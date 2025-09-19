جی ایس ٹی اصلاحات سے زندگی اور کاروبار میں آسانی ہوگی: پی ایم مودی
وزیراعظم نے کہا، جی ایس ٹی اصلاحات صرف تکنیکی تبدیلیاں نہیں ہیں بلکہ زندگی، کاروبار اور سرمایہ کاری کو آسان بنانے جرأت مندانہ اقدامات ہیں۔
Published : September 19, 2025 at 6:18 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو کہا کہ جی ایس ٹی کی تازہ ترین اصلاحات صرف تکنیکی تبدیلیاں نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے اور کاروبار اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جرأت مندانہ اقدامات ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر مرکزی وزیر چراغ پاسوان کے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا کہ روزمرہ کے کھانے پینے کی اشیاء اور پیکیجنگ کی قیمتوں کو کم کرنے سے گروسری سستی ہو جائے گی، MSMEs کو فروغ ملے گا، کسانوں کی مدد ہو گی، اور ہندوستان کی خوراک کی عالمی مسابقت کو تقویت ملے گی۔
تہواروں سے پہلے بازار سستے ہو جائیں گے
جی ایس ٹی 2.0 اصلاحات، جو 22 ستمبر سے نافذ العمل ہوں گی، ملک بھر کے بازاروں میں فروخت ہونے والی 90 فیصد سے زیادہ اشیاء کی قیمتوں کو کم کر دے گی۔ چراغ پاسوان نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ یوم آزادی کی اپنی تقریر میں وزیر اعظم نے جی ایس ٹی اصلاحات کے اگلے مرحلے کو دیوالی تک نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تبدیلی اب براہ راست لوگوں کے گروسری ٹوکریوں میں نظر آئے گی۔
روزمرہ کی اشیاء پر صفر اور کم جی ایس ٹی
نئے نظام کے تحت الٹرا پاسچرائزڈ دودھ، پیک شدہ پنیر اور تمام قسم کی ہندوستانی روٹی پر صفر (0%) جی ایس ٹی ہوگا۔ زیادہ تر پروسیسرڈ فوڈز، جیسے بسکٹ، اسنیکس، ناشتے کے سیریلز، اور کافی پر صرف 5% جی ایس ٹی لگے گا۔ اس کا مقصد کھانے پینے کی اشیاء کو سستی بنانا، درجہ بندی میں وضاحت لانا، اور صنعتوں کو معیار اور پیداواری کارکردگی پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دینا ہے۔
صارفین کو براہ راست فوائد
ماہانہ گھریلو اخراجات کو کم کیا جائے گا کیونکہ کھانے کی اشیاء کی ایک بڑی تعداد 0 یا 5 فیصد جی ایس ٹی کے زمرے میں آئے گی۔ خاندانوں کو اب غذائیت اور حفظان صحت پر سمجھوتہ نہیں کرنا پڑے گا اور ان کی جیبیں بھی ہلکی ہوں گی۔ مسابقت میں اضافہ لوگوں کو بہتر اختیارات فراہم کرے گا، جیسے کہ مضبوط، کھانے کے لیے تیار، اور کھانے کے لیے تیار مصنوعات، جو آج کے مصروف طرز زندگی کے لیے موزوں ہیں۔
کسانوں اور MSMEs کے لیے سپورٹ
پاسوان نے کہا کہ ان اصلاحات سے کسانوں اور مائیکرو، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں (MSMEs) دونوں کو فائدہ ہوگا۔ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کسانوں کی آمدنی کو ملک کی غذائیت سے براہ راست جوڑتی ہے۔ سستی پراسیسڈ فوڈز دودھ، اناج، پھلوں اور مسالوں کی سال بھر کی مانگ کو برقرار رکھیں گے، ضیاع کو کم کریں گے اور کسانوں کے لیے بہتر قیمتوں کو یقینی بنائیں گے۔