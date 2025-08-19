نئی دہلی: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اتوار کو حکومت پر زور دیا کہ وہ وزیر اعظم کے آئندہ شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) سربراہی اجلاس سے پہلے چین کے بارے میں اپنا موقف واضح کرے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں اویسی نے لکھا کہ 'چین پر مودی حکومت کے یو ٹرن کو لے کر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، جن کا جواب مرکز کو دینا چاہیے۔ حکومت وزیراعظم کے دورہ چین سے قبل صورت حال واضح کرے۔ غور طلب ہے کہ چین نے اس سال 31 اگست سے یکم ستمبر تک ہونے جا رہے ایس سی او تیانجن سربراہی اجلاس کے لیے وزیر اعظم مودی کو چین آنے کی دعوت دی ہے۔
Is this the reason for why the Modi Govt is rushing to have friendly ties with China?— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 18, 2025
A growing wave of Indian businesses are seeking partnerships with Chinese companies for technology transfers, a quiet effort that’s expected to see a boost as Trump’s tariff barrage nudges the…
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے کہا، 'چین ایس سی او تیانجن سربراہی اجلاس کے لیے چین میں وزیر اعظم مودی کا خیرمقدم کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام فریقوں کی مشترکہ کوششوں سے تیانجن سربراہی اجلاس یکجہتی، دوستی اور بامعنی نتائج کی سربراہی کانفرنس ثابت ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ ایس سی او پیداواری صلاحیت اور اعلیٰ معیار کی ترقی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگا۔'
اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ نے چین کی طرف سے پاکستان کو دی جانے والی حمایت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یہ تعاون خاص طور پر آپریشن سندور کے دوران دیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ بھارت پاکستان کو اسلحہ اور انٹیلی جنس فراہم کرنے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے باوجود چین کے خلاف سخت موقف کیوں نہیں اپنا رہا ہے۔
اویسی نے کہا، 'چین نے پاکستان کو ہتھیار اور لڑاکا طیارے فراہم کیے ہیں، جو آپریشن سندور میں ہمارے بہادر فوجیوں کے خلاف استعمال کیے گئے۔ اس نے پاکستانی فوج کو انٹیلی جنس اور سیٹلائٹ ان پٹ بھی فراہم کیے۔ ہم چین کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ ناقابل قبول ہے۔'
اویسی نے چین کے اقدام کی سختی سے مذمت نہ کرنے پر حکومت ہند کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ خاص طور پر تب جب بیجنگ نے دلائی لامہ کو مبارکباد دینے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا، 'جب وزیر اعظم نے دلائی لامہ کو مبارکباد دی تو بیجنگ نے ان پر تنقید کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ ہماری حکومت اس پر خاموش رہی۔ کیوں؟ کیا یہ ہماری قومی عزت و وقار کا مسئلہ نہیں ہے؟
چین نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے دلائی لامہ کو ان کی 90ویں سالگرہ پر مبارکباد دینے اور تقریب میں بھارتی حکام کی موجودگی پر بھارت کے خلاف احتجاج درج کرایا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے بیجنگ میں ایک میڈیا بریفنگ میں کہا، 'تبت سے متعلق معاملات پر چینی حکومت کا موقف مستقل اور واضح ہے۔'
چین نے مذکورہ بیان میں کہا، 'بھارت کو سنکیانگ سے متعلق مسائل کی حساسیت سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے، اسے 14ویں دلائی لامہ کی چین مخالف اور علیحدگی پسندانہ ذہنیت کو واضح طور پر دیکھنا چاہیے۔ بھارت ہوشیاری سے کام لینا چاہیے اور ان مسائل کو چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے استعمال کرنا بند کرنا چاہیے۔'
