’کسان کا بیٹا‘ کے طور پر شناخت بنانے والے جگدیپ دھنکھر کے سیاسی کیریئر پر ایک نظر - POLITICAL JOURNEY OF DHANKHAR

’کسان پتر‘ کے طور پر شناخت بنانے والے جگدیپ دھنکھر کے سیاسی کیریئر پر ایک نظر ( File Photo )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 21, 2025 at 11:23 PM IST | Updated : July 22, 2025 at 12:09 AM IST 2 Min Read

حیدرآباد : 18 مئی 1951 کو راجستھان کے جھنجھنو ضلع کے کتھانہ گاؤں میں پیدا ہوئے، جگدیپ دھنکھر نے سیاسی میدان میں ایک "کسان پتر" (کسان کا بیٹا) کے طور پر اپنی شناخت بنائی اور کئی آئینی عہدوں پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی اسکول کی تعلیم سینک اسکول، چتور گڑھ میں مکمل کی اور بی ایس سی کے ساتھ گریجویشن کیا۔ اس کے بعد راجستھان یونیورسٹی سے ایل ایل بی کیا۔ دھنکھر نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز 1979 میں ایک وکیل کے طور پر کیا، 1990 میں راجستھان ہائی کورٹ کے ذریعہ نامزد کردہ ایک سینئر وکیل بن گئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں پریکٹس کی اور راجستھان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے 1989 میں جنتا دل کے ٹکٹ پر جھنجھنو لوک سبھا حلقہ سے کامیابی حاصل کرکے رکن پارلیمنٹ کے طور پر سیاست میں قدم رکھا۔ انہیں چندر شیکھر حکومت (1990-1991) میں پارلیمانی امور کا وزیر مملکت مقرر کیا گیا۔ 1993 سے 1998 تک، انہوں نے راجستھان قانون ساز اسمبلی میں کشن گڑھ سے ایم ایل اے کے طور پر خدمات انجام دیں۔ جولائی 2019 میں، دھنکھر کو مغربی بنگال کا گورنر مقرر کیا گیا، جہاں ان کے حکمران ترنمول کانگریس حکومت کے ساتھ تعلقات انتہائی تلخ تھے۔

جگدیپ دھنکھر کو این ڈی اے نے نائب صدر عہدہ کے لیے 16 جولائی 2022 کو امیدوار نامزد کیا تھا اور 18 جولائی کو باضابطہ طور پر انہوں نے اپنی نامزدگی داخل کی تھی۔ بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کی حمایت سے، دھنکھر نے 6 اگست 2022 کا الیکشن ریکارڈ مارجن سے جیتا، 710 میں سے 528 ووٹ حاصل کیے۔ یہ بھی پڑھیں: نائب صدر جگدیپ دھنکھر نے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا - VP JAGDEEP DHANKHAR RESIGNS یہ 1992 کے بعد نائب صدر کی دوڑ میں سب سے زیادہ ووٹ سے جیتنے والا فرق تھا۔ ترنمول کانگریس نے ووٹنگ سے پرہیز کیا تھا۔ نائب صدر کے عہدہ پر فائز رہتے ہوئے، دھنکھر نے راجیہ سبھا کے چیئرمین کے طور پر کام کیا، جہاں انہوں نے اہم قانون سازی کے مباحثوں کی صدارت کی۔ 21 جولائی 2025 کو جگدیپ دھنکھر نے صحت کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے نائب صدر کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔

