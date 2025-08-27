نئی دہلی: ہندوستان میں آج ٹرمپ ٹیرف ڈے ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے اعلان کردہ 50 فیصد کی نئی ٹیرف کی شرح مقامی وقت کے مطابق صبح 9:31 بجے نافذ ہو گئی۔ اس سے ہندوستان اور اس کے برآمد کنندگان کے لیے ایک بڑا چیلنج پیدا ہونے کی امید ہے۔ 25 فیصد ٹیرف پہلے ہی لاگو تھے لیکن بھارت کی طرف سے روسی تیل کی خریداری کے نتیجے میں آج سے 25 فیصد اضافی ٹیرف لگا دیا گیا ہے۔
غور طلب ہے کہ ٹیرف لاگو ہونے سے صرف دو دن پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے احمد آباد میں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ معاشی خود غرضی کا دور ہے، جہاں ممالک اپنے مفادات کا تحفظ سب سے پہلے کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت اس دباؤ کا سامنا کرے گا۔ چاہے کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو، بھارت اسے برداشت کرنے کے لیے اپنی طاقت بڑھاتا رہے گا۔ ہندوستان کے لیے، یہ محصولات اس کی برآمدی منڈی کے لیے براہ راست دھچکا ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں ملازمتوں اور ترقی کا نقصان ہوتا ہے۔
بھارتی برآمدات خطرے میں:
50 فیصد ٹیرف کے نفاذ سے امریکہ کو ہندوستانی برآمدات سب سے زیادہ متاثر ہوں گی۔ زیادہ تر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے لگائے گئے اعلیٰ محصولات علاقائی حریفوں کے مقابلے امریکہ کے لیے ہندوستانی برآمدات کی کشش کو نمایاں طور پر کم کر سکتے ہیں۔
ان ٹیرف سے ہندوستانی برآمد کنندگان کو کتنا نقصان پہنچے گا؟
ہندوستان اس وقت امریکہ کو اپنا سب سے بڑا برآمد کنندہ شمار کرتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مارچ 2025 کو ختم ہونے والے سال میں ہندوستان کی برآمدات 434 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں اور تقریباً 20 فیصد یا 86.51 بلین ڈالر کی اشیا امریکہ کو برآمد کی گئیں۔ اب، ٹرمپ کے 50 فیصد ٹیرف کے ساتھ، یہ برآمدات خطرے میں ہیں۔
تھنک ٹینک گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو کے مطابق، امریکہ کو برآمد کی جانے والی 86.51 بلین ڈالر مالیت کے سامان میں سے تقریباً 60.2 بلین ڈالر (66 فیصد) اب 50 فیصد ٹیرف کے تابع ہوں گے۔ امریکہ کو مصنوعات کی برآمدات 2024-25 میں تقریباً 87 بلین ڈالر سے کم ہو کر اس سال تقریباً 49.6 بلین ڈالر رہنے کا تخمینہ ہے۔
فرسٹ پوسٹ کے مطابق، کیپٹل اکنامکس کے ڈپٹی چیف شیلان شاہ نے ایک نوٹ میں کہا، "ایک ابھرتے ہوئے مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر ہندوستان کی کشش نمایاں طور پر کم ہو جائے گی۔" انہوں نے مزید کہا کہ اضافی 25 فیصد ٹیرف بہت زیادہ ہے جس کا مادی اثر پڑے گا۔
اب کس چیز پر کتنا ٹیرف؟
ہندوستانی کپڑوں پر صرف 9 فیصد ٹیرف ہوتا تھا جو اب بڑھ کر 59 فیصد ہو گیا ہے۔ اسی طرح ریڈی میڈ کپڑوں پر 13.9 فیصد ڈیوٹی آج سے بڑھ کر 63.9 فیصد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسٹیل، ایلومینیم اور کاپر پر بھی ڈیوٹی بڑھے گی۔ اس سے قبل ان دھاتوں پر 1.7 فیصد ٹیرف تھا جو آج سے بڑھ کر 51.7 فیصد ہو جائے گا۔ فرنیچر اور گدے پر پہلے 2.3 فیصد ٹیرف ہوتا تھا جو آج سے بڑھ کر 52.3 فیصد ہو جائے گا۔
نوکریاں ختم ہو جائیں گی:
