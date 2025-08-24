ETV Bharat / bharat

سی آر پی ایف کے سابق ڈی جی انیش دیال سنگھ ڈپٹی این ایس اے مقرر - ANISH DAYAL SINGH

سنگھ، نائب این ایس اے کے طور پر جموں وکشمیر سمیت ملک کے اندرونی معاملات اور نکسل و شمال مشرقی شورش کے انچارج ہوں گے۔

سی آر پی ایف کے سابق ڈی جی انیش دیال سنگھ ڈپٹی این ایس اے مقرر
سی آر پی ایف کے سابق ڈی جی انیش دیال سنگھ ڈپٹی این ایس اے مقرر (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 24, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read

نئی دہلی: سی آر پی ایف اور آئی ٹی بی پی کے سابق ڈائریکٹر جنرل انیش دیال سنگھ کو نائب قومی سلامتی مشیر (این ایس اے) مقرر کیا گیا ہے، سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سنگھ، منی پور کیڈر سے 1988 بیچ کے انڈین پولیس سروس (آئی پی ایس) افسر تھے اور دسمبر 2024 میں سروس سے ریٹائر ہوئے۔ وہ اس کردار میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے انڈو تبت بارڈر پولیس (آئی ٹی بی پی) کی سربراہی کرنے سے پہلے تقریباً 30 سال تک انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) اور حال ہی میں، سینٹرل ریزرو پولیس فورس میں خدمات انجام دیں۔

حکام کے مطابق، سنگھ ملک کے اندرونی معاملات بشمول جموں و کشمیر اور نکسل اور شمال مشرقی شورش کے انچارج ہوں گے، بطور نائب این ایس اے۔ را کے سابق سربراہ راجندر کھنہ ایڈیشنل این ایس اے ہیں، جب کہ ریٹائرڈ آئی پی ایس آفیسر ٹی وی روی چندرن اور سابق آئی ایف ایس آفیسر پون کپور نائب این ایس اے ہیں۔

سی آر پی ایف کے سربراہ کے طور پر اپنے دور میں، سنگھ نے کئی اہم اقدامات میں اہم کردار ادا کیا، جیسے نکسلزم سے نمٹنے میں سی آر پی ایف کی پیش قدمی، تین درجن سے زیادہ فارورڈ آپریٹنگ اڈوں کا قیام، اور بائیں بازو کے انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں چار نئی بٹالین متعارف کرانا۔ انہوں نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات اور جموں و کشمیر کے مرکزی علاقے میں پہلے اسمبلی انتخابات کے دوران سیکورٹی کو یقینی بنانے میں سی آر پی ایف کے کردار کی بھی نگرانی کی۔

یہ بھی پڑھیں: آپریشن سندور پر این ایس اے اجیت ڈوول کا بڑا دعویٰ، کہا، بھارت کا کوئی نقصان نہیں ہوا - OPERATION SINDOOR

یہ تقرری مرکزی مسلح افواج کے ریٹائر ہونے والے اہلکاروں کو اعزازی رینک دینے کی مرکزی حکومت کی منظوری کے ساتھ ہوئی ہے، جس کی پالیسی سنگھ نے کی تھی۔ اس سال کے شروع میں، وزارت داخلہ (MHA) نے ایک پالیسی کو منظور کرتے ہوئے ایک حکم جاری کیا جس کا مقصد مرکزی مسلح پولیس فورسز اور آسام رائفلز میں ماتحت افسران کے حوصلے کو بڑھانا ہے۔ اس پالیسی کی تجویز اصل میں سنگھ کی طرف سے پیش کی گئی تھی تاکہ ترقی کی راہوں میں جمود کے دیرینہ مسئلے پر قابو پایا جا سکے۔

نئی دہلی: سی آر پی ایف اور آئی ٹی بی پی کے سابق ڈائریکٹر جنرل انیش دیال سنگھ کو نائب قومی سلامتی مشیر (این ایس اے) مقرر کیا گیا ہے، سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سنگھ، منی پور کیڈر سے 1988 بیچ کے انڈین پولیس سروس (آئی پی ایس) افسر تھے اور دسمبر 2024 میں سروس سے ریٹائر ہوئے۔ وہ اس کردار میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے انڈو تبت بارڈر پولیس (آئی ٹی بی پی) کی سربراہی کرنے سے پہلے تقریباً 30 سال تک انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) اور حال ہی میں، سینٹرل ریزرو پولیس فورس میں خدمات انجام دیں۔

حکام کے مطابق، سنگھ ملک کے اندرونی معاملات بشمول جموں و کشمیر اور نکسل اور شمال مشرقی شورش کے انچارج ہوں گے، بطور نائب این ایس اے۔ را کے سابق سربراہ راجندر کھنہ ایڈیشنل این ایس اے ہیں، جب کہ ریٹائرڈ آئی پی ایس آفیسر ٹی وی روی چندرن اور سابق آئی ایف ایس آفیسر پون کپور نائب این ایس اے ہیں۔

سی آر پی ایف کے سربراہ کے طور پر اپنے دور میں، سنگھ نے کئی اہم اقدامات میں اہم کردار ادا کیا، جیسے نکسلزم سے نمٹنے میں سی آر پی ایف کی پیش قدمی، تین درجن سے زیادہ فارورڈ آپریٹنگ اڈوں کا قیام، اور بائیں بازو کے انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں چار نئی بٹالین متعارف کرانا۔ انہوں نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات اور جموں و کشمیر کے مرکزی علاقے میں پہلے اسمبلی انتخابات کے دوران سیکورٹی کو یقینی بنانے میں سی آر پی ایف کے کردار کی بھی نگرانی کی۔

یہ بھی پڑھیں: آپریشن سندور پر این ایس اے اجیت ڈوول کا بڑا دعویٰ، کہا، بھارت کا کوئی نقصان نہیں ہوا - OPERATION SINDOOR

یہ تقرری مرکزی مسلح افواج کے ریٹائر ہونے والے اہلکاروں کو اعزازی رینک دینے کی مرکزی حکومت کی منظوری کے ساتھ ہوئی ہے، جس کی پالیسی سنگھ نے کی تھی۔ اس سال کے شروع میں، وزارت داخلہ (MHA) نے ایک پالیسی کو منظور کرتے ہوئے ایک حکم جاری کیا جس کا مقصد مرکزی مسلح پولیس فورسز اور آسام رائفلز میں ماتحت افسران کے حوصلے کو بڑھانا ہے۔ اس پالیسی کی تجویز اصل میں سنگھ کی طرف سے پیش کی گئی تھی تاکہ ترقی کی راہوں میں جمود کے دیرینہ مسئلے پر قابو پایا جا سکے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

DEPUTY NSAFORMER CRPF DG ANISH DAYAL SINGHانیش دیال سنگھڈپٹی این ایس اےANISH DAYAL SINGH

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.