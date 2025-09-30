ایناڈو ریلیف فنڈ کی جانب سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں سیلاب متاثرین کےلئے سماجی منصوبوں کا سنگ بنیاد
ایناڈو ریلیف فنڈ نے 9.44 کروڑ روپے اکٹھے کیے جس سے تلنگانہ اور آندھراپردیش میں بڑے پیمانہ پر سماجی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔
Published : September 30, 2025 at 9:02 PM IST
حیدرآباد : سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد زندگی کیسے بحال ہوتی ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو امید اور تعمیر نو کی مثال ہے۔ ایناڈو ریلیف فنڈ نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں متاثرین کی مدد کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔
آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ایناڈو ریلیف فنڈ کے تحت تین بڑے سماجی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ منصوبے تباہ کن سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ان میں کھمم اور محبوب آباد میں دو نئے اسکول اور وجئے واڑہ میں ایک کثیر المقاصد یوتھ سینٹر شامل ہیں۔ یہ اقدامات متاثرہ کمیونٹیز کے لیے ایک نئے اور شاندار کا پیغام ہیں۔
راموجی گروپ نے 5 کروڑ روپے کے ابتدائی عطیہ سے ایناڈو ریلیف فنڈ کا آغاز کیا۔ اس فنڈ نے ملک بھر سے افراد، تنظیموں اور ملازمین کی جانب سے بھرپور ردعمل حاصل کیا۔ گیٹ وے ڈسٹری پارکس لمیٹڈ نے ایک کروڑ روپے کا عطیہ دیا، جبکہ راموجی گروپ کے ڈائریکٹرز اور عملے نے 41.67 لاکھ روپے دیے۔ مجموعی طور پر 9.44 کروڑ روپے جمع ہوئے جو اب سماجی ڈھانچے کے منصوبوں پر خرچ ہو رہے ہیں۔
کھمم کے جلاگم نگر میں، جہاں گزشتہ سال کے سیلاب سے ضلع پریشد ہائی اسکول کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا، ایک نئے اسکول کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر ریونیو پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے ایناڈو کے ملازمین کے ساتھ یہ تقریب انجام دی۔ یہ نیا اسکول بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے اور انہیں تعلیم کے بہتر مواقع فراہم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ کمیونٹی کے مفاد میں ایک اہم قدم ہے۔
محبوب آباد ضلع کے روی رالا گاؤں میں، منڈل پریشد پرائمری اور ہائر سیکنڈری اسکول کی تعمیر نو کے لیے بھومی پوجا کی گئی۔ یہ اسکول بھی گزشتہ سال کی شدید بارشوں سے متاثر ہوا تھا۔ ایم ایل اے بھوکیا مرلی نائک اور دیگر حکام نے اس تقریب میں شرکت کی۔ یہ اقدام مقامی طلباء کے لیے محفوظ اور جدید تعلیمی ماحول کو یقینی بنائے گا۔
آندھرا پردیش میں، وجئے واڑہ کے گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج کے احاطے میں ایک جدید دو منزلہ، کثیر المقاصد یوتھ سینٹر بنایا جا رہا ہے۔ یہ 20,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوگا۔ اس میں جدید ورک اسٹیشنز اور ہنر کی تربیت کی سہولیات شامل ہوں گی، خاص طور پر سیلاب سے متاثرہ بڈامیرو علاقے کے نوجوانوں کے لیے۔ یہ مرکز ایک وقت میں تقریباً 300 افراد کو ہنر سیکھنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس کی تعمیر کے بعد عمارت کو ریاستی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا۔
یہ منصوبے صرف عمارتیں نہیں بلکہ امید اور ترقی کی علامت ہیں۔ یہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح اجتماعی کوششیں اور سخاوت مشکل وقت میں کمیونٹیز کو دوبارہ کھڑا کر سکتی ہیں۔ ایناڈو ریلیف فنڈ نے متاثرین کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کا عزم کیا ہے۔