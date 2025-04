ETV Bharat / bharat

پہلی بار فل اے سی لوکل ٹرین کی شروعات، کم سے کم کرایہ 35 روپے، مسافروں میں جوش و خروش - AC LOCAL TRAINS

پہلی بار فل اے سی لوکل ٹرین کی شروعات ( ETV Bharat )

Published : April 21, 2025 at 7:18 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 7:24 AM IST

چنئی: موسم گرما کے پیش نظر سدرن (جنوبی) ریلوے نے 19 اپریل سے ایئر کنڈیشنڈ الیکٹرک ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا تھا۔ چنئی میں سنیچر کی صبح 7 بجے سے اے سی ٹرین سروس شروع ہو چکی ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ سروس چنئی بیچ سے چینگل پٹو تک شروع کی گئی ہے۔ تقریباً 12 بوگیوں والی اس ایئر کنڈیشنڈ الیکٹرک ٹرین کا کرایہ کم سے کم 35 روپے اور زیادہ سے زیادہ 105 روپے ہے۔ ریلوے کے مطابق یہ ٹرین سروس اتوار کے علاوہ تمام دنوں میں چلے گی۔ فی الحال اس پہل پر مسافروں نے اچھا ردعمل ظاہر کیا ہے۔ جنوبی ریلوے کے اعلان کے مطابق چنئی بیچ سے صبح سات بجے چلنے والی ایئر کنڈیشنڈ الیکٹرک ٹرین (ٹرین نمبر 49003) ایگمور، مامبلم، گِنڈی، سینٹ تھامس ماؤنٹ، تیروسولم، تامبرم، پیرونگل تھر، گڈوون چیری، پوتھیری، کوئل اور پرنور ہوتے ہوئے صبح 8.35 بجے چینگل پٹو ریلوے اسٹیشن پہنچے گی۔ اسی طرح، اے سی ٹرین (ٹرین نمبر 49004) چینگلپٹو ریلوے اسٹیشن سے صبح 9 بجے روانہ ہوگی اور پُرنور، سنگاپیرومل مندر، پوتھیری، گڈوون چیری، پیرونگل تھر، تامبرم، تیروسولم، سینٹ تھامس ماؤنٹ، گنڈی اور اگمور ہوتے ہوئے صبح 10.30 بجے چنئی بیچ ریلوے اسٹیشن پہنچے گی۔ ٹرین نمبر 49005 چنئی بیچ ریلوے اسٹیشن سے دوپہر 3.45 بجے روانہ ہوگی اور مذکورہ راستے سے ہوتے ہوئے شام 5.25 بجے چینگل پٹو ریلوے اسٹیشن پہنچے گی۔ ٹرین نمبر 49006 چینگل ریلوے اسٹیشن سے شام 5.45 بجے روانہ ہوگی اور مذکورہ راستے سے ہوتے ہوئے شام 7.15 بجے چنئی بیچ ریلوے اسٹیشن پہنچے گی۔

ٹرین نمبر 49001 چنئی بیچ ریلوے اسٹیشن سے شام 7.35 بجے روانہ ہوگی اور مختلف ریلوے اسٹیشنز سے ہوتے ہوئے رات 8.30 بجے تامبرم ریلوے اسٹیشن پہنچے گی۔ ٹرین نمبر 49002 تامبرم ریلوے اسٹیشن سے صبح 5:45 بجے روانہ ہوگی اور مختلف اسٹیشنز سے ہوتے ہوئے صبح 6:45 بجے چنئی بیچ ریلوے اسٹیشن پہنچے گی۔ 12 کوچ اے سی سب اربن ٹرین سدرن ریلوے اپریل کے آخر تک چنئی میں پہلی بار سب اربن اے سی ٹرینیں چلانے کی مسلسل کوششیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد سدرن ریلوے نے 12 بوگیوں والی سب اربن اے سی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا۔ چنئی کی پہلی 12 کوچز والی ایئر کنڈیشنڈ سب اربن الیکٹرک ٹرین کا آزمائشی سفر کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ مزید پڑھیں: ریلوے مسافرین خبردار! انڈین ریلوے نے کنفرم ٹکٹ کا وقت اور کینسلیشن چارج کے بارے میں دیا بڑا اپ ڈیٹ ریلوے مسافرین کے لیے خوشخبری۔۔ اب ٹرینوں میں بھی اے ٹی ایم (ATM) کی سہولت، سفر کے دوران پیسوں کی نہیں ہوگی کمی

Last Updated : April 21, 2025 at 7:24 AM IST