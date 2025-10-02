گاندھی جینتی: "میری زندگی میرا پیغام ہے" گاندھی درشن میوزیم گاندھی کے انمول خزانے، ان کے عدم تشدد اور سادگی کے پیغام کی نمائش
Published : October 2, 2025 at 7:55 AM IST
نئی دہلی: بابائے قوم مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر ملک بھر میں خراج تحسین اور خصوصی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر، دہلی میں راج گھاٹ پر واقع گاندھی درشن میوزیم ایک خاص توجہ کا مرکز ہے، جس میں گاندھی کی زندگی اور جدوجہد سے متعلق انمول خزانے رکھے گئے ہیں۔ گاندھی جی نے کہا تھا ’’میری زندگی میرا پیغام ہے۔‘‘ میوزیم میں ہر نمائش اس پیغام کو زندہ کرتی ہے اور دیکھنے والوں کو سچائی، عدم تشدد اور سادگی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔
گاندھی کا فلسفہ اور جدوجہد
میوزیم میں گاندھی جی کے پورے زندگی کے سفر کو قدم بہ قدم دکھایا گیا ہے۔ جہاں ان کی پیدائش 1869 میں پوربندر، گجرات میں، 1888 میں قانون کی تعلیم کے لیے انگلینڈ جانا اور 1891 میں بیرسٹر بننا، ان کی مارک شیٹ کے ساتھ آویزاں ہیں۔ 1893 میں جنوبی افریقہ میں قانون کی مشق کرتے ہوئے انہیں نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ 1906 میں ستیہ گرہ کا آغاز اور 1909 میں ہند سوراج کی تشکیل، 1915 میں ان کی ہندوستان واپسی اور 1917 کا چمپارن ستیہ گرہ، 1920-22 کی تحریک عدم تعاون اور 1930 کا تاریخی ڈانڈی مارچ اور قوم کے لیے ان کی قربانیوں کو ان تقریبات کے ذریعے 1948 میں تصویروں اور نمائشوں میں دکھایا گیا ہے۔ جو کہ دستاویزات کے ذریعے ظاہر کیا گیا۔
1. AK-47 بندوق گٹار میں تبدیل
کولمبیا کے موسیقار اور امن کے کارکن سیزر لوپیز نے ایک غیر فعال AK-47 کو گٹار میں تبدیل کیا اور اسے 2012 میں گاندھی اسمرتی کو پیش کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ تشدد کے ایک آلے کو بھی تخلیقی صلاحیتوں اور موسیقی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ گاندھی کے فلسفہ میں، یہ دنیا بھر سے آنے والوں کو عدم تشدد اور امن کا پیغام دیتا ہے۔
2. تاریخی کشتی (ڈانڈی مارچ 1930)
یہ وہ کشتی ہے جس میں گاندھی جی نے ڈانڈی مارچ کے دوران دریائے ماہی کو عبور کیا تھا۔ 241 میل کا یہ سفر، جو 12 مارچ سے 6 اپریل تک جاری رہا، نمک کے قانون کو توڑتے ہوئے آزادی کی تحریک میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ کشتی آج بھی اس جرات مندانہ سفر کی گواہی دیتی ہے، جس نے ہندوستان کی آزادی کو نئی تحریک دی۔
3. گاندھی جی کی آخری رسومات (گن کیریج)
30 جنوری 1948 کو گاندھی جی کے قتل کے بعد، ان کی لاش کو برلا ہاؤس (گاندھی اسمرتی) سے اس گاڑی پر راج گھاٹ لایا گیا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی جس سے قوم کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ یہ گاڑی آج بھی اس تاریخی لمحے کا لازوال گواہ بن کر کھڑی ہے۔
4. تاریخی بنچ
گجرات کے ویجل پور گاؤں کی بنچ، جس پر گاندھی جی نے گاؤں والوں سے خطاب کیا اور انہیں ڈانڈی مارچ کے لیے ترغیب دی، اسے بھی یہاں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ ورثے کے مقامات آج بھی اس وقت کی یادیں گونجتے ہیں جب ایک پوری سلطنت کو عدم تشدد اور سچائی کی طاقت سے چیلنج کیا گیا تھا۔
گاندھی جی کی جیل اور جدوجہد کی یادیں
میوزیم میں اس واقعے کو بھی دکھایا گیا ہے جب گاندھی جی کو 1908 میں پہلی بار سول قانون کی خلاف ورزی پر قید کیا گیا تھا۔ قیدیوں کے کپڑے پہن کر، سادہ کھانا کھا کر اور پڑھائی میں وقت گزار کر اس نے جیل کو توبہ کی جگہ بنا دیا۔ سقراط کو پڑھ کر اس نے سیکھا کہ ہندوستانیوں کو سچائی اور جرات کے ساتھ ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔
سابرمتی اور سیواگرام آشرم
گاندھی جی کے تجربات آشرموں سے جڑے ہوئے تھے۔ سابرمتی اور سیواگرام آشرم ان کے فلسفے کے مرکز بن گئے۔ ڈانڈی مارچ 1930 میں سابرمتی آشرم سے شروع ہوا، وہاں سے گاندھی جی کی ستیہ گرہ تحریک نے ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کی۔
جلیانوالہ باغ اور آزادی کی لہر
13 اپریل 1919 کا جلیانوالہ باغ قتل عام بھی میوزیم کی جھلکیوں میں شامل ہے۔ ڈائر کی گولیوں کے ہاتھوں بے گناہ لوگوں کی موت نے پوری قوم کو چونکا دیا اور گاندھی جی کو تحریک عدم تعاون شروع کرنے کی ترغیب دی۔
گاندھی جی کا ریلوے سے رشتہ
ٹرینوں نے گاندھی جی کی زندگی میں ایک خاص کردار ادا کیا۔ جنوبی افریقہ کے پیٹرمیرٹزبرگ سٹیشن پر ٹرین سے پھینکے جانے نے انہیں ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی ترغیب دی۔ ہندوستان میں، اس نے تھرڈ کلاس کوچز میں سفر کیا، جس سے وہ عام لوگوں کے دکھ کو سمجھ سکے۔ ٹرین کے ان سفروں نے اسے لوگوں سے جڑنے اور اپنی تحریکوں کو عوامی تحریکوں میں تبدیل کرنے میں مدد کی۔
گاندھی جی کا آخری پیغام
30 جنوری 1948 کو جب گاندھی جی کو گولی مار دی گئی تو ان کے آخری الفاظ تھے ’’ارے رام‘‘۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اسے کوئی دیوانہ گولی مار دے تو بھی وہ مسکراتے ہوئے مرنا چاہے گا، اس کے ہونٹوں پر رام کا نام ہے۔
گاندھی درشن میوزیم نہ صرف ایک تاریخی ورثہ ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بھی ہے۔ یہاں کی ہر چیز اور ہر پینٹنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی اور عدم تشدد جدوجہد آزادی میں صرف ہتھیار نہیں تھے بلکہ انسانیت کی ابدی میراث بھی ہیں۔ یہ میوزیم ان تمام لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے جو باپو کی زندگی اور خیالات کو اپنانا چاہتے ہیں۔ گاندھی جی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ تبدیلی تشدد سے نہیں بلکہ سچائی، بات چیت اور عدم تشدد سے ممکن ہے۔