جی ایس ٹی کی نئی شرحیں آج سے نافذ، جانیں کیا کیا سستا ہوا اور کیا مہنگا
گھریلو سامان اور روزہ مرہ کی چیزیں، الیکٹرانکس، ادویات، آٹوموبائل اور کئی دیگر اشیاء کی قیمتیں آج سے کم ہو گئی ہیں۔
Published : September 22, 2025 at 10:13 AM IST
حیدرآباد: کچن کے سامان سے لے کر الیکٹرانکس، ادویات اور آلات سے لے کر آٹوموبائل تک کی قیمتیں آج پیر (22 ستمبر) سے سستی ہو جائیں گی کیونکہ تقریباً 375 اشیاء پر جی ایس ٹی کی کم شرحیں آج 22 ستمبر سے نافذ ہو گئی ہیں۔
صارفین کو بڑا تحفہ دیتے ہوئے مرکز اور ریاستوں پر مشتمل جی ایس ٹی کونسل نے نوراتری کے پہلے دن 22 ستمبر سے اشیاء اور خدمات پر ٹیکس کی شرحوں کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس فیصلے کے نتیجے میں گھی، پنیر، مکھن، نمکین، کیچپ، جام، خشک میوہ جات، کافی اور آئس کریم اور ٹی وی، اے سی، واشنگ مشین جیسی چیزیں سستی ہو جائیں گی۔
مختلف کمپنیاں پہلے ہی جی ایس ٹی کی معقولیت کے پیش نظر قیمتوں میں کمی کا اعلان کر چکی ہیں۔ زیادہ تر ادویات اور فارمولیشنز پر جی ایس ٹی، اور گلوکوومیٹر اور تشخیصی آلات (ڈائیگنوسٹک کٹس) جیسے طبی آلات پر جی ایس ٹی پانچ فیصد تک کم کرنے سے عام آدمی کے لیے دواؤں کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ گھر بنانے والوں کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ سیمنٹ پر جی ایس ٹی 28 فیصد سے کم کرکے 18 فیصد کردی گئی ہے۔
اس کے علاوہ کچھ اشیاء خاص طور سے تمباکو مصنوعات اور لگژری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ جب کہ روز مرہ کی اشیاء پر پورے ملک میں صرف دو جی ایس ٹی سلیب، 5% اور 18% لاگو ہوں گے۔ وہیں بعض اشیا پر صفر جی ایس ٹی نافذ کی گئی ہے۔ آئیے تمام اہم چیزوں کی سابقہ اور موجودہ جی ایس ٹی شرحوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
کھانے پینے کی چیزوں پر ایک نظر
|اشیاء
|سابقہ جی ایس ٹی شرحیں
|موجودہ جی ایس ٹی شرحیں
|نباتاتی روغن/ تیل
|12 فیصد
|5 فیصد
|موم
|18 فیصد
|5 فیصد
|گوشت، مچھلی، کھانے کی مصنوعات
|12 فیصد
|5 فیصد
|ڈیری مصنوعات (ڈیری، مکھن، پنیر)
|12 فیصد
|5 فیصد
|سویا دودھ
|12 فیصد
|5 فیصد
|چینی
|12 سے 18 فیصد
|5 فیصد
|چاکلیٹ، کوکو پاؤڈر
|18 فیصد
|5 فیصد
|پاستا، کارن فلیکس، نوڈلز، بسکٹ
|12 فیصد
|5 فیصد
|جام، جیلی، مارملیڈ، گری دار میوے، خشک میوہ جات
|12 فیصد
|5 فیصد
|پھلوں کا جوس، ناریل پانی
|12 فیصد
|5 فیصد
|پیزا، روٹی، کھاکرا، چپاتی، روٹی
|5 فیصد
|صفر
روزمرہ کے اشیاء پر جی ایس ٹی شرحیں
|اشیاء
|سابقہ جی ایس ٹی شرحیں
|موجودہ شرحیں
|بالوں کا تیل، ٹوتھ پیسٹ، ٹیلکم پاؤڈر
|18 فیصد
|5 فیصد
|ٹوائلٹ صابن
|18 فیصد
|5 فیصد
|شیونگ کریم، لوشن، آفٹر شیو لوشن
|18 فیصد
|5 فیصد
|ٹیبل اور کچن کے عام سامان
|12 فیصد
|5 فیصد
|اریزر (مٹانے والا ربر)
|5 فیصد
|صفر
|موم بتیاں
|12 فیصد
|5 فیصد
|چھتری اور متعلقہ لوازمات
|12 فیصد
|5 فیصد
|سلائی اور سوئیاں
|12 فیصد
|5 فیصد
|سلائی مشینیں اور متعلقہ پرزے
|12 فیصد
|5 فیصد
|کپاس اور جوٹ سے بنے ہینڈ بیگ
|12 فیصد
|5 فیصد
|نوزائیدہ بچوں کے لیے نیپکن اور لنگوٹ
|12 فیصد
|5 فیصد
|بانس اور گنے سے بنا فرنیچر
|12 فیصد
|5 فیصد
|دودھ کے کارٹن
|12 فیصد
|5 فیصد
|پنسل، شارپنر، چاک
|12 فیصد
|5 فیصد
|نقشے، گلوبز، چارٹس
|12 فیصد
|صفر
|پریکٹس بکس، نوٹ بکس
|12 اور 5 فیصد
|صفر
الیکٹرانک سامانوں پر ایک نطر
|ایئر کنڈیشنر
|28 فیصد
|18 فیصد
|ڈش واشنگ مشینیں
|28 فیصد
|18 فیصد
|ٹی وی (ایل ای ڈی، ایل سی ڈی)، مانیٹر، پروجیکٹر
|28 فیصد
|18 فیصد
زرعی سامان پر ایک نظر
|اشیاء
|سابقہ جی ایس ٹی شرحیں
|موجودہ شرحیں
|ٹریکٹر (1800 CC سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ)
|12 فیصد
|5 فیصد
|پچھلے ٹریکٹر کے ٹائر/ٹیوب
|18 فیصد
|5 فیصد
|مٹی / کٹائی / تھریشنگ کی مشینری
|12 فیصد
|5 فیصد
|کھاد بنانے والی مشینیں
|12 فیصد
|5 فیصد
|سپرنکلر/ڈرپ اریگیشن/لان/اسپورٹس رولر
|12 فیصد
|5 فیصد
|حیاتیاتی کیڑے مار ادویات، مائیکرو نیوٹرینٹس
|12 فیصد
|5 فیصد
|پمپس
|28 فیصد
|5 فیصد
|ٹریکٹرز کے لیے ہائیڈرولک پمپ
|18 فیصد
|5 فیصد
صحت کے شعبے پر جی ایس ٹی شرحیں
|اشیاء
|سابقہ شرحیں
|موجودہ شرحیں
|ہیلتھ اینڈ ٹرم انشورنس
|18 فیصد
|صفر
|تھرمامیٹر، تشخیصی آلات
|12 اور 18 فیصد
|5 فیصد
|بلڈ گلوکوز مانیٹر
|12 فیصد
|5 فیصد
|میڈیکل گریڈ آکسیجن اور ہائیڈروجن پیرو آکسائیڈ
|12 فیصد
|5 فیصد
|چشمہ
|12 فیصد
|5 فیصد
|طبی/جراحی ربڑ کے دستانے
|12 فیصد
|5 فیصد
|کئی دوائیں
|12 فیصد
|5 فیصد یا صفر
|نایاب ادویات
|5 فیصد یا 12 فیصد
|صفر
آٹو سیکٹر پر جی ایس ٹی شرحیں
|اشیاء
|سابقہ شرحیں
|موجودہ شرحیں
|ٹائر
|28 فیصد
|18 فیصد
|موٹر گاڑیاں (چھوٹی کاریں)
29 فیصد
(28 فیصد جی ایس ٹی +1 فیصد سیس)
|18 فیصد
|350 CC سے کم طاقت والی موٹر سائیکلیں
|28 فیصد
|18 فیصد
|بڑی کاریں، ایس یو وی
50 فیصد
(28 فیصد جی ایس ٹی+ 22 فیصد سیس)
|40 فیصد
|روئنگ بوٹس/ڈونگی
|28 فیصد
|18 فیصد
|سائیکلیں اور بغیر موٹر والی تین پہیہ گاڑیاں
|12 فیصد
|5 فیصد
تمباکو کی مصنوعات کتنی سستی اور کتنی مہنگی؟
|اشیاء
|سابقہ شرحیں
|موجودہ شرحیں
|سگار، سگریٹ، تمباکو کی مصنوعات
|28 فیصد
|40 فیصد
|بیڑی (ہاتھ سے بنی)
|28 فیصد
|18 فیصد
|کاربونیٹیڈ مشروبات، ذائقہ دار مشروبات، کیفین والے مشروبات
|28 فیصد
|40 فیصد
|پودے والے دودھ، پھل کے گودے والی مشروبات
|12 اور 18 فیصد
|5 فیصد
کپڑے
|مصنوعی سوت، غیر سِلے کپڑے، سلائی دھاگہ، سٹیپل فائبر
|12 اور 18 فیصد
|5 فیصد
|ملبوسات، ریڈی میڈ (2500 روپے سے زیادہ والے نہیں)
|12 فیصد
|5 فیصد
|ملبوسات، ریڈی میڈ (2500 روپے سے زیادہ والے)
|12 فیصد
|18 فیصد
عمارت کی تعمیراتی اشیاء پر جی ایس ٹی شرحیں
|ٹائلس، اینٹ، پتھر جڑنے سے متعلق کام
|12 فیصد
|5 فیصد
|پورٹ لینڈ، سلیگ، ہائیڈرولک سیمنٹ
|28 فیصد
|18 فیصد
سروس سیکٹر
|ملازمت کے کام، چھتری، چھپائی، چمڑا
|12 فیصد
|5 فیصد
|ہوٹل کا کرایہ ₹7,500 سے کم
|12 فیصد
|5 فیصد
|فلم کے ٹکٹ ₹100 سے کم
|12 فیصد
|5 فیصد
|بیوٹی پارلر سروس
|18 فیصد
|5 فیصد
|کیسینو، ریس کلب، سٹے بازی، جوا
|28 فیصد
|40 فیصد
|کرکٹ میچ ٹکٹ
|12 فیصد
|18 فیصد
موٹر سائیکلیں اور چھوٹی کاریں کتنی سستی؟
|اشیاء
|سابقہ جی ایس ٹی شرحیں
|موجودہ شرحیں
|پٹرول اور پٹرول ہائبرڈ کاریں
|28 فیصد
|18 فیصد
|ڈیزل اور ڈیزل ہائبرڈ کاریں
|28 فیصد
|18 فیصد
|تین پہیہ گاڑیاں (ٹرائی سائیکلیں)
|28 فیصد
|18 فیصد
|موٹر سائیکلیں (350 سی سی تک)
|28 فیصد
|18 فیصد
|سامان کی نقل و حمل والی گاڑیاں
|28 فیصد
|18 فیصد
|چھوٹی کاریں
|29 فیصد (28 فیصد جی ایس ٹی +1 فیصد سیس)
|18 فیصد
|درمیانے سائز کی کاریں
|43 فیصد (28 فیصد جی ایس ٹی +15 فیصد سیسی)
|40 فیصد
|بڑی کار اور ایس یو ویز
|50 فیصد (28 فیصد جی ایس ٹی + 22 فیصد سیس)
|40 فیصد
