آئی پی ایس خودکشی معاملہ: ہریانہ کے ڈی جی پی طویل رخصت پر بھیج دیے گئے، راہل گاندھی آج اہل خانہ سے ملاقات کریں گے
آئی پی ایس افسر وائی پرن کمار کی خودکشی معاملے میں ہریانہ کے ڈی جی پی شتروجیت کو جبری چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔
چنڈی گڑھ: آئی پی ایس افسر وائی پورن کمار کی خودکشی معاملے میں بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ ہریانہ کے ڈی جی پی شتروجیت کپور کو طویل رخصت پر بھیج دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہریانہ حکومت نے روہتک کے اس وقت کے ایس پی نریندر بجارنیا کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اہل خانہ دونوں کی گرفتاری کے مطالبے پر بضد ہیں۔ سات دن گزرنے کے بعد بھی ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا۔ پورن کمار نے سات اکتوبر کو چندی گڑھ میں خود کو گولی مار کر خودکشی کرلی۔ اپنے آٹھ صفحات پر مشتمل سوسائڈ نوٹ میں اس نے ڈی جی پی اور ایس پی سمیت 15 افسران کے خلاف ہراساں کرنے کے سنگین الزامات لگائے۔
راہل گاندھی اور چراغ پاسوان کا دورہ
آج کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی تعزیت کے لیے امنیت پی کمار کی سرکاری رہائش گاہ پر جائیں گے۔ اس کے بعد مرکزی وزیر چراغ پاسوان بھی دوپہر 1:30 بجے تعزیت کے لیے آئیں گے۔ دونوں رہنماؤں کے اس دورے سے معاملے میں مزید شدت آنے کا امکان ہے۔ دریں اثنا 31 رکنی شیڈول کاسٹ کمیٹی نے 48 گھنٹے کا الٹی میٹم جاری کیا، جس کی میعاد آج ختم ہو رہی ہے۔ کمیٹی نے ملزمان کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی صورت میں پرتشدد احتجاج کا انتباہ دیا ہے۔
مہاپنچایت اور ایس آئی ٹی جانچ
پورن کمار کے خاندان اور درج فہرست ذات کی کمیٹی نے 12 اکتوبر کو چندی گڑھ کے گرو رویداس گوردوارہ میں ایک مہاپنچایت کا انعقاد کیا، جس میں ڈی جی پی اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ چنڈی گڑھ پولیس نے اس معاملے میں ایک ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے جس کی سربراہی آئی جی پشپندر کمار کر رہے ہیں۔ ایس آئی ٹی روہتک پہنچ گئی ہے اور گن مین سشیل کمار کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ امنیت نے ایف آئی آر میں کمزور دفعات پر اعتراض کیا، جس کے بعد ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کی دفعات کو مضبوط کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ کا دہلی دورہ منسوخ
ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نایاب سنگھ سینی نے 17 اکتوبر کو وزیر اعظم کے طے شدہ سونی پت دورے کی منسوخی کے بعد اپنا دہلی دورہ منسوخ کر دیا۔ پیر کو مرکزی وزیر مملکت رام داس اٹھاولے نے پورن کمار کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور پھر سی ایم سینی کے ساتھ 40 منٹ تک بات چیت کی۔ اٹھاولے نے کہا کہ وزیراعلیٰ نے یقین دلایا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران اہل خانہ نے انتظامیہ پر جبر کا الزام لگایا جب پورن کمار کی لاش کو پی جی آئی منتقل کر دیا گیا۔
