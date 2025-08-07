نئی دہلی: ہندوستان پر 'ٹیرف کنگ' کا لیبل لگانے سے لے کر بڑے پیمانے پر درآمدی محصولات کا دھماکہ کرنے تک، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے بارے میں اپنا تجارتی موقف مستقل طور پر سخت کیا ہے۔
ان اعلانات کو نئی دہلی کو مجوزہ دوطرفہ تجارتی معاہدے (BTA) میں امریکہ کے مطالبات پر راضی کرنے کے لیے دباؤ کے حربے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
یہاں ہندوستان پر امریکی محصولات اور ملکی برآمد کنندگان پر اس کے اثرات کے بارے میں سوال و جواب (سوال و جواب) کی فہرست ہے۔
* بھارت کے خلاف ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کی ٹائم لائن:
--اکتوبر 2019: ٹرمپ نے ہندوستان کو "ٹیرف کنگ" قرار دیا۔
--ستمبر 2024: ٹرمپ نے ہندوستان کو "ٹیرف کا غلط استعمال کرنے والا" قرار دیا
--2 اپریل 2025: امریکہ نے ہندوستانی اشیاء پر 26 فیصد درآمدی ٹیرف کا باضابطہ اعلان کیا، جو 9 اپریل سے لاگو ہونا تھا۔
--5 اپریل، 2025: وائٹ ہاؤس کے ایگزیکٹو آرڈر نے درآمدات پر 10 فیصد بیس لائن ٹیرف نافذ کیا، ملک کے لحاظ سے ٹیرف کی شرحیں (ہندوستان کے معاملے میں 16 فیصد) 9 اپریل سے شروع ہونے والی تھی۔
--استثنیٰ: بعض شعبوں کو ان شرائط سے باہر رکھا گیا ہے۔۔ جیسے دواسازی، الیکٹرانکس، اور توانائی کی مصنوعات۔
--9 اپریل 2025: امریکہ نے ملک کے لیے مخصوص ٹیرف کی شرحوں پر عمل درآمد کو 90 دنوں کے لیے روک دیا (بھارت کے معاملے میں 16 فیصد)، اسے --9 جولائی تک موخر کر دیا۔ 10 فیصد بیس لائن ٹیرف باقی ہے۔
--8 جولائی 2025: معطلی کی مدت میں یکم اگست تک توسیع کر دی گئی۔
--30 جولائی 2025: امریکہ نے ہندوستانی اشیاء پر 25 فیصد ٹیرف اور جرمانے کا اعلان کیا۔ روس سے خام تیل اور فوجی ساز و سامان خریدنے پر جرمانہ۔
--31 جولائی 2025: وائٹ ہاؤس نے 25 فیصد ٹیرف کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جو 7 اگست سے نافذ العمل ہوگا۔ جرمانے کا کوئی ذکر نہیں۔ 10 فیصد بیس لائن ڈیوٹی اور استثنیٰ والے شعبے بدستور برقرار ہیں۔
--5 اگست 2025: ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ہندوستان پر محصولات میں مزید اضافہ کریں گے وہ بھی "بہت زیادہ"۔
--6 اگست 2025: بھارت کی طرف سے روسی تیل کی مسلسل خریداری کے جرمانے کے طور پر ہندوستان سے آنے والی اشیا پر 25 فیصد اضافی ٹیرف، اسے بڑھا کر 50 فیصد کر دیا۔
*امریکہ میں ہندوستانی اشیاء پر موجودہ درآمدی ڈیوٹی کا ڈھانچہ کیا ہے؟
7 اگست سے، امریکہ میں داخل ہونے والے ہندوستانی سامان کو 25 فیصد (بشمول 10 فیصد بیس لائن ٹیرف) کے علاوہ MFN کی شرحوں کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر، ہندوستان کی جھینگے کی برآمدات میں صفر MFN کی شرح ہے۔ لیکن یہ پہلے ہی 2.49 فیصد اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی اور 5.77 فیصد کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹی کو راغب کرتا ہے۔
(یہ دونوں فرائض امریکہ کی طرف سے عائد تجارتی علاج کے اقدامات ہیں)۔ لہذا 7 اگست سے، ہندوستانی جھینگا کو 33.26 فیصد (25 فیصد + 2.49 فیصد + 5.77 فیصد) کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 27 اگست سے، گھریلو جھینگا پر امریکہ میں 58.26 فیصد ڈیوٹی لگائی جائے گی (50 فیصد + 2.49 فیصد + 5.77 فیصد)۔
