جے پور: سابق نائب صدر جگدیپ دھنکھر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد اب پنشن کے لیے درخواست دی ہے۔ دھنکھر نے راجستھان قانون ساز اسمبلی میں سابق ایم ایل اے کی حیثیت سے پنشن کے لیے درخواست دی ہے۔ وہ 1993 سے 1998 تک راجستھان کی کشن گڑھ سیٹ سے رکن اسمبلی تھے۔ دھنکھر کی درخواست کی اسمبلی اسپیکر واسودیو دیونانی نے تصدیق کی ہے۔ دیونانی نے کہا کہ دھنکھر کی درخواست موصول ہوئی ہے اور اس پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے وقت آنے پر اسمبلی کو آگاہ کیا جائے گا۔
سابق ایم ایل اے کے طور پر پنشن کا حق
جگدیپ دھنکھر سنہ 1993 میں کانگریس کے ٹکٹ پر کشن گڑھ سیٹ سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ وہ راجستھان کی 10ویں قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے اور سنہ 1994 سے سنہ 1997 تک رولز کمیٹی کا حصہ بھی تھے۔ سابق ایم ایل اے ہونے کے ناطے انہیں ریاستی حکومت کی طرف سے طے شدہ پنشن اور دیگر سہولیات حاصل کرنے کا حق ہے۔
دھنکر کو کتنی پنشن ملے گی؟
فی الحال راجستھان میں سابق ایم ایل اے کو 35000 روپے ماہانہ پنشن دی جاتی ہے۔ اگر سابق ایم ایل اے کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے تو اسے 20 فیصد اضافی رقم دی جاتی ہے۔ چونکہ دھنکھر کی عمر 74 سال ہے، اس لیے انہیں 42000 روپے ماہانہ پنشن ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ انہیں سرکاری بسوں میں سفر، علاج و معالجے میں مدد اور سرکاری مہمان خانوں میں رعایتی کرائے پر ٹھہرنے کی سہولت بھی دی جائے گی۔
دھنکر موضوع بحث کیوں؟
دراصل جگدیپ دھنکھر نے حال ہی میں صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے نائب صدر جموریہ کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ استعفیٰ دینے کے بعد سے دھنکھر نہ تو کسی پروگرام میں نظر آئے اور نہ ہی ابھی تک ان کا کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ اسی کے پیش نظر راہل گاندھی اور سنجے راوت جیسے اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں نے ان کی ''گمشدگی'' کا معاملہ اٹھایا اور ان کی صورت حال کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔
دھنکھر کی سیاسی زندگی
درحقیقت مغربی بنگال کے گورنر بننے سے پہلے جگدیپ دھنکھڑ 1989 سے 1991 تک راجستھان کی جھنجھنو سیٹ سے لوک سبھا کے رکن بھی رہ چکے ہیں، انہیں چندر شیکھر کی حکومت میں پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر مملکت کی ذمہ داری بھی ملی۔ دھنکھر سنہ 2019 سے سنہ 2022 تک مغربی بنگال کے گورنر رہے۔ اس دوران وہ اکثر شہ سرخیوں میں رہے۔ ممتا بنرجی کی حکومت کے ساتھ راج بھون کے تنازع کی خبریں اکثر آتی رہتی تھیں۔ اس کے بعد دھنکھڑ کو مرکز میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی نے نائب صدر جموریہ بنا دیا۔ وہ سنہ 2022 تا 2025 تک اس عہدے پر فائز رہے۔
