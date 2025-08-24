سی آر پی ایف کے سابق ڈی جی انیش دیال سنگھ ڈپٹی این ایس اے مقرر

نئی دہلی: سی آر پی ایف اور آئی ٹی بی پی کے سابق ڈائریکٹر جنرل انیش دیال سنگھ کو نائب قومی سلامتی مشیر (این ایس اے) مقرر کیا گیا ہے، سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سنگھ، منی پور کیڈر سے 1988 بیچ کے انڈین پولیس سروس (آئی پی ایس) افسر تھے اور دسمبر 2024 میں سروس سے ریٹائر ہوئے۔ وہ اس کردار میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے انڈو تبت بارڈر پولیس (آئی ٹی بی پی) کی سربراہی کرنے سے پہلے تقریباً 30 سال تک انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) اور حال ہی میں، سینٹرل ریزرو پولیس فورس میں خدمات انجام دیں۔
حکام کے مطابق، سنگھ ملک کے اندرونی معاملات بشمول جموں و کشمیر اور نکسل اور شمال مشرقی شورش کے انچارج ہوں گے، بطور نائب این ایس اے۔ را کے سابق سربراہ راجندر کھنہ ایڈیشنل این ایس اے ہیں، جب کہ ریٹائرڈ آئی پی ایس آفیسر ٹی وی روی چندرن اور سابق آئی ایف ایس آفیسر پون کپور نائب این ایس اے ہیں۔
سی آر پی ایف کے سربراہ کے طور پر اپنے دور میں، سنگھ نے کئی اہم اقدامات میں اہم کردار ادا کیا، جیسے نکسلزم سے نمٹنے میں سی آر پی ایف کی پیش قدمی، تین درجن سے زیادہ فارورڈ آپریٹنگ اڈوں کا قیام، اور بائیں بازو کے انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں چار نئی بٹالین متعارف کرانا۔ انہوں نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات اور جموں و کشمیر کے مرکزی علاقے میں پہلے اسمبلی انتخابات کے دوران سیکورٹی کو یقینی بنانے میں سی آر پی ایف کے کردار کی بھی نگرانی کی۔
یہ تقرری مرکزی مسلح افواج کے ریٹائر ہونے والے اہلکاروں کو اعزازی رینک دینے کی مرکزی حکومت کی منظوری کے ساتھ ہوئی ہے، جس کی پالیسی سنگھ نے کی تھی۔ اس سال کے شروع میں، وزارت داخلہ (MHA) نے ایک پالیسی کو منظور کرتے ہوئے ایک حکم جاری کیا جس کا مقصد مرکزی مسلح پولیس فورسز اور آسام رائفلز میں ماتحت افسران کے حوصلے کو بڑھانا ہے۔ اس پالیسی کی تجویز اصل میں سنگھ کی طرف سے پیش کی گئی تھی تاکہ ترقی کی راہوں میں جمود کے دیرینہ مسئلے پر قابو پایا جا سکے۔