* کیا کوئی اور بھی ٹیرف ہیں؟
جی ہاں، امریکہ نے تین قسموں پر سیکٹر کے لیے مخصوص ٹیرف عائد کیے ہیں - اسٹیل اور ایلومینیم (50 فیصد)؛ کاپر (50 فیصد)، اور آٹو پارٹس (25 فیصد۔ یہ اضافی ڈیوٹی بھی ہیں (مطلب موجودہ لیویز سے زائد، اگر کوئی ہے)۔
*کون سے تمام شعبوں یا مصنوعات کے زمرے ان محصولات سے مستثنیٰ ہیں؟
تھنک ٹینک GTRI کے مطابق، 50 فیصد ٹیرف مستثنیٰ کیٹیگریز پر لاگو نہیں ہوں گے جن میں تیار دواسازی، ایکٹو فارماسیوٹیکل اجزاء (APIs)، اور دیگر کلیدی ادویات شامل ہیں۔ توانائی کی مصنوعات جیسے خام تیل، بہتر ایندھن، قدرتی گیس، کوئلہ، اور بجلی؛ اہم معدنیات؛ اور الیکٹرانکس اور سیمی کنڈکٹرز کی ایک وسیع رینج، بشمول کمپیوٹر، ٹیبلیٹ، اسمارٹ فونز، سالڈ اسٹیٹ ڈرائیوز، فلیٹ پینل ڈسپلے، اور مربوط سرکٹس۔
2024-25 میں، بھارت-امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارت 131.8 بلین امریکی ڈالر (86.5 بلین امریکی ڈالر کی برآمدات اور USD 45.3 بلین درآمدات) رہی۔
*وہ کون سے اہم برآمدی شعبے ہیں جو زیادہ محصولات کا خمیازہ برداشت کریں گے؟
ان شعبوں میں ٹیکسٹائل/کپڑے، جواہرات اور زیورات، جھینگا، چمڑے اور جوتے، کیمیکل، اور الیکٹریکل اور مکینیکل مشینری شامل ہیں۔
*گزشتہ مالی سال میں ان شعبوں سے ہندوستان کی برآمدات کتنی تھیں؟
جھینگے (2 بلین امریکی ڈالر)، نامیاتی کیمیکل (2.7 بلین امریکی ڈالر)، قالین (1.2 بلین امریکی ڈالر)، ملبوسات سے بنے ہوئے (2.7 بلین امریکی ڈالر)، ملبوسات - بنے ہوئے (2.7 بلین امریکی ڈالر)، ٹیکسٹائل، میک اپس ( 3 بلین امریکی ڈالر)، ہیرے، سونا اور مصنوعات (10 بلین امریکی ڈالر )، مشینری اور 7 ارب امریکی ڈالر کی مشینری اور سامان۔ بستر، گدے ( 1.1 بلین امریکی ڈالر)، اور گاڑی اور پرزے ( 2.6 بلین امریکی ڈالر)۔
*ان محصولات پر برآمد کنندگان کے خیالات کیا ہیں؟
سی فوڈ ایکسپورٹر یوگیش گپتا: اب ہندوستان کا جھینگا امریکی مارکیٹ میں مہنگا ہو جائے گا۔
کنفیڈریشن آف انڈین ٹیکسٹائل انڈسٹری (CITI): بہت بڑا دھچکا۔ گہری تشویش۔ اس کا ممکنہ منفی اثر پڑے گا۔
کولن شاہ، ایم ڈی، کاما جیولری: یہ اقدام ایک شدید دھچکا ہے۔
جی ٹی آر آئی کے بانی اجے سریواستو: ٹیرف سے ہندوستانی سامان کو امریکہ میں کہیں زیادہ مہنگا کرنے کی امید ہے، جس سے امریکہ جانے والی برآمدات میں 40-50 فیصد تک کمی ہو سکتی ہے۔
فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشنز (FIEO): یہ اعلان "انتہائی چونکا دینے والا" ہے اور اس سے امریکہ کو ہندوستان کی 55 فیصد برآمدات متاثر ہوں گی۔
*ہندوستان کے تجارتی حریفوں پر محصولات کیا ہیں؟
نئے ٹیرف کے بعد، ہندوستان برازیل کے ساتھ 50 فیصد کے سب سے زیادہ ٹیرف کو راغب کرے گا۔ اس کے بعد، ہندوستان کے حریف امریکی مارکیٹ میں بہت بہتر ہوں گے کیونکہ ان کی ڈیوٹی کم ہے - میانمار (40 فیصد)، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا (دونوں 36 فیصد)، بنگلہ دیش (35 فیصد)، انڈونیشیا (32 فیصد)، چین اور سری لنکا (دونوں 30 فیصد)، ملائیشیا (25 فیصد)، فلپائنس اور ویتنام 25 اور 20 فیصد۔
یہ بھی پڑھیں: