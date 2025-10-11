چیف جسٹس گاوائی پر توہین آمیز تبصرے، پانچ سوشل میڈیا اکاونٹس کے خلاف مقدمہ درج
چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گاوائی کیخلاف توہین آمیز تبصروں اور ان پر حملے کی کوشش نے پورے ملک کو ہلاکر رکھ دیا ہے۔
Published : October 11, 2025 at 3:15 PM IST
بنگلور : بنگلور سائبر کرائم اسٹیشن نے چیف جسٹس گاوائی کے خلاف توہین آمیز تبصرے کرنے والے پانچ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ یہ کارروائی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعات کے تحت کی گئی ہے۔
ملزمان نے ایک حالیہ کیس سے متعلق پوسٹ پر چیف جسٹس کے خلاف دھمکی آمیز اور توہین آمیز تبصرے کیے تھے۔ پولیس نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا ہے۔ 6 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس پر ایک وکیل کی جانب سے چیز پھینکنے کی کوشش نے ملک بھر میں غم و غصہ پیدا کیا۔ بنگلورو یونیورسٹی کے طلباء نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا۔
یہ واقعہ عدلیہ کے وقار پر ایک براہ راست حملہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس نے معاشرے کے مختلف طبقوں سے شدید ردعمل کو جنم دیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسے بی جے پی کی "شیڈولڈ کاسٹ مخالف مہم" کا نتیجہ قرار دیا۔
مان نے کہا کہ یہ واقعہ ملک کے عدالتی نظام اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس کی محنت اور لگن کو سراہا۔ مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے حملہ آور کے خلاف شیڈولڈ کاسٹس اور شیڈولڈ ٹرائبس (مظالم کی روک تھام) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اعلیٰ ذات کے لوگ گاوائی کے اس اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کو ہضم نہیں کر پا رہے۔
اٹھاولے نے زور دیا کہ گاوائی کا تعلق دلت برادری سے ہے اور انہوں نے اپنی قابلیت سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اس حملے کو دلتوں کے خلاف تعصب قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس واقعے کی مذمت کی اور چیف جسٹس سے بات کی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