ریلوے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، حکومت نے بونس کا اعلان کیا
نان گزیٹڈ ریلوے ملازمین کو ہر سال ایک بونس ملتا ہے جسے پروڈکٹیوٹی لنکڈ بونس (پی ایل بی) کہا جاتا ہے۔
Published : September 24, 2025 at 4:09 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 4:55 PM IST
نئی دہلی: مودی حکومت نے ریلوے ملازمین کے لیے دیوالی بونس کا اعلان کیا ہے۔ اس سال ہندوستانی ریلوے کے 10.90 لاکھ ملازمین کو 78 دن کی تنخواہ بطور بونس ملے گی۔ ریلوے کی وزارت نے کہا کہ ریلوے ملازمین کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں، وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے آج 10,91,146 ریلوے ملازمین کو 78 دنوں کے پروڈکٹیوٹی سے منسلک بونس (پی ایل بی) کے طور پر 1865.68 کروڑ روپے کی ادائیگی کو منظوری دی۔
In recognition of the excellent performance by the railway staff, the Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi today approved payment of Productivity Linked Bonus (PLB) of 78 days for Rs. 1865.68 crores to 10,91,146 railway employees: Ministry of Railways pic.twitter.com/0UyCL1mBuU— ANI (@ANI) September 24, 2025
ریلوے کی وزارت نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے بہار میں بختیار پور-راجگیر-تلیا سنگل ٹریک سیکشن (104 کلومیٹر) کو دوگنا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پروجیکٹ کی کل لاگت تقریباً 2,192 کروڑ روپے ہے۔ یہ پروجیکٹ، ریاست بہار کے چار اضلاع کا احاطہ کرتا ہے، موجودہ ہندوستانی ریلوے نیٹ ورک میں تقریباً 104 کلومیٹر کا اضافہ کرے گا۔
#WATCH | Union Cabinet approves payment of Productivity Linked Bonus of 78 days for Rs. 1865.68 crores to over 10.91 lakh railway employees.— ANI (@ANI) September 24, 2025
Approves doubling of the Bakhtiyarpur–Rajgir–Tilaiya railway line section in Bihar at a total cost of Rs. 2,192 crore.
Approves… pic.twitter.com/0Trpog2IrL
زیادہ سے زیادہ بونس 17,951 روپے
ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کابینہ کو بریفنگ میں بتایا کہ ریلوے ملازمین کے لیے دیوالی کا بونس 78 دنوں کی تنخواہ کے برابر ہوگا۔ یہ بونس ہر سال دیوالی سے پہلے اہل ریلوے ملازمین کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس سال، ایک اہل ریلوے ملازم کو زیادہ سے زیادہ بونس 17,951 روپے ملے گا۔ یہ فائدہ لوکوموٹیو پائلٹس، ٹریک مینٹینرز، ٹرین مینیجرز (گارڈز)، سٹیشن ماسٹرز، سپروائزرز، ٹیکنیشن، ٹیکنیشن ہیلپرز، پوائنٹس مین، وزارتی ملازمین، اور گروپ سی کے دیگر ملازمین پر لاگو ہوگا۔
نیشنل شپ بلڈنگ مشن کی منظوری
ویشنو نے کہا کہ کابینہ نے نیشنل شپ بلڈنگ مشن کو بھی منظوری دی۔ ہندوستان کے جہاز سازی اور بحری شعبے کو زندہ کرنے کے لیے ₹69,725 کروڑ کا پیکیج منظور کیا گیا ہے، جس میں چار ستونوں کا مشن جہاز سازی، میری ٹائم فنانسنگ اور گھریلو صلاحیت کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, has approved the doubling of Bakhtiyarpur – Rajgir – Tilaiya single railway line section (104 km) in Bihar with total cost of Rs. 2,192 crore (approx.). The project covering four districts in… pic.twitter.com/KLeyiHuRes— ANI (@ANI) September 24, 2025
ماہرین کا خیال ہے کہ اس طرح کے فیسٹیول بونس سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ملازمین کو بونس ملتا ہے، تو وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، جس سے مارکیٹ میں پیسے کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے کاروبار اور صنعت دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حکومت نے حال ہی میں جی ایس ٹی کی شرحوں میں تبدیلیوں کا اعلان کیا، جس سے مارکیٹ کو فروغ ملنے کی امید ہے۔