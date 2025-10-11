افغانستانی وزیر کی پی سی سے خاتون صحافیوں کو باہر کیا گیا، پرینکا گاندھی اور مہوا موئترا حکومت پر برس پڑیں
جمعہ کو افغان وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس میں صرف چند صحافیوں نے شرکت کی اور کوئی خاتون صحافی موجود نہیں تھی۔
Published : October 11, 2025 at 1:04 PM IST
نئی دہلی: نئی دہلی میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی پریس کانفرنس سے خواتین صحافیوں کو باہر کیے جانے کے بعد کانگریس کے سینئر رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے ان سے "اپنی پوزیشن واضح کرنے" کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اسے ہندوستان کی کچھ قابل ترین خواتین کی "توہین" قرار دیا۔
خواتین صحافیوں کی عدم موجودگی پر وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ اس طرح کے امتیازی سلوک سے خواتین کو بااختیار بنانے کے نعروں کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ راہول گاندھی نے کہا، "مسٹر مودی، جب آپ خواتین صحافیوں کو عوامی پلیٹ فارم سے باہر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تو آپ ہندوستان کی ہر عورت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہونے کے لیے بہت کمزور ہیں۔ ہمارے ملک میں خواتین کو ہر میدان میں برابری کی شراکت کا حق حاصل ہے۔ اس طرح کے امتیاز پر آپ کی خاموشی خواتین کو بااختیار بنانے کے آپ کے نعروں کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کرتی ہے۔"
Mr. Modi, when you allow the exclusion of women journalists from a public forum, you are telling every woman in India that you are too weak to stand up for them.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 11, 2025
In our country, women have the right to equal participation in every space. Your silence in the face of such… https://t.co/FyaxxCteK6
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے ہفتہ کو مرکزی حکومت سے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی دہلی میں منعقدہ پریس