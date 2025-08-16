نئی دہلی: دہلی کے نظام الدین علاقے میں جمعہ کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ ہمایوں کے مقبرے کے پیچھے واقع فتح شاہ کی درگاہ کی چھت اور دیوار کا ایک حصہ اچانک گر گیا۔ حادثے کے وقت درگاہ کے اندر کئی لوگ موجود تھے جو ملبے تلے دب گئے۔ اس المناک حادثے میں چھ افراد جاں بحق ہو گئے۔
اس واقعہ کے سلسلے میں نامعلوم افراد کے خلاف تعزیرات ہند (بی این ایس) کی دفعہ 106، 125 اور 290 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔
ریسکیو آپریشن مکمل
ملبے تلے دبے تمام لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ جوائنٹ سی پی سنجے جین نے بتایا کہ درگاہ شریف پتے شاہ کمپلیکس کی چھت گر گئی جس کے بعد 10 لوگوں کو بچا کر ایمس ٹراما سینٹر اور ایل این جے پی بھیجا گیا، معلومات کے مطابق ملبے سے 11 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ تمام افراد کو ملبے سے نکالنے کے بعد ریسکیو آپریشن روک دیا گیا ہے۔
ہمایوں کے مقبرے کے پیچھے واقع ہے یہ مقبرہ
بتایا جا رہا ہے کہ یہ درگاہ نظام الدین علاقے میں ہمایوں کے مقبرے کے پیچھے واقع ہے۔ شام کے وقت اچانک چھت کی دیوار گر گئی جس کی وجہ سے ایک درجن کے قریب لوگ پھنس گئے اور وہاں چیخ و پکار افرا تفری کا ماحول پیدا ہو گیا ۔ پولیس انتظامیہ اور فائر بریگیڈ کو فوری طلب کیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ فائر بریگیڈ کے ملازمین کی ٹیم نے فوری طور پر ملبہ ہٹایا اور لوگوں کو علاج کے لیے اسپتال پہنچایا۔
کیا آپ صوفی پتے شاہ کے بارے میں جانتے ہیں؟
محبت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور صوفی پتے شاہ 1607 میں پیدا ہوئے، وہ اس دور میں ماحول سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی کئی ترکیبوں میں درختوں، پودوں اور پتوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے ان کا عرفی نام 'پتہ' پڑ گیا۔ ان کا پورا نام مخدوم شاہ پٹے تھا۔ انہیں فارسی اور اردو زبانوں کا اچھا علم تھا اور وہ ایک مشہور شاعر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں فطرت سے محبت اور روحانیت کو اجاگر کیا ہے۔ وہ اس دور کے معروف دانشوروں اور شاعروں میں سے ایک کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ نظام الدین کے علاقے میں واقع مخدوم شاہ پتے یعنی پٹے شاہ کی اس مشہور درگاہ پر آج بھی تمام مذاہب کے ماننے والے آتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں۔ پتے شاہ کا انتقال 1695 میں ہوا۔