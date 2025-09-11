میگنی بین کے گھر میں 20 سال بعد بجلی آئی، مکان دو ریاستوں میں تقسیم
یومیہ اجرت پر منحصر عمر رسیدہ خاتون مگنی بین کا گھر مہاراشٹر اور گجرات کی سرحد پر واقع ہے۔
Published : September 11, 2025 at 9:51 AM IST
تاپی: مہاراشٹر اور گجرات کی سرحد پر ایک انوکھا گھر ہے جو دونوں ریاستوں میں واقع ہے۔ گھر کا ایک حصہ گجرات میں اور دوسرا حصہ مہاراشٹر میں ہے۔ یہ گھر 70 سالہ خاتون میگنی بین کا ہے۔ کئی سال قبل ان کے شوہر کی موت کے بعد سے وہ یہاں اکیلی رہ رہی ہیں۔
اس گھر میں رہنے والی میگنی بین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم برسوں سے جاری یہ عجیب و غیرب صورت حال بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گئی۔
ان کا گھر سونا گڑھ تعلقہ کے گاسوار گاؤں میں ہے۔ گھر کی رسوئی گجرات کی حدود میں واقع ہے، جہاں وہ کھانا بناتی ہیں اور مہاراشٹر کی حدود میں آنے والے حصے میں بیٹھ کر کھاتی ہے۔ ای ٹی وی بھارت نے تین ماہ قبل ایک رپورٹ شائع کی تھی، جس نے انتظامیہ کی توجہ حاصل کی تھی۔ اس کے بعد میگنی بین کے گھر 20 سال بعد بجلی آئی۔
ای ٹی وی بھارت کی رپورٹ کا اثر
گجرات اور مہاراشٹر کی سرحد پر واقع اس گھر میں اندھیرے میں رہنے والی عمر رسیدہ خاتون کو بالآخر بجلی مل گئی۔ ای ٹی وی بھارت کی طرف سے شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد یہ تبدیلی ممکن ہوئی ہے۔ جسے نہ صرف مقامی بلکہ قومی سطح پر بھی شیئر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کا براہ راست اثر دیکھا گیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت نے اس سے قبل مگنی بین کی مشکلات اور ان کے عجیب و غریب مسئلے پر ایک رپورٹ بھی شائع کی تھی۔
مگنی بین کے حالات قابل رحم
گیساور گاؤں کی سرحد پر واقع میگنی بین کا گھر دو گجرات اور مہاراشٹر کی سرحد کے بیچ ایک چراگاہ پر واقع ہے، اس لیے مگنی بین کو گزشتہ دو دہائیوں سے بجلی کا کنکشن نہیں مل رہا تھا۔
70 سالہ میگنی بین ایک بیوہ ہیں۔ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے یومیہ اجرت پر منحصر ہیں۔ اب 20 برس بعد ان کے گھر میں بجلی آگئی ہے۔ تاہم، جب اس کے گھر میں بجلی نہیں تھی، وہ رات کو روشنی کے لیے دیے پر انحصار کرتی تھیں۔ وہ گھر کے گجرات والے حصے میں کھانا پکاتی اور پھر مہاراشٹر کے حصے میں بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ یہ ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔
20 سال بعد بجلی کا کنکشن
گاؤں کے پردھان اور پادری یوسف گامت نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے یہ مسئلہ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ شیئر کیا۔ 30 مئی کو نشر ہونے والی یہ رپورٹ بڑے پیمانے پر موضوع بحث بن گئی۔ خاص بات یہ تھی کہ یہ رپورٹ صرف گجرات تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اسے ای ٹی وی بھارت کے قومی پلیٹ فارم پر بھی شیئر کیا گیا تھا۔ جب یہ رپورٹ قومی سطح پر پہنچی تو ہر محکمے نے اس کا نوٹس لیا۔ اس کے نتیجے میں عمر رسیدہ خاتون کے گھر کو 20 سال بعد بجلی ملی۔
معمر خاتون کے گھر کو بجلی فراہم کرنے کے لیے جنوبی گجرات الیکٹرسٹی کمپنی کے اہلکار موقعے پر پہنچے اور معائنہ کیا۔ اس کے بعد اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے بجلی کی لائن کو براہ راست مگنی بین کے گھر تک بڑھایا گیا۔ برسوں بعد جب گھر میں پہلی بار بجلی کا بلب روشن ہوا تو میگنی بین کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
'آواز اٹھاؤ، نتائج ضرور ملیں گے'
یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ملک کے باشعور شہریوں سے لے کر میڈیا اور حکام تک متاثرین کی ایسی کہانیاں عام شہریوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتی ہیں۔ میگنی بین کی جدوجہد کی کہانی صرف ایک شخص کی زندگی میں روشنی لانے سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ اگر مظلوموں کی آواز صحیح جگہ پر پہنچ جائے تو پرانے سے پرانے مسئلے کا حل ممکن ہو جاتا ہے۔
مزید پڑھیں: ای ٹی وی بھارت کی خبر کا اثر، 24 گھنٹے میں ریلوے اسٹیشن پر بجلی بحال