مشکوک افراد پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
ایسی خبریں پہلے بھی آ چکی ہیں
بہار میں دہشت گردوں کی مبینہ دراندازی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی بہار-نیپال سرحد کو دہشت گردوں اور اسمگلروں کے ذریعہ استعمال کیے جانے کی متعدد خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ سیکورٹی ماہرین کا خیال ہے کہ آسانی سے نقل و حرکت اور سکیورٹی کے ڈھیلے ڈھالے انتظامات کی وجہ سے یہ علاقہ ایسے لوگوں کے لیے محفوظ راستہ سمجھا جاتا ہے۔
پولیس کی عوام سے اپیل
پولیس ہیڈ کوارٹر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کے بارے میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔ تینوں مبینہ دہشت گردوں کی مزید تفصیلات جلد منظر عام پر آنے کا امکان ہے، تاکہ لوگوں کو بھی شناخت کرنے میں مدد مل سکے۔
