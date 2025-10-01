حاجی سمیع اللہ خان بہادر کی سوانح عمری کا اجرا، سلمان خورشید نے کتاب کو سماجی ورثہ قرار دیا
سلمان خورشید نے "سوانح عمری: حاجی محمد سمیع اللہ خان بہادر سی ایم جی" کتاب کو سماجی ورثہ اور علیگڑھ تحریک کا آئینہ قرار دیا۔
نئی دہلی: انڈیا اسلامک کلچر سینٹر (IICC) اور نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج (NCPUL) کے اشتراک سے کتاب "سوانح عمری: حاجی محمد سمیع اللہ خان بہادر سی ایم جی" کی رونمائی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقعے پر علمی و ادبی دنیا سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ کتاب میں حاجی محمد سمیع اللہ خان بہادر کی زندگی اور ان کی سماجی، تعلیمی اور مذہبی خدمات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس تقریب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر شفیع قدوائی سمیت دیگر اسکالرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مصنف کو ان کی محنت اور لگن کے لیے مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ حاجی محمد سمیع اللہ خان بہادر کی زندگی اور ان کے نظریات آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔
یہ کتاب علی گڑھ تحریک کا آئنہ: سلمان خورشید
انڈیا اسلامک کلچر سینٹر (آئی آئی سی سی) کے صدر سلمان خورشید نے کہا کہ کتاب "سوانح عمری: حاجی محمد سمیع اللہ خان بہادر سی ایم جی" ہمارے معاشرے کے بنیادی ورثے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ علی گڑھ تحریک اور 19ویں صدی میں ہندوستانی معاشرے کے حالات پر ایک اہم کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں مولانا سمیع اللہ صاحب کی خدمات تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کتاب میں ملک اور مسلم معاشرے کے حالات کو آسان زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب نہ صرف ایک خزانہ ہے بلکہ اس دور کے افکار اور نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کا ایک منفرد ذریعہ بھی ہے۔
اس موقعے پر ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید نے بتایا کہ کتاب کو دوبارہ شائع کیا گیا ہے تاکہ آج کی نسل بھی اس سے جڑ سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کتاب کا انگریزی ترجمہ کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ 19ویں صدی میں بھارتی مسلمانوں کے حالات زندگی اور سماجی پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔
حاجی محمد سمیع اللہ خان بہادر کون تھے؟
حاجی محمد سمیع اللہ خان بہادر (1834–1908) ایک ممتاز ہندوستانی جج، سماجی مصلح، اور ماہر تعلیم تھے۔ دہلی میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں حاصل کی اور بعد میں عدالتی شعبے میں اپنا کریئر شروع کیا۔ وہ سنہ 1858 میں کانپور میں عدالتی عہدے پر فائز تھے لیکن بعد میں آزادانہ طور پر قانون کی مشق کرنے لگے۔
سمیع اللہ خان علی گڑھ تحریک کے اہم ستونوں میں سے ایک تھے۔ سنہ 1875 میں جب سرسید احمد خان نے علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم مسلمانان ہند کی بنیاد رکھی تو حاجی سمیع اللہ خان نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہی مدرسہ بعد میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج بن گیا۔ یہ کالج بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) میں تبدیل ہوا۔ انہوں نے آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے پہلے اجلاس کے صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ حاجی سمیع اللہ خان نے سنہ 1904 میں حج کی سعادت حاصل کی اور سنہ 1908 میں علی گڑھ میں وفات پائی۔ اس کتاب میں ان کے حالات زندگی اور خدمات کا تفصیل سے احاطہ کیا گیا ہے۔
