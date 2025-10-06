جے پور: اسپتال کے ٹراما سینٹر میں خوفناک آتشزدگی، آئی سی یو میں داخل چھ مریضوں کی موت
اس حادثے میں کئی مریض شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ وزیر اعلی بھجن لال اسپتال پہنچ چکے ہیں۔
Published : October 6, 2025 at 7:12 AM IST
جے پور: راجستھان کی راجدھانی جے پور کے سوائی مان سنگھ اسپتال (ایس ایم ایس ہسپتال) میں دیر رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ اسپتال کے ٹراما سینٹر کی دوسری منزل پر اچانک آگ بھڑک اٹھی جس سے کہرام مچ گیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ آئی سی یو میں داخل چھ مریض دم توڑ گئے۔ حادثہ صبح دو سے تین بجے کے درمیان پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔
آئی سی یو میں دھواں اٹھتے ہی افراتفری مچ گئی
میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر دیپک مہیشوری نے بتایا کہ آگ لگنے اور دم گھٹنے کی وجہ سے چھ افراد کی موت ہو گئی۔ کئی مریض زخمی بھی ہوئے ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ مریضوں اور ان کے لواحقین نے بتایا کہ آئی سی یو سے اچانک دھواں اٹھنے لگا۔ لوگوں نے ہسپتال کے عملے کو اطلاع دی لیکن ابتدائی طور پر کوئی نہیں پہنچا۔ دھواں آہستہ آہستہ پورے ٹراما سینٹر میں بھر گیا، اور مریضوں کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ چند منٹوں میں ہی صورت حال سنگین ہو گئی اور کئی مریضوں کی طبیعت بگڑ گئی۔
وزیر اعلیٰ جائے وقوع پر پہنچے
حادثے کی اطلاع ملتے ہی وزیر اعلی بھجن لال شرما فوری طور پر اسپتال پہنچے، ان کے ساتھ وزیر جواہر سنگھ بیڈھم بھی موجود تھے۔ انہوں نے صورت حال کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے ہسپتال انتظامیہ سے مکمل رپورٹ طلب کی اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ بھجن لال شرما نے کہا کہ معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
فائر بریگیڈ نے گھنٹوں بعد آگ پر قابو پایا
تقریباً نصف درجن فائر ڈیپارٹمنٹ کی ٹیمیں رات بھر جائے وقوع پر موجود رہیں۔ آگ پر قابو پانے میں فائر فائٹرز کو تقریباً دو گھنٹے لگے۔ آگ پر قابو پانے کے بعد ٹراما سینٹر سے تمام مریضوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ احتیاط کے طور پر ہسپتال کے باہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تعینات کی گئی جو مریضوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر رہی تھی۔
چھ مریض ہلاک، جانچ جاری
سوائی مان سنگھ میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر دیپک مہیشوری نے بتایا کہ زخمی مریضوں کا علاج جاری ہے۔ ٹراما سینٹر کے انچارج ڈاکٹر انوراگ دھاکڑ نے تصدیق کی کہ سرکاری طور پر چھ اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ابتدائی جانچ میں آگ لگنے کی بنیادی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آگ لگنے والے آئی سی یو میں 11 مریض اور متصل آئی سی یو میں 13 مریض تھے۔
مریض اور لواحقین سڑکوں پر نکل آئے
آگ لگنے کے بعد ہسپتال کے احاطے میں خوف وہراس پھیل گیا۔ خوف کے مارے کئی مریضوں کے لواحقین اپنے پیاروں کے ساتھ ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ کچھ مریضوں کو ان کے لواحقین ان کے بستروں سمیت لے کر ہسپتال سے باہر بھاگے۔ کئی مریض سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھے گئے، جہاں باہر موجود ڈاکٹروں نے فوری طور پر علاج شروع کیا۔
