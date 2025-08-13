عازمین حج کی قرعہ اندازی آج، قرعہ کیا ہے، تفصیلات چیک کرنے کا طریقہ جانیں

نئی دہلی: حج 2026 کے لیے آن لائن درخواست دینے کی آخری تاریخ ختم ہو چکی ہے اور اب قرعہ، جسے قرعہ اندازی بھی کہا جاتا ہے، کے انعقاد کی تیاریاں جاری ہیں، تاکہ انڈین حج کمیٹی کے ذریعے حج پر جانے والے عازمین کی فہرست کو حتمی شکل دی جا سکے اور آج قرعہ کے ذریعے حج کے لیے جانے والوں کے ناموں کا انتخاب کیا جائے گا۔ حج 2026 کی عارضی تاریخ 24 تا 29 مئی 2026 ہے تاہم حج 2026 (1447) کی حتمی تاریخ ذوالحجہ 1447 ہجری کا چاند نظر آنے کے بعد ہوگی۔
حج قرعہ اندازی اس وقت منعقد ہوتا ہے جب حج کمیٹی کو موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد عازمین حج کے مختص کردہ کوٹے سے زیادہ ہوتی ہے۔ سعودی عرب ملک میں مسلمانوں کی آبادی کی بنیاد پر ممالک کے لیے حج کا ایک مخصوص کوٹہ مختص کرتا ہے۔ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے دو طرفہ حج معاہدے کے مطابق اس سال ہندوستان سے کل 1,75,025 عازمین حج ادا کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق ان میں سے 70 فیصد انڈین حج کمیٹی کے ذریعے مکہ جائیں گے۔ باقی 30 فیصد پرائیویٹ ٹور آپریٹرز یا حج گروپ آرگنائزرز کے ذریعے حج کریں گے۔
حج کمیٹی آف انڈیا نے اپنی ویب سائٹ hajcommittee.gov.in کے ذریعے 07 جولائی، 2025 سے حج 2026 (حج 1447 ہجری) کے خواہشمند عازمین کے حج درخواست فارم (HAF) وصول کرنا شروع کیے اور درخواست کی آخری تاریخ اصل میں 31 جولائی، 2025، 2025 تک بڑھا دی گئی۔ قرہ آن لائن کیا جائے گا اور حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ hajcommittee.gov.in پر لائیو نشر کیا جائے گا۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ "عارضی طور پر منتخب اور انتظار کی فہرست میں شامل عازمین کی فہرست حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی۔" درخواست دہندگان کو ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ حج کمیٹی نے کہا، "تمام عارضی طور پر منتخب عازمین کو 20 اگست 2025 تک 1,52,300 روپے کی پیشگی حج رقم ادا کرنی ہوگی۔"
حج 2026 کے قرعہ اندازی کے نتائج کیسے چیک کریں۔
"hajcommittee.gov.in" پر کلک کرکے حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ دیکھیں۔
ہوم پیج پر "عارضی انتخاب کی فہرست" کے لنک پر کلک کریں۔
اپنی ریاست کو منتخب کرنے کے لیے کلک کریں۔
پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا نام چیک کریں۔
تمام ریاستوں جیسے مہاراشٹر، کیرالہ، کرناٹک، دہلی، گجرات، مدھیہ پردیش، جموں کشمیر، اتر پردیش، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اوڈیشہ وغیرہ کے عازمین حج کور نمبر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی حیثیت اور حج قراۃ کے نتائج کی جانچ کر سکتے ہیں۔
عازمین حج حج کمیٹی کی ویب سائٹ کے ہوم پیج پر فراہم کردہ لنک "hajcommittee.gov.in" کا استعمال کرتے ہوئے حج 2026 قرہ ویٹنگ لسٹ بھی چیک کر سکتے ہیں۔
حج ویٹنگ لسٹ کا لنک ریاست کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ عازمین حج کو ویٹنگ لسٹ میں اپنا نام چیک کرنے کے لیے ریاست کے نام پر کلک کرنا ہوگا۔