پاک بھارت جنگ بندی: فوجی سرگرمیاں روکنے کا معاہدہ، کرنل صوفیہ نے پاکستان کا جھوٹ بے نقاب کردیا - INDIA AND PAKISTAN CEASEFIRE

ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان ( Image Source: PTI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 10, 2025 at 6:48 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 7:01 PM IST 5 Min Read

نئی دہلی: ایک مختصر پریس سے خطاب کرتے ہوئے، مصری نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز نے مفاہمت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ خارجہ سکریٹری وکرم مصری نے ہفتہ کو باضابطہ طور پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا جس سے 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کئی دنوں سے جاری مسلح تصادم کو ختم کیا گیا۔ پاک بھارت جنگ بندی معاہدے کے بعد کموڈور راگھو آر نائر، ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ اور کرنل صوفیہ قریشی نے پریس کانفرنس کی۔ اس دوران کرنل صوفیہ قریشی نے کہا کہ بھارت نے مساجد کو نشانہ نہیں بنایا اور حملے میں صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جھوٹے الزامات لگائے کہ ہندوستانی فوج نے مساجد کو نقصان پہنچایا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور ہماری فوج ہندوستان کی آئینی اقدار کی بہت خوبصورت عکاس ہے۔ پاکستان کے جھوٹے دعوے کرنل صوفیہ نے کہا کہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے JF-17 سے ہمارے S400 اور براہموس میزائل اڈوں کو نقصان پہنچایا جو کہ سراسر غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے ایک غلط معلومات کی مہم بھی چلائی کہ سرسا، جموں، پٹھان کوٹ، بھٹنڈا، نالیہ اور بھوج میں ہمارے ہوائی اڈوں کو نقصان پہنچا ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا، پاکستان کی غلط معلومات کی مہم کے مطابق چندی گڑھ اور ویاس میں ہمارے گولہ بارود کے ڈپو کو نقصان پہنچا، جو کہ مکمل طور پر غلط ہے۔

فوجی سرگرمیاں روکنے کا معاہدہ ساتھ ہی کموڈور رگھو آر نائر نے کہا کہ سمندر، ہوائی اور زمینی تمام فوجی سرگرمیوں کو روکنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ہندوستانی فوج، ہندوستانی بحریہ اور ہندوستانی فضائیہ کو اس معاہدے کی تعمیل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کموڈور نیر نے کہا کہ ہم ہندوستانی فوج، ہندوستانی بحریہ اور ہندوستانی فضائیہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عمل کریں گے۔ ہم مادر وطن کی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار، چوکس اور پرعزم ہیں۔ پاکستان کی ہر ڈھٹائی کا جواب طاقت سے دیا گیا ہے۔ ہر مستقبل میں اضافہ فیصلہ کن ردعمل کی دعوت دے گا۔ قوم کی حفاظت کے لیے جو بھی آپریشن ضروری ہے ہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ وزارت خارجہ نے اطلاع دی۔ اس بارے میں معلومات دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے سکریٹری وکرم مصری نے کہا کہ ہفتہ (10 مئی 2025) کی سہ پہر پاکستان کے ڈی جی ایم او نے فون کال کرکے پہل کی، جس کے بعد بات چیت ہوئی اور اتفاق رائے ہوگیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی اور معاملے پر کسی اور جگہ پر مذاکرات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز (ڈی جی ایم او) نے آج شام 15:35 پر ہندوستانی ڈی جی ایم او کو فون کیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں فریق ہندوستانی معیاری وقت کے مطابق 17:00 بجے سے زمینی، فضائی اور سمندری فائرنگ اور فوجی کارروائی بند کر دیں گے۔ آج دونوں جماعتوں کو اس معاہدے پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز 12 مئی کو دوپہر 12 بجے دوبارہ بات کریں گے۔ پاکستان نے بھی جنگ بندی کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت نے فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ تاہم انہوں نے بھارت پر حملے کی ناکام کوششوں پر معذرت نہیں کی۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتہ کیے بغیر خطے میں امن و سلامتی کے لیے کوششیں کی ہیں۔ 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردی کے واقعہ کے بعد سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسلسل کشیدگی جاری تھی۔ اس حملے میں دہشت گردوں نے 26 لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جس میں زیادہ تر سیاح شامل تھے۔ اس کے بعد 7 مئی کو ہندوستان نے ایک فضائی حملے میں پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں جیش، لشکر اور حزب المجاہدین کے 9 دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان نے بھارت پر ناکام ڈرون اور میزائل حملے کیے جس کا اسے منہ توڑ جواب ملا۔

Last Updated : May 10, 2025 at 7:01 PM IST