ETV Bharat / bharat

حج 2026: حج ہاؤس میں بن رہے ہیں عازمین حج کے میڈیکل سرٹیفکیٹ، جانئے کب ہے جمع کرانے کی آخری تاریخ؟ - MEDICAL CERTIFICATE FOR HAJ 2026

حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2026 کے لیے قرہ اندازی کی، جس میں دہلی سے 2071 عازمین حج کا انتخاب کیا گیا تھا۔

حج 2026: حج ہاؤس میں بن رہے ہیں عازمین حج کے میڈیکل سرٹیفکیٹ،
حج 2026: حج ہاؤس میں بن رہے ہیں عازمین حج کے میڈیکل سرٹیفکیٹ، (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 26, 2025 at 2:45 PM IST

3 Min Read

نئی دہلی/غازی آباد: دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی نے حج صفر 2026 کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ دہلی ریاست سے عازمین حج کے انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ حج کے اخراجات کی پہلی قسط جمع کرانے کے بعد، حج پر جانے والے منتخب عازمین کو 30 اگست تک حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر ہیلتھ چیک رپورٹ کی بنیاد پر اپنے تمام دستاویزات اور میڈیکل سرٹیفکیٹ اپ لوڈ کرنا ہوگا یا دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر حج منزل میں جمع کرنا لازمی ہوگا۔

حج منزل میں بنایا جا رہا میڈیکل سرٹیفکیٹ: دہلی ریاست کے حاجیوں کی سہولت کے لیے دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر حج منزل میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں دہلی حکومت کے ڈاکٹر حاجیوں کو میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کی چیئرپرسن کوثر جہاں کے مطابق، "دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی حج پر جانے والے عازمین کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ فارم بھرنے سے لے کر حج کے لیے روانگی اور پھر واپس آنے تک تمام خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ حج کی منزل پر ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔"

میڈیکل کیمپ 30 اگست تک جاری رہے گا: دہلی پردیش حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر اشفاق احمد عارفی کے مطابق، "میڈیکل کیمپ 30 اگست تک حج منزل پر جاری رہے گا۔ کیمپ صبح 10:00 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک جاری رہے گا۔ میڈیکل کیمپ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے، حج پر جانے والے عازمین حج کو خون کی رپورٹ کے ساتھ سی سی بی سی کے پاس آئیں گے۔ میڈیکل لیب سے ٹیسٹ، کے ایف ٹی، سینے کا ایکسرے اور ای سی جی ٹیسٹ کی رپورٹ کے ساتھ میڈیکل کیمپ میں جاری کی جائے گی۔

کسی بھی سرکاری ہسپتال سے میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں

ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی اشفاق احمد عارفی نے کہا "آپ کی ہیلتھ چیک اپ رپورٹ کی بنیاد پر، آپ حج کمیٹی آف انڈیا کے فارمیٹ کے مطابق کسی بھی سرکاری ہسپتال، ڈسپنسری یا آیوشمان آروگیہ مندر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ کا فارمیٹ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔"

حج یاترا 2026 کے لیے ریاست دہلی سے کل 2071 عازمین کا انتخاب کیا گیا تھا۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے 364 عازمین خصوصی زمرہ کے تحت، 65 سال سے زیادہ عمر کے دو عازمین بغیر ساتھی کے، 45 سال سے زیادہ عمر کے ایک عازم کو بغیر ساتھی کے زمرے میں اور عام خواتین کے زمرے میں 65 سال سے زیادہ عمر کے عازمین کو شامل کیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

عازمین حج کی تعداد میں 30 سال میں سب سے بڑی کمی، آخر وجہ کیا ہے؟

حافظ طالب سائیکل پر حج 2026 کے لیے روانہ، لکھنؤ میں اکھلیش یادو سے ملاقات کی

دہلی سے حج 2026 کے لئے کتنے مسافروں کا نام قرعہ اندازی میں آیا، جانئے ایڈوانس جمع کرنے کی آخری تاریخ

نئی دہلی/غازی آباد: دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی نے حج صفر 2026 کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ دہلی ریاست سے عازمین حج کے انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ حج کے اخراجات کی پہلی قسط جمع کرانے کے بعد، حج پر جانے والے منتخب عازمین کو 30 اگست تک حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر ہیلتھ چیک رپورٹ کی بنیاد پر اپنے تمام دستاویزات اور میڈیکل سرٹیفکیٹ اپ لوڈ کرنا ہوگا یا دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر حج منزل میں جمع کرنا لازمی ہوگا۔

حج منزل میں بنایا جا رہا میڈیکل سرٹیفکیٹ: دہلی ریاست کے حاجیوں کی سہولت کے لیے دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر حج منزل میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں دہلی حکومت کے ڈاکٹر حاجیوں کو میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کی چیئرپرسن کوثر جہاں کے مطابق، "دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی حج پر جانے والے عازمین کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ فارم بھرنے سے لے کر حج کے لیے روانگی اور پھر واپس آنے تک تمام خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ حج کی منزل پر ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔"

میڈیکل کیمپ 30 اگست تک جاری رہے گا: دہلی پردیش حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر اشفاق احمد عارفی کے مطابق، "میڈیکل کیمپ 30 اگست تک حج منزل پر جاری رہے گا۔ کیمپ صبح 10:00 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک جاری رہے گا۔ میڈیکل کیمپ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے، حج پر جانے والے عازمین حج کو خون کی رپورٹ کے ساتھ سی سی بی سی کے پاس آئیں گے۔ میڈیکل لیب سے ٹیسٹ، کے ایف ٹی، سینے کا ایکسرے اور ای سی جی ٹیسٹ کی رپورٹ کے ساتھ میڈیکل کیمپ میں جاری کی جائے گی۔

کسی بھی سرکاری ہسپتال سے میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں

ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی اشفاق احمد عارفی نے کہا "آپ کی ہیلتھ چیک اپ رپورٹ کی بنیاد پر، آپ حج کمیٹی آف انڈیا کے فارمیٹ کے مطابق کسی بھی سرکاری ہسپتال، ڈسپنسری یا آیوشمان آروگیہ مندر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ کا فارمیٹ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔"

حج یاترا 2026 کے لیے ریاست دہلی سے کل 2071 عازمین کا انتخاب کیا گیا تھا۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے 364 عازمین خصوصی زمرہ کے تحت، 65 سال سے زیادہ عمر کے دو عازمین بغیر ساتھی کے، 45 سال سے زیادہ عمر کے ایک عازم کو بغیر ساتھی کے زمرے میں اور عام خواتین کے زمرے میں 65 سال سے زیادہ عمر کے عازمین کو شامل کیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

عازمین حج کی تعداد میں 30 سال میں سب سے بڑی کمی، آخر وجہ کیا ہے؟

حافظ طالب سائیکل پر حج 2026 کے لیے روانہ، لکھنؤ میں اکھلیش یادو سے ملاقات کی

دہلی سے حج 2026 کے لئے کتنے مسافروں کا نام قرعہ اندازی میں آیا، جانئے ایڈوانس جمع کرنے کی آخری تاریخ

For All Latest Updates

TAGGED:

HAJJ 2026MEDICAL CERTIFICATE FOR HAJLAST DATE FOR HAJ CERTIFICATEDELHI HAJ COMMITTEEMEDICAL CERTIFICATE FOR HAJ 2026

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.