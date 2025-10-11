ETV Bharat / bharat

چیف جسٹس گاوائی پر توہین آمیز تبصرے، پانچ سوشل میڈیا اکاونٹس کے خلاف مقدمہ درج

چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گاوائی کیخلاف توہین آمیز تبصروں اور ان پر حملے کی کوشش نے پورے ملک کو ہلاکر رکھ دیا ہے۔

چیف جسٹس گاوائی پر توہین آمیز تبصرے، پانچ سوشل میڈیا اکاونٹ کے خلاف مقدمہ درج
چیف جسٹس گاوائی پر توہین آمیز تبصرے، پانچ سوشل میڈیا اکاونٹ کے خلاف مقدمہ درج (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 11, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

بنگلور : بنگلور سائبر کرائم اسٹیشن نے چیف جسٹس گاوائی کے خلاف توہین آمیز تبصرے کرنے والے پانچ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ یہ کارروائی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعات کے تحت کی گئی ہے۔

ملزمان نے ایک حالیہ کیس سے متعلق پوسٹ پر چیف جسٹس کے خلاف دھمکی آمیز اور توہین آمیز تبصرے کیے تھے۔ پولیس نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا ہے۔ 6 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس پر ایک وکیل کی جانب سے چیز پھینکنے کی کوشش نے ملک بھر میں غم و غصہ پیدا کیا۔ بنگلورو یونیورسٹی کے طلباء نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا۔

یہ واقعہ عدلیہ کے وقار پر ایک براہ راست حملہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس نے معاشرے کے مختلف طبقوں سے شدید ردعمل کو جنم دیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسے بی جے پی کی "شیڈولڈ کاسٹ مخالف مہم" کا نتیجہ قرار دیا۔

مان نے کہا کہ یہ واقعہ ملک کے عدالتی نظام اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس کی محنت اور لگن کو سراہا۔ مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے حملہ آور کے خلاف شیڈولڈ کاسٹس اور شیڈولڈ ٹرائبس (مظالم کی روک تھام) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اعلیٰ ذات کے لوگ گاوائی کے اس اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کو ہضم نہیں کر پا رہے۔

یہ بھی پڑھیں: کوئی نہیں جانتا سوشل میڈیا پر کیا رپورٹ کی جائے گی: سی جے آئی گوائی نے تشویش کا کیا اظہار

اٹھاولے نے زور دیا کہ گاوائی کا تعلق دلت برادری سے ہے اور انہوں نے اپنی قابلیت سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اس حملے کو دلتوں کے خلاف تعصب قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس واقعے کی مذمت کی اور چیف جسٹس سے بات کی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

FIVE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS BOOKEDبنگلور سائبر کرائم اسٹیشنچیف جسٹس گاوائیسوشل میڈیا اکاونٹ کے خلاف مقدمہ درجDEROGATORY COMMENTS ON CJI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.