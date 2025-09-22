ETV Bharat / bharat

جی ایس ٹی کی نئی شرحیں آج سے نافذ، جانیں کیا کیا سستا ہوا اور کیا مہنگا

گھریلو سامان اور روزہ مرہ کی چیزیں، الیکٹرانکس، ادویات، آٹوموبائل اور کئی دیگر اشیاء کی قیمتیں آج سے کم ہو گئی ہیں۔

جی ایس ٹی کی نئی شرحیں آج سے نافذ
جی ایس ٹی کی نئی شرحیں آج سے نافذ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 22, 2025 at 10:13 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: کچن کے سامان سے لے کر الیکٹرانکس، ادویات اور آلات سے لے کر آٹوموبائل تک کی قیمتیں آج پیر (22 ستمبر) سے سستی ہو جائیں گی کیونکہ تقریباً 375 اشیاء پر جی ایس ٹی کی کم شرحیں آج 22 ستمبر سے نافذ ہو گئی ہیں۔

صارفین کو بڑا تحفہ دیتے ہوئے مرکز اور ریاستوں پر مشتمل جی ایس ٹی کونسل نے نوراتری کے پہلے دن 22 ستمبر سے اشیاء اور خدمات پر ٹیکس کی شرحوں کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس فیصلے کے نتیجے میں گھی، پنیر، مکھن، نمکین، کیچپ، جام، خشک میوہ جات، کافی اور آئس کریم اور ٹی وی، اے سی، واشنگ مشین جیسی چیزیں سستی ہو جائیں گی۔

مختلف کمپنیاں پہلے ہی جی ایس ٹی کی معقولیت کے پیش نظر قیمتوں میں کمی کا اعلان کر چکی ہیں۔ زیادہ تر ادویات اور فارمولیشنز پر جی ایس ٹی، اور گلوکوومیٹر اور تشخیصی آلات (ڈائیگنوسٹک کٹس) جیسے طبی آلات پر جی ایس ٹی پانچ فیصد تک کم کرنے سے عام آدمی کے لیے دواؤں کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ گھر بنانے والوں کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ سیمنٹ پر جی ایس ٹی 28 فیصد سے کم کرکے 18 فیصد کردی گئی ہے۔

اس کے علاوہ کچھ اشیاء خاص طور سے تمباکو مصنوعات اور لگژری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ جب کہ روز مرہ کی اشیاء پر پورے ملک میں صرف دو جی ایس ٹی سلیب، 5% اور 18% لاگو ہوں گے۔ وہیں بعض اشیا پر صفر جی ایس ٹی نافذ کی گئی ہے۔ آئیے تمام اہم چیزوں کی سابقہ اور موجودہ جی ایس ٹی شرحوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

کھانے پینے کی چیزوں پر ایک نظر

اشیاءسابقہ جی ایس ٹی شرحیں موجودہ جی ایس ٹی شرحیں
نباتاتی روغن/ تیل12 فیصد5 فیصد
موم18 فیصد5 فیصد
گوشت، مچھلی، کھانے کی مصنوعات12 فیصد5 فیصد
ڈیری مصنوعات (ڈیری، مکھن، پنیر)12 فیصد5 فیصد
سویا دودھ12 فیصد5 فیصد
چینی12 سے 18 فیصد5 فیصد
چاکلیٹ، کوکو پاؤڈر18 فیصد5 فیصد
پاستا، کارن فلیکس، نوڈلز، بسکٹ12 فیصد5 فیصد
جام، جیلی، مارملیڈ، گری دار میوے، خشک میوہ جات12 فیصد5 فیصد
پھلوں کا جوس، ناریل پانی12 فیصد5 فیصد
پیزا، روٹی، کھاکرا، چپاتی، روٹی5 فیصدصفر

