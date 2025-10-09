ایک گجراتی ماں کا چھلکا درد: مودی حکومت کے سامنے پھیلایا اپنا آنچل، روس کے لیے یوکرین کے خلاف لڑ رہا تھا ساحل

ETV Bharat / bharat

نوجوان کی ماں کا الزام ہے کہ ساحل کو منشیات کے مقدمے میں پھنسایا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ اسے معافی کے وعدے کے ساتھ لالچ دے کر یوکرین کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2025 at 6:07 PM IST

احمد آباد: یوکرین کی فوج کی جانب سے گجراتی نوجوان کی ویڈیو جاری ہونے کے بعد اس کا خاندان سامنے آگیا ہے۔ ساحل موربی کا رہائشی تھا اور ڈیڑھ سال قبل تعلیم اور کام کے لیے روس گیا تھا۔

نوجوان کی ماں کا الزام ہے کہ ساحل کو منشیات کے مقدمے میں پھنسایا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ اسے معافی کے وعدے کے ساتھ لالچ دے کر یوکرین کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے حکومت سے مدد مانگی ہے۔

درحقیقت، یوکرین کی فوج نے منگل کو اعلان کیا کہ روسی فوج کے لیے لڑنے والے ایک ہندوستانی شہری نے یوکرین کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یوکرین کی فوج کی 63ویں میکانائزڈ بریگیڈ نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر بھارتی شہری کی ویڈیو جاری کی ہے۔ اس کی شناخت گجرات کے رہنے والے مجوتی ساحل محمد حسین کے بطور ہوئی ہے۔

ساحل نامی نوجوان کی والدہ حسینہ مجوتی نے کہا، "روس میں ہمارے ہندوستانی سفارت خانے نے ہندوستانی شہریوں کو نوٹس جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ روسی فوج چاہے کتنی ہی درخواستیں اور بہانے کیوں نہ کریں، وہ ان کے ساتھ نہ جائیں، یہ پیغام اپنے بیٹے تک پہنچانے کے لیے میں نے اسے ایک خط لکھا، میں نے وہ خط ہندوستانی سفارت خانے کو بھیجا، لیکن میں نے کوشش کی کہ وہ کبھی بھی قانون کے ذریعے ان تک پہنچانے کی کوشش نہ کرسکے۔" اس تک نہیں پہنچا ہے وہ سفارت خانے کے جاری کردہ کسی نوٹس سے لاعلم تھا۔

انہوں نے مزید کہا، "ساحل کو ایک روسی عدالت نے اپنے اہل خانہ سے بات کرنے کی قانونی اجازت دی ہے، لیکن ان 19 مہینوں میں اسے ہم سے بات کرنے کو نہیں کہا گیا ہے۔"

روس سے کسی نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ ساحل کی رہائی میں ایک کروڑ روپے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن ہم نے انکار کر دیا کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے ہندوستان اور روس میں شکایت درج کروائی اور وہ شخص فراڈ نکلا۔ ساحل کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنس کر جیل بھیج دیا گیا۔ ساحل کو روسی حکومت کی طرف سے شہریت کی پیشکش موصول ہوئی، جس سے اس نے انکار کر دیا۔ بعد ازاں، اسے روسی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کہا گیا، اور اس کی سزا میں کمی کا وعدہ کیا گیا۔ ہمیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ ساحل اس وقت یوکرین میں ہے۔

ساحل کے ماموں عبدل بھائی ابراہیم بھائی مجوٹھی نے کہا، "ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ میرے خاندان میں میرا ایک بھتیجا ہے، وہ اصل میں راجستھان سے ہے، خاندان کے سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ گریجویٹ ہیں، اور اس کے خاندان کے تمام افراد سرکاری ملازم ہیں۔ ہم حکومت سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں۔ ساحل بچپن سے ہی ذہین تھا اور آدھے سال سے یہیں روس چلا گیا، وہ انگریزی میں کام کرتا تھا اور آدھے سال سے انگریزی میں کام کرتا تھا۔ پہلے کام کے لیے۔" اس کا خاندان ایک بیٹا اور ایک ماں پر مشتمل ہے۔ اس کے والد کا تعلق جام نگر سے ہے، اور ان کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔

ساحل حسین نے ویڈیو میں کیا کہا؟

یڈیو میں ساحل حسین کا کہنا تھا کہ "مجھے منشیات سے متعلق الزامات میں روس کی جیل میں سات سال قید کی سزا سنائی گئی اور مزید سزا سے بچنے کے لیے روسی فوج کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کی پیشکش کی گئی۔ میں جیل میں نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خصوصی فوجی آپریشن کے لیے معاہدہ کیا، لیکن میں وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔"

16 دن کی تربیت کے بعد، حسین کو یکم اکتوبر کو ان کے پہلے جنگی مشن پر بھیجا گیا، جو تین دن تک جاری رہا۔ اپنے کمانڈر سے لڑائی کے بعد اس نے یوکرائنی فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ حسین نے کہا، "میں تقریباً دو یا تین کلومیٹر دور یوکرائنی خندق پر پہنچا۔ میں نے فوراً اپنی رائفل نیچے رکھ دی اور کہا کہ میں لڑنا نہیں چاہتا، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ میں روس واپس نہیں جانا چاہتا۔"

ہندوستانی روس کے لیے لڑ رہے ہیں

63ویں میکانائزڈ بریگیڈ نے ٹیلی گرام پوسٹ میں کہا کہ حسین نے روس میں تعلیم حاصل کی تھی لیکن وہ منشیات کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ پوسٹ میں کہا گیا کہ وہ جیل سے بچنے کے لیے جنگ میں گئے تھے۔ وزارت خارجہ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ ہندوستان نے روس سے سختی سے زور دیا ہے کہ وہ روسی فوج میں خدمات انجام دینے والے 27 ہندوستانی شہریوں کو رہا کرے اور انہیں وطن واپس بھیجے۔

