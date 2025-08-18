ETV Bharat / bharat

سابق رکن پارلیمنٹ برج بھوشن کا بابا رام دیو پر متنازع تبصرہ - BRIJBHUSHAN ON RAMDEV

انہوں نے کہاکہ رام دیو (متنازع الفاظ میں) جن کے نام پر کما کھا رہے ہیں، مہارشی پتنجلی کی تاریخ بھی گونڈہ سے جڑی ہے۔

گونڈہ میں سابق رکن پارلیمنٹ برج بھوشن کا بابا رام دیو پر متنازع تبصرہ
گونڈہ میں سابق رکن پارلیمنٹ برج بھوشن کا بابا رام دیو پر متنازع تبصرہ (ETV Bharat)
گونڈہ: اترپردیش کی قیصر گنج پارلیمانی سیٹ سے بی جے پی کے سابق رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن نے بابا رام دیو پر متنازع تبصرہ کیا ہے۔ اتوار کو انڈین ریسلنگ ایسوسی ایشن کے سابق صدر برج بھوشن سنگھ نے بلرام پور ضلع میں سابق وزیر اعظم بھارت رتن آنجہانی اٹل بہاری واجپائی کی برسی پر منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برج بھوشن نے یوگ گرو اور آیوروید کمپنی پتنجلی کے مالک بابا رام دیو پر متنازع تبصرہ کیا۔

پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے برج بھوشن نے مشرقی اترپردیش خاص طور سے گونڈہ اور اس سے متصل علاقے سے سے تعلق رکھنے والی مختلف مشہور شخصیات کا ذکر کیا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے مہارشی پتنجلی کا ذکر کرتے ہوئے یوگ گرو بابا رام دیو کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مہارشی پتنجلی کے نام پر لوگ کروڑوں اور اربوں روپے کما رہے ہیں اور اس جگہ کا ذکر تک نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد برج بھوشن نے رام دیو پر ایک متنازع تبصرہ کیا۔

آپ کو بتا دیں کہ پچھلے گذشتہ کچھ برسوں سے سابق ایم پی برج بھوشن بابا رام دیو کے خلاف مسلسل بیان دے رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بابا رام دیو نے بھی برج بھوشن کے خلاف ہوئے پہلوانوں کے مظاہرے کی حمایت کی تھی اور سابق رکن پارلیمنٹ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔

برج بھوشن کبھی 'نقلی گھی' اور کبھی دیگر 'نقلی پراڈکٹس' کا حوالہ دے کر رام دیو پر حملہ کرتے رہے ہیں۔ ایک بار تو انہوں نے باضابطہ پریس کانفرنس کر کے بابا رام دیو کے خلاف بیان دیا جس پر بابا رام دیو کے سکریٹری نے اس سلسلے میں سابق رکن پارلیمنٹ کو قانونی نوٹس بھی بھیجا تھا۔ جس کا برج بھوشن نے جواب بھی دیا تھا۔

خیال رہے کہ خود بابا رام دیو بھی متنازع بیانات اور قابل اعتراض اشتہاروں کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ حال ہی میں مشہور شربت روح افزا کے خلاف ان کا 'شربت جہاد' والا متنازع بیان کئی دنوں تک سرخیوں میں رہا جس پر دہلی ہائی کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور انہیں معافی مانگنے کا حکم دیا تھا۔

بابا رام دیو پر بی جے پی کے سابق ممبر پارلیمنٹ برج بھوشن کا یہ متنازع بیان اب سرخیوں میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گونڈا کے کوندر کو مہارشی پتنجلی کی جائے پیدائش کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک جھیل بھی ہے جس کے کنارے ایک گاؤں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہارشی پتنجلی نے یہاں رہ کر یوگا کو فروغ دیا۔