روزمرہ کے اشیاء پر جی ایس ٹی شرحیں

اشیاءسابقہ جی ایس ٹی شرحیں موجودہ شرحیں
بالوں کا تیل، ٹوتھ پیسٹ، ٹیلکم پاؤڈر18 فیصد5 فیصد
ٹوائلٹ صابن18 فیصد5 فیصد
شیونگ کریم، لوشن، آفٹر شیو لوشن18 فیصد5 فیصد
ٹیبل اور کچن کے عام سامان12 فیصد5 فیصد
اریزر (مٹانے والا ربر)5 فیصدصفر
موم بتیاں12 فیصد5 فیصد
چھتری اور متعلقہ لوازمات12 فیصد5 فیصد
سلائی اور سوئیاں12 فیصد5 فیصد
سلائی مشینیں اور متعلقہ پرزے12 فیصد5 فیصد
کپاس اور جوٹ سے بنے ہینڈ بیگ12 فیصد5 فیصد
نوزائیدہ بچوں کے لیے نیپکن اور لنگوٹ12 فیصد5 فیصد
بانس اور گنے سے بنا فرنیچر12 فیصد5 فیصد
دودھ کے کارٹن12 فیصد5 فیصد
پنسل، شارپنر، چاک12 فیصد5 فیصد
نقشے، گلوبز، چارٹس12 فیصدصفر
پریکٹس بکس، نوٹ بکس12 اور 5 فیصدصفر

الیکٹرانک سامانوں پر ایک نطر

ایئر کنڈیشنر28 فیصد18 فیصد
ڈش واشنگ مشینیں28 فیصد18 فیصد
ٹی وی (ایل ای ڈی، ایل سی ڈی)، مانیٹر، پروجیکٹر28 فیصد18 فیصد

زرعی سامان پر ایک نظر

اشیاءسابقہ جی ایس ٹی شرحیں موجودہ شرحیں
ٹریکٹر (1800 CC سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ) 12 فیصد5 فیصد
پچھلے ٹریکٹر کے ٹائر/ٹیوب18 فیصد5 فیصد
مٹی / کٹائی / تھریشنگ کی مشینری12 فیصد5 فیصد
کھاد بنانے والی مشینیں12 فیصد5 فیصد
سپرنکلر/ڈرپ اریگیشن/لان/اسپورٹس رولر12 فیصد5 فیصد
حیاتیاتی کیڑے مار ادویات، مائیکرو نیوٹرینٹس12 فیصد5 فیصد
پمپس 28 فیصد5 فیصد
ٹریکٹرز کے لیے ہائیڈرولک پمپ18 فیصد5 فیصد

صحت کے شعبے پر جی ایس ٹی شرحیں

اشیاءسابقہ شرحیں موجودہ شرحیں
ہیلتھ اینڈ ٹرم انشورنس18 فیصدصفر
تھرمامیٹر، تشخیصی آلات12 اور 18 فیصد5 فیصد
بلڈ گلوکوز مانیٹر12 فیصد5 فیصد
میڈیکل گریڈ آکسیجن اور ہائیڈروجن پیرو آکسائیڈ12 فیصد5 فیصد
چشمہ 12 فیصد5 فیصد
طبی/جراحی ربڑ کے دستانے12 فیصد5 فیصد
کئی دوائیں12 فیصد5 فیصد یا صفر
نایاب ادویات5 فیصد یا 12 فیصد صفر

آٹو سیکٹر پر جی ایس ٹی شرحیں

اشیاءسابقہ شرحیں موجودہ شرحیں
ٹائر 28 فیصد 18 فیصد
موٹر گاڑیاں (چھوٹی کاریں)

29 فیصد

(28 فیصد جی ایس ٹی +1 فیصد سیس)

18 فیصد
350 CC سے کم طاقت والی موٹر سائیکلیں28 فیصد 18 فیصد
بڑی کاریں، ایس یو وی

50 فیصد

(28 فیصد جی ایس ٹی+ 22 فیصد سیس)

40 فیصد
روئنگ بوٹس/ڈونگی28 فیصد 18 فیصد
سائیکلیں اور بغیر موٹر والی تین پہیہ گاڑیاں12 فیصد 5 فیصد

تمباکو کی مصنوعات کتنی سستی اور کتنی مہنگی؟

اشیاءسابقہ شرحیں موجودہ شرحیں
سگار، سگریٹ، تمباکو کی مصنوعات28 فیصد 40 فیصد
بیڑی (ہاتھ سے بنی)28 فیصد 18 فیصد
کاربونیٹیڈ مشروبات، ذائقہ دار مشروبات، کیفین والے مشروبات28 فیصد 40 فیصد
پودے والے دودھ، پھل کے گودے والی مشروبات12 اور 18 فیصد 5 فیصد

کپڑے

مصنوعی سوت، غیر سِلے کپڑے، سلائی دھاگہ، سٹیپل فائبر12 اور 18 فیصد 5 فیصد
ملبوسات، ریڈی میڈ (2500 روپے سے زیادہ والے نہیں)12 فیصد 5 فیصد
ملبوسات، ریڈی میڈ (2500 روپے سے زیادہ والے)12 فیصد 18 فیصد

عمارت کی تعمیراتی اشیاء پر جی ایس ٹی شرحیں

ٹائلس، اینٹ، پتھر جڑنے سے متعلق کام12 فیصد 5 فیصد
پورٹ لینڈ، سلیگ، ہائیڈرولک سیمنٹ28 فیصد 18 فیصد

سروس سیکٹر

ملازمت کے کام، چھتری، چھپائی، چمڑا12 فیصد 5 فیصد
ہوٹل کا کرایہ ₹7,500 سے کم 12 فیصد 5 فیصد
فلم کے ٹکٹ ₹100 سے کم12 فیصد 5 فیصد
بیوٹی پارلر سروس18 فیصد 5 فیصد
کیسینو، ریس کلب، سٹے بازی، جوا28 فیصد 40 فیصد
کرکٹ میچ ٹکٹ12 فیصد 18 فیصد

موٹر سائیکلیں اور چھوٹی کاریں کتنی سستی؟

اشیاءسابقہ جی ایس ٹی شرحیں موجودہ شرحیں
پٹرول اور پٹرول ہائبرڈ کاریں28 فیصد 18 فیصد
ڈیزل اور ڈیزل ہائبرڈ کاریں28 فیصد 18 فیصد
تین پہیہ گاڑیاں (ٹرائی سائیکلیں)28 فیصد 18 فیصد
موٹر سائیکلیں (350 سی سی تک)28 فیصد 18 فیصد
سامان کی نقل و حمل والی گاڑیاں28 فیصد 18 فیصد
چھوٹی کاریں29 فیصد (28 فیصد جی ایس ٹی +1 فیصد سیس)18 فیصد
درمیانے سائز کی کاریں43 فیصد (28 فیصد جی ایس ٹی +15 فیصد سیسی)40 فیصد
بڑی کار اور ایس یو ویز50 فیصد (28 فیصد جی ایس ٹی + 22 فیصد سیس)40 فیصد

مزید پڑھیں:

پی ایم مودی کا قوم سے خطاب، کہا، ’'جی ایس ٹی بچت اتسو کل سے شروع ہوگا۔‘‘

جی ایس ٹی اصلاحات سے زندگی اور کاروبار میں آسانی ہوگی: پی ایم مودی

خوش آئند، لیکن بہت دیر کردی: جی ایس ٹی ترمیم پر بولے چدمبرم

'حکومت راہل گاندھی کا شکریہ ادا کرے'، جانیں جی ایس ٹی اصلاحات پر کانگریس نے ایسا کیوں کہا؟

For All Latest Updates

TAGGED:

GST BACHAT UTSAVGST RATE CUTGST RATIONALISATIONNEW GST SLABSREDUCED GST RATES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.