غزہ کی شدید جنگ میں غمزدہ بچوں کو ملی 'ہندوستانی ماں': ہارٹ آف ہیومانٹی شری ریشمی سے ملیے

غزہ کی شدید جنگ میں غمزدہ بچوں کو ملی 'ہندوستانی ماں': ہارٹ آف ہیومانٹی شری ریشمی سے ملیے
جھلسے ہوئے غزہ میں، شری ریشمی سے ملیں، کیرالہ کی باشندہ ہندوستانی خاتون جس نے جنگ کے دوران بچوں کےلیے امید کی کرن پیدا کی۔
Published : October 4, 2025 at 4:06 PM IST
ایرناکولم، کیرالہ: "بعض اوقات غزہ کے بچوں کے بارے میں سوچ کر مَیں سو نہیں پاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے انہیں اٹھا کر ہندوستان واپس لانا چاہیے۔" بھارتی ریاست کیرالا کے ایرناکولم میں کائمکلم کی رہنے والی شری ریشمی کے یہ پُرجوش الفاظ ان کے مشن کی صرف ایک جھلک ہیں۔ ہمدردی کا مشن، جو محبت سے چلایا جاتا ہے اور اسے عمل کے ذریعے پورا کرنے کا عہد، اسے وہ مقام دیتا ہے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔
اسرائیل حماس جنگ کے دوران جنگ زدہ غزہ کی تصاویر اور ویڈیوز دنیا کو چونکا رہے ہیں۔ دریں اثنا، شری ریشمی دنیا بھر کے ملیالیوں اور ہندوستانیوں کے لیے امید اور انسانیت کی علامت بن کر ابھری ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے بے گھر ہونے والے بچوں کو پینے کا پانی اور خوراک فراہم کرنے کی اس کی کوششوں سے نہ صرف راحت ملی ہے بلکہ اس خبر نے سوشل میڈیا پر لوگوں کے دلوں کو بھی چھو لیا ہے۔
غزہ کے غمناک بچے اور ان کی 'ہندوستانی ماں' شری ریشمی
اپنی دوست لیسلی کی مدد سے، ایک بین الاقوامی امدادی گروپ کے ساتھ رضاکار اور دو بچوں کی ماں، ہادی کے ساتھ مل کر، شری ریشمی غزہ تک امداد پہنچانے میں کامیاب رہی، جو دنیا کے سب سے زیادہ تباہ حال خطوں میں سے ایک ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، اس نے بتایا کہ کس طرح روتے ہوئے، بھوک سے مرتے بچوں کی خوفناک تصاویر نے اسے یہ اقدام اٹھانے کی ترغیب دی۔
انہوں نے کہا، "جب میں بچوں کو جنگ میں مبتلا دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے انہیں کسی نہ کسی طرح بچانا ہے۔ میں نے اپنے محدود حالات میں بھی جو کچھ کر سکتی تھی، کرنے کا فیصلہ کیا۔"
پہلی سالگرہ مناتے ہوئے دعا مریم نامی چھوٹی بچی کی مسکراتی ہوئی تصویر
شدید چیلنجوں کے باوجود سری ریشمی اور اس کا نیٹ ورک شمالی غزہ میں بے گھر ہونے والے بہت سے بچوں کو خوراک اور پینے کا صاف پانی فراہم کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کے سفر کا سب سے دل کو چھو لینے والا لمحہ اس وقت آیا جب انہیں ملبے اور غیر یقینی صورتحال کے درمیان اپنی پہلی سالگرہ مناتے ہوئے دعا مریم نامی ایک چھوٹی بچی کی مسکراتی ہوئی تصویر ملی۔ یہ سب سری ریشمی کی غیر متزلزل حمایت کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا۔
ہر سطح پر فراخ دل دوست اور خیر خواہوں کا تعاون
حیرت کی بات یہ ہے کہ سری ریشمی کو غزہ میں ان بچوں کی مدد کے لیے کوئی سرکاری امداد نہیں ملی۔ اس کی پوری کوشش کو ہر سطح پر فراخ دل دوست اور خیر خواہوں نے تعاون کیا۔ کمیونٹی سے اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "ملیالی ایسے لوگ ہیں جو کسی ایسے شخص کو دریا کا پانی دیتے ہیں جو صرف ایک گلاس پانی مانگتا ہے۔"
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سری ریشمی نے بحران کے وقت مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہو۔ چاہے وہ کیرالہ میں تباہ کن سیلاب ہو یا COVID-19 جیسی وبائی بیماری۔ ویاناڈ میں لینڈ سلائیڈ کی تباہ کن آفت سے لے کر 1990 کی دہائی کی تباہی تک، وہ امدادی سرگرمیوں کے لیے وقف رہیں۔ سب سے بڑھ کر، سری ریشمی نے غزہ کے بچوں کے لیے اپنے کام کے ذریعے عالمی اثرات اور انسانی اقدار میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
"یہ خیرات نہیں، انسانیت ہے" ہمدردی سے بھرا دل خوبصورت روشنی سے لبریز
سری ریشمی کہتی ہیں، "یہ خیرات نہیں، یہ انسانیت ہے۔ میں صرف فلسطین میں امن اور ان بچوں کا محفوظ مستقبل چاہتی ہوں۔" جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچتے ہیں، اس کے کام سے متاثر ہو کر اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اس کے کام سے متاثر ہو کر اور تعاون کرنے کے خواہشمند، اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ ان سب کے درمیان سری ریشمی ضرورت مندوں کی مدد کے لیے نچلی سطح پر زمینی کوششوں کو مربوط کرتی رہتی ہے، ایک بار پھر یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمدردی سے بھرا دل انتہائی مشکل وقت میں بھی خوبصورت روشنی لا سکتا ہے۔