نئی دہلی: کانگریس نے جی ایس ٹی اصلاحات میں کافی تاخیر کے لیے مرکزی حکومت کی تنقید کی ہے۔ اہم اپوزیشن پارٹی نے جمعرات کو کہا کہ حکومت نے راہول گاندھی کے مشوروں پر توجہ دی، لیکن نو سال ضائع ہونے کے بعد، جس کے دوران صارفین کو ٹیکس کی بلند سلیبوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔
کانگریس ذرائع نے بتایا کہ راہول گاندھی نے 2016 میں جی ایس ٹی کو 'گبر سنگھ ٹیکس' قرار دیا تھا اور مودی حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے ٹیکس سلیب کو آسان بنائے۔
جی ایس ٹی کو سب سے پہلے وزیر اعظم منموہن سنگھ کی قیادت والی یو پی اے حکومت نے تجویز کیا تھا۔ جی ایس ٹی بل پہلی بار 2011 میں اس وقت کے وزیر خزانہ پرنب مکھرجی نے پیش کیا تھا، لیکن بی جے پی سمیت اپوزیشن جماعتوں کے اعتراضات کی وجہ سے اسے منظور نہیں کیا جا سکا۔
مودی حکومت 2014 میں آئی اور 2017 میں جی ایس ٹی بل پاس کیا۔ اس وقت کے صدر ہند پرناب مکھرجی نے 30 جون سے یکم جولائی 2017 کی درمیانی شب پرانے پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (جی ایس ٹی) کا آغاز کیا۔
راہول گاندھی نے 2016 سے جی ایس ٹی کے خلاف اپنی مہم شروع کی تھی جب تجاویز پر بحث ہو رہی تھی اور تجویز دی تھی کہ غریبوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بالواسطہ ٹیکس پر 18 فیصد کی حد ضروری ہے۔
2017 میں راہل نے کہا تھا کہ ہندوستان کو حقیقی جی ایس ٹی کی ضرورت ہے نہ کہ 'گبر سنگھ ٹیکس'۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ملک کے عوام کے ساتھ مل کر لڑی اور 28 فیصد ٹیکس بریکٹ میں آنے والی اشیاء کی تعداد میں کمی کو یقینی بنایا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ پارٹی اگلی بار 18 فیصد کی حد کے ساتھ یکساں ٹیکس کی شرح کے لیے لڑے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر بی جے پی ایسا نہیں کرتی ہے تو کانگریس کرے گی۔
2017 میں کانگریس کے صدر کے طور پر، راہول گاندھی نے گجرات اسمبلی انتخابات کے دوران ناقص جی ایس ٹی اور 2016 میں مودی حکومت کے ذریعہ کی گئی متنازعہ نوٹ بندی کا مسئلہ نمایاں طور پر اٹھایا تھا۔
راہول نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جی ایس ٹی میں اصلاحات کا وعدہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے لیے کانگریس کے منشور میں شامل کیا گیا تھا اور کہا کہ ٹیکس کا ڈھانچہ ہندوستان کی جی ڈی پی اور معیشت کو برباد کر رہا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کا لیڈر بننے کے بعد راہل نے 1 جولائی 2024 کو ایک بحث کے دوران جی ایس ٹی کو آسان بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔
آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) کے کارکن ابھیشیک دت کے مطابق، مرکزی حکومت 3 ستمبر کو وزیر خزانہ نرملا سیتارامن کی طرف سے اعلان کردہ جی ایس ٹی اصلاحات پر اپنی پیٹھ تھپتھپا رہی ہے، لیکن حکومت کو 9 سال قبل ٹیکس نظام کی خامیوں کو اجاگر کرنے کے لیے راہول گاندھی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اصلاحات میں تاخیر پر عوام سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔
دت نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "راہول گاندھی 2016 سے جی ایس ٹی کو آسان بنانے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن حکومت نے انہیں نظر انداز کیا اور اتنے سالوں تک ٹیکس کے ناقص نظام کو جاری رکھا۔ انہوں نے اس وقت عام آدمی اور چھوٹے کاروباروں کے بارے میں نہیں سوچا۔ حکومت کو ان کی تجاویز کے لیے راہول گاندھی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ کئی سالوں سے زیادہ ٹیکس لگا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔" اے آئی سی سی کے عہدیدار نے مزید کہا کہ حکومت کا جی ایس ٹی اصلاحات کا بہانہ دراصل اپنی شبیہ کو بچانے کے لئے ہے، کیونکہ راہول گاندھی کے ووٹ چوری کے الزام سے مرکزی حکومت بری طرح بے نقاب ہوئی ہے۔ دت نے کہا، "حکومت نے جی ایس ٹی اصلاحات کا اعلان کیا کیونکہ مودی حکومت کو ووٹر لسٹ کے متنازعہ ایس آئی آر کے ذریعے ووٹ چوری کے خلاف راہل گاندھی کے بہار کے دورے کے بعد لوگوں کو کچھ مثبت دکھانا تھا۔ حکومت راہول گاندھی کے ووٹ چوری کے انکشافات کے بعد بے نقاب ہوئی اور اب اسے آئندہ بہار اسمبلی انتخابات میں شکست کا خدشہ ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اچانک بڑا فیصلہ لینا پڑا۔" کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن بی کے ہری پرساد کے مطابق، حکومت آٹھ سال کے بعد اچانک اگلی نسل کے جی ایس ٹی اصلاحات کے خیال سے بیدار ہوئی، لیکن یہ ستم ظریفی ہے کہ مرکز نے آخر کار وہی نافذ کر دیا جو راہل گاندھی گزشتہ برسوں سے کہہ رہے تھے۔
بھارت کو ایسی حکومت کی ضرورت نہیں...
ستم ظریفی یہ ہے کہ اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ آخر کار انہوں نے وہی کیا جس کی راہول گاندھی شروع سے وکالت کر رہے تھے۔ انہیں سچائی کا احساس کرنے میں ایک دہائی کیوں لگ گئی؟ صرف اپوزیشن کی طرف سے آئیڈیا نہ سننے کی ضد نے ملک کو مہنگا پڑا۔ کروڑوں چھوٹے کاروبار بند ہو گئے، لاکھوں نوکریاں ختم ہو گئیں، ترقی ٹھپ ہو گئی اور بی جے پی نے معیشت کو نقصان پہنچایا۔ اصلاحات کچھ بھی نہیں ہیں مگر یہ کہ ہندوستان کو ایسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے جو دیر سے سیکھے اور وقت پر عمل کرے۔"
اے آئی سی سی کے کارکن بی ایم سندیپ نے کہا، "جب لوک سبھا میں بی جے پی کی سیٹیں 2019 میں 303 سے کم ہو کر 2024 میں 240 ہوگئیں، تو انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی سلیب بھی کم ہو گئے۔ 63 سیٹیں کھونے کے بعد لوگوں کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے، اگر لوک سبھا میں بی جے پی کی سیٹیں 150 تک کم ہو جائیں تو عوام کو اور بھی زیادہ فائدہ ہو گا۔"
جی ایس ٹی کونسل کی حالیہ میٹنگ کے بعد، کرناٹک اور تلنگانہ سمیت آٹھ ریاستوں کے وزرائے خزانہ نے ٹیکس اصلاحات کا خیر مقدم کیا لیکن شکایت کی کہ انہیں محصولات کی وصولی سے مناسب حصہ نہیں مل رہا ہے۔