ٹرمپ کی طرف سے لگائے گئے ٹیرف کا ہندوستان میں ملازمتوں پر بھی بڑا اثر پڑے گا۔ ٹیکسٹائل، جواہرات، زیورات، قالین، جھینگا اور فرنیچر جیسے محنت کش شعبوں میں امریکی ٹیرف کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ملازمتوں کے نقصان کا خدشہ ہے۔
اگر ہندوستانی کھیپ امریکہ میں گرتی ہے تو زیورات اور سمندری غذا جیسے شعبوں میں لاکھوں کارکن متاثر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی ٹرمپ کے ٹیرف سے خاصی پریشان ہے کیونکہ یہ کاروبار بہت کم مارجن پر چل رہا ہے۔
کریٹیو گروپ کے چیئرمین وجے کمار اگروال نے منی کنٹرول کو بتایا کہ انہیں آٹھ فیکٹریوں میں سے کم از کم دو کو بند کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے تقریباً 6000 سے 7000 ملازمین کی ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگروال نے کہا، "ہمیں کچھ کارخانے بند کرنے ہوں گے، خریداروں کو رعایت کی پیشکش کرنا پڑے گی، 50 فیصد زیادہ دیر تک پائیدار نہیں ہے۔ کچھ مہنگی اشیاء کے علاوہ، شاید ہندوستان سے امریکہ کو ملبوسات کی برآمد نہیں ہوگی۔ سچ پوچھیں تو، ہم خسارے میں ہیں،" اگروال نے کہا۔
یہاں تک کہ کنفیڈریشن آف انڈین ٹیکسٹائل انڈسٹری نے کہا کہ ٹرمپ کے ٹیرف ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ثابت ہوں گے۔ انھوں نے کہا، "اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئی ٹیرف کی شرحیں ہندوستان کے ٹیکسٹائل اور ملبوسات کے برآمد کنندگان کے عزم اور لچک کو امتحان میں ڈالیں گی، کیونکہ بنگلہ دیش کو چھوڑ کر، جس کے ساتھ ہم امریکی مارکیٹ کے بڑے حصے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں ڈیوٹی کے فرق سے بہت سے دوسرے ممالک کے مقابلے زیادہ فائدہ نہیں ملے گا۔"
ہندوستان کی ترقی بھی متاثر ہوگی:
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے محصولات ہندوستان کی ترقی کو بھی متاثر کرسکتے ہیں اور اس سے ہندوستان کی جی ڈی پی پر بھی اثر پڑے گا۔ مثال کے طور پر، IDFC فرسٹ بینک کی چیف اکانومسٹ گورا سین گپتا کا اندازہ ہے کہ ٹیرف مالی سال 26 میں جی ڈی پی کی نمو کو 0.4 فیصد تک کم کر سکتے ہیں۔
دریں اثنا، ایچ ڈی ایف سی بینک کی چیف اکانومسٹ ساکشی گپتا نے اکنامک ٹائمز کو بتایا کہ اس کے اثرات سے شرح نمو چھ فیصد سے نیچے جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، "ہمیں مالی سال 26 کے لیے جی ڈی پی کی نمو کی پیشن گوئی کو چھ فیصد سے کم کرنا ہے۔"
گولڈمین سیکس کا یہ بھی اندازہ ہے کہ ہندوستانی مصنوعات پر 50 فیصد ٹیرف اس کی جی ڈی پی میں 0.6 فیصد پوائنٹس کی کمی کر سکتا ہے۔ بلومبرگ نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹیرف کارپوریٹ آمدنی، خاص طور پر بینکوں اور آئی ٹی کمپنیوں پر دباؤ بڑھا سکتے ہیں۔ تاہم، وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں معیشت کو فروغ دینے کے مقصد سے کھپت ٹیکس میں کمی کی ہے۔
ٹیرف کے اثرات کے لیے تیاری:
برآمد کنندگان ٹرمپ کے محصولات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ ڈیوٹی ڈرا بیک یا ری ایمبرسمنٹ جیسی ٹارگٹڈ اسکیمیں متعارف کروائیں۔ دریں اثنا، وزارت تجارت نے کہا ہے کہ ہندوستان نے تقریباً 50 ممالک کی نشاندہی کی ہے جہاں وہ برآمدات کو بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ آئٹمز، چمڑے کے سامان اور سمندری مصنوعات۔۔
