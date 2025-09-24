ETV Bharat / bharat

ریلوے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، حکومت نے بونس کا اعلان کیا

نان گزیٹڈ ریلوے ملازمین کو ہر سال ایک بونس ملتا ہے جسے پروڈکٹیوٹی لنکڈ بونس (پی ایل بی) کہا جاتا ہے۔

ریلوے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، حکومت نے بونس کا اعلان کیا
ریلوے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، حکومت نے بونس کا اعلان کیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 24, 2025 at 4:09 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 4:55 PM IST

نئی دہلی: مودی حکومت نے ریلوے ملازمین کے لیے دیوالی بونس کا اعلان کیا ہے۔ اس سال ہندوستانی ریلوے کے 10.90 لاکھ ملازمین کو 78 دن کی تنخواہ بطور بونس ملے گی۔ ریلوے کی وزارت نے کہا کہ ریلوے ملازمین کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں، وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے آج 10,91,146 ریلوے ملازمین کو 78 دنوں کے پروڈکٹیوٹی سے منسلک بونس (پی ایل بی) کے طور پر 1865.68 کروڑ روپے کی ادائیگی کو منظوری دی۔

ریلوے کی وزارت نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے بہار میں بختیار پور-راجگیر-تلیا سنگل ٹریک سیکشن (104 کلومیٹر) کو دوگنا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پروجیکٹ کی کل لاگت تقریباً 2,192 کروڑ روپے ہے۔ یہ پروجیکٹ، ریاست بہار کے چار اضلاع کا احاطہ کرتا ہے، موجودہ ہندوستانی ریلوے نیٹ ورک میں تقریباً 104 کلومیٹر کا اضافہ کرے گا۔

ریلوے کی وزارت نے کہا کہ ریلوے ملازمین کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں، وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے آج 10,91,146 ریلوے ملازمین کو 78 دنوں کے پروڈکٹیوٹی لنکڈ بونس (پی ایل بی) کے طور پر 1,865.68 کروڑ روپے کی ادائیگی کو منظوری دی۔

زیادہ سے زیادہ بونس 17,951 روپے

ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کابینہ کو بریفنگ میں بتایا کہ ریلوے ملازمین کے لیے دیوالی کا بونس 78 دنوں کی تنخواہ کے برابر ہوگا۔ یہ بونس ہر سال دیوالی سے پہلے اہل ریلوے ملازمین کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس سال، ایک اہل ریلوے ملازم کو زیادہ سے زیادہ بونس 17,951 روپے ملے گا۔ یہ فائدہ لوکوموٹیو پائلٹس، ٹریک مینٹینرز، ٹرین مینیجرز (گارڈز)، سٹیشن ماسٹرز، سپروائزرز، ٹیکنیشن، ٹیکنیشن ہیلپرز، پوائنٹس مین، وزارتی ملازمین، اور گروپ سی کے دیگر ملازمین پر لاگو ہوگا۔

نیشنل شپ بلڈنگ مشن کی منظوری

ویشنو نے کہا کہ کابینہ نے نیشنل شپ بلڈنگ مشن کو بھی منظوری دی۔ ہندوستان کے جہاز سازی اور بحری شعبے کو زندہ کرنے کے لیے ₹69,725 کروڑ کا پیکیج منظور کیا گیا ہے، جس میں چار ستونوں کا مشن جہاز سازی، میری ٹائم فنانسنگ اور گھریلو صلاحیت کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔

ماہرین کا خیال ہے کہ اس طرح کے فیسٹیول بونس سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ملازمین کو بونس ملتا ہے، تو وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، جس سے مارکیٹ میں پیسے کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے کاروبار اور صنعت دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حکومت نے حال ہی میں جی ایس ٹی کی شرحوں میں تبدیلیوں کا اعلان کیا، جس سے مارکیٹ کو فروغ ملنے کی امید ہے۔

