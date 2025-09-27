وانگچک کوئی دہشت گرد ہے کیا؟ انہیں سیدھا جودھ پور جیل کیوں بھیج دیا: اشوک گہلوت
سابق وزیر اعلی اشوک گہلوت نے منی پور تشدد اور سونم وانگچک کی گرفتاری پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا۔
ادے پور: راجستھان کے سابق وزیر اعلی اشوک گہلوت نے ادے پور میں مختلف مسائل پر ریاستی اور مرکزی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ تشدد چاہے منی پور ہو یا لداخ میں، یہ واضح ہے کہ مرکزی حکومت مسائل کو غلط طریقے سے سنبھال رہی ہے اور چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ انہوں نے جودھ پور میں سماجی کارکن سونم وانگچک کی گرفتاری اور قید پر بھی سوال اٹھایا۔ سنیچر کو سرکٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کئی موجودہ مسائل پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
گہلوت نے کہا کہ منی پور میں تشدد کا ماحول بن رہا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ اس کے اسباب پہلے ہی معلوم ہوں گے۔ اگر پہلے ہی وقت رہتے بات چیت کر لی جائے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منی پور میں تشدد کو ڈھائی سال ہوچکے ہیں۔ اتنی خونریزی ہوئی ہے۔ حالات اب اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ وزیر اعظم مودی کے دورہ کے بعد بھی تشدد بھڑک اٹھا۔
'وانگچک کوئی دہشت گرد نہیں'
لداخ کے سماجی کارکن سونم وانگچک کی گرفتاری پر تبصرہ کرتے ہوئے گہلوت نے کہا کہ وانگچک کافی عرصے سے وہاں اپنے مطالبات اٹھا رہے تھے۔ وہ مودی کے بہت بڑے حامی بھی رہے ہیں۔ اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کے خلاف مقدمات دائر کیے گئے اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا؟ وہ کونسا دہشت گرد ہیں کہ انہیں سیدھا جودھ پور جیل بھیجنا پڑا؟ یہ فیصلہ کیوں لیا گیا سمجھ سے بالاتر ہے۔ حکومت ان تمام معاملات کو غلط طریقے سے سنبھال رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک کے سرحدی علاقوں میں امن قائم ہونا چاہیے، چاہے وہ لداخ ہو، منی پور، جموں و کشمیر یا کوئی اور خطہ۔ محبت، پیار اور بھائی چارے کی فضا قائم ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے۔
گہلوت کا کنہیا لال قتل کیس پر مرکز پر حملہ
اشوک گہلوت نے کنہیا لال قتل کیس کے معاملے پر ایک بار پھر مرکزی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ خاندان کو اب تک انصاف مل جانا چاہیے تھا۔ ہماری حکومت نے چار گھنٹے میں ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ ہماری حکومت ہوتی تو اب تک انصاف مل چکا ہوتا اور ملزمان کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔
