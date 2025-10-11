سابق چیف جسٹس آف انڈیا نے لوگوں سے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں سے نہ ڈرنے کی اپیل کی

سابق چیف جسٹس آف انڈیا نے لوگوں سے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں سے نہ ڈرنے کی اپیل کی
سابق چیف جسٹس آف انڈیا نے کہاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے خوف کا سائبر مجرم فائدہ اٹھا کر آپ کو لوٹ رہے ہیں۔
Published : October 11, 2025 at 8:15 PM IST
نئی دہلی : سابق چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے خوفزدہ نہ ہوں۔ اس کے بجائے، عدالتی نظام پر بھروسہ کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ سائبر مجرم اسی خوف کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پولیس سے رجوع کرنا کوئی جرم نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے، بہت سے لوگ اب بھی پولیس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں۔ مجرم اسی خوف کو استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل گرفتاری یا مقدمے کا ڈراوا دیتے ہیں۔
کھنہ نے ایک مثال دی جہاں سائبر دھوکہ بازوں نے ایک بھارتی نژاد امریکی شہری کو لوٹا۔ انہوں نے خود کو انفورسمنٹ افسر ظاہر کیا اور منی لانڈرنگ کا جھوٹا کیس بتایا۔ اگر متاثرہ شخص فوری پولیس سے رابطہ کرتا تو مجرم پکڑے جا سکتے تھے۔ سابق چیف جسٹس نے عوام سے اپیل کی کہ کسی بھی مشکوک کال یا ای میل پر بھروسہ نہ کریں۔ فوری طور پر سائبر ہیلپ لائن 1930 یا مقامی پولیس کو اطلاع دیں۔ حقیقی انفورسمنٹ ایجنسیاں کبھی فون یا واٹس ایپ پر پیسے یا ذاتی معلومات نہیں مانگتیں۔
ٹیکنالوجی نے جہاں سہولیات دی ہیں، وہیں مجرموں کو نئے راستے بھی فراہم کیے ہیں۔ ڈیجیٹل طور پر بااختیار اور قانونی طور پر باشعور ہونا ہی اس چیلنج کا بہترین حل ہے۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے ایم ڈی آشیش کمار چوہان نے کہا کہ وائٹ کالر کرائم کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ معاشرتی ارتقاء کے ساتھ بدلتا رہا ہے۔ پہلے پرتشدد جرائم ہوتے تھے، اب تعلیم یافتہ افراد مالی بدعنوانی سے نقصان پہنچاتے ہیں۔
آج یہ جرائم ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہے ہیں، جیسے بینک اکاؤنٹس سے چھوٹی رقم نکالنا یا جعلی ویب سائٹس سے دھوکہ دہی۔ انہوں نے اپنے نام پر بنے ایک جعلی ویڈیو کی مثال دی جس سے لوگوں کو لوٹا گیا۔ اب جرائم مالیاتی نوعیت کے زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر پونم کھیترپال سنگھ نے وائٹ کالر کرائم کو ایک نیا پہلو دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف مالی دھوکہ دہی تک محدود نہیں ہے۔ اس کا صحت کے شعبے سے بھی گہرا تعلق ہے۔
صحت کی دیکھ بھال میں خریداری میں دھوکہ دہی، جعلی انشورنس دعوے اور غیر اخلاقی کلینیکل ٹرائلز عام ہیں۔ اس سے بھی زیادہ سنگین خطرات ناقص دیکھ بھال اور غریبوں کو خدمات سے انکار ہیں۔ ناقص صحت کی دیکھ بھال بھی ایک قسم کا فراڈ ہے کیونکہ یہ زندگی کے حق کی خلاف ورزی ہے۔