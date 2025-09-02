نئی دہلی: ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے منگل کو ملک کے کئی حصوں میں بڑے پیمانے پر بارش کی وارننگ جاری کی۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ شمال مغربی خلیج بنگال میں کم دباؤ کا علاقہ بن رہا ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا، شمال مغربی خلیج بنگال میں کم دباؤ کا علاقہ بن رہا ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں اسی علاقے میں اس کے مزید واضح ہونے کا امکان ہے۔" اس میں کہا گیا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں اگلے دو دنوں تک بھاری سے بہت بھاری بارش جاری رہنے کا امکان ہے اور منگل کو ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر انتہائی بھاری بارش ہوگی۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ مشرقی ہندوستان میں اگلے دو دنوں تک بھاری سے بہت بھاری بارش جاری رہنے کا امکان ہے اور آج چھتیس گڑھ اور اڈیشہ میں کچھ مقامات پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کونکن اور گوا، مدھیہ مہاراشٹر میں 2-5 ستمبر کے دوران بھاری سے بہت زیادہ بارش متوقع ہے، جب کہ 4-6 ستمبر کے دوران گجرات میں کچھ مقامات پر انتہائی بھاری بارش اور 6 اور 7 ستمبر کو سوراشٹرا اور کچ میں کچھ مقامات پر انتہائی بھاری بارش متوقع ہے۔
बहु मौसम संबंधी चेतावनी— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 2, 2025
मुख्यबिंदु
बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले 24 घंटों में इसी क्षेत्र में इसके और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज, 2 सितंबर, 2025 को अत्यंत भारी वर्षा (≥21… pic.twitter.com/0PiI2gFIou
ان ریاستوں میں ریڈ الرٹ:
محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، اڈیشہ، گجرات اور مدھیہ پردیش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ مہاراشٹر کے کچھ حصوں بشمول جموں و کشمیر، پنجاب، ہریانہ، مغربی راجستھان، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، گوا اور ساحلی آندھرا پردیش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
جموں و کشمیر، راجستھان، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بارش کی پیش گوئی:
منگل کو ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر شدید بارش کی توقع ہے، جبکہ اتراکھنڈ میں مسلسل بارش کی توقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی اتر پردیش، پنجاب، مغربی اتر پردیش، ہریانہ اور چندی گڑھ میں چند دنوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور اڈیشہ میں بارش کی پیش گوئی:
محکمہ موسمیات کے مطابق چھتیس گڑھ، اڈیشہ، مدھیہ پردیش، ودربھ، بہار، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے۔ چھتیس گڑھ میں 3 ستمبر کو موسلادھار بارش جاری رہ سکتی ہے، جب کہ کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں 7 ستمبر تک بارش ہو سکتی ہے۔ گجرات، خاص طور پر سوراشٹرا اور کچ میں بھی اگلے 7 دنوں میں موسلادھار بارش ہوگی۔
شمال مشرقی ریاستوں میں بارش کی وارننگ:
آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اروناچل پردیش میں پورے ہفتے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اروناچل پردیش میں 4 اور 7 ستمبر کو موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
کیرالہ، تلنگانہ اور کرناٹک میں موسلادھار بارش:
4 ستمبر تک کیرالہ، ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ اور کرناٹک میں کچھ مقامات پر موسلادھار بارش متوقع ہے۔ اگلے سات دنوں کے دوران خطے میں کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔
یہ بھی پڑھیں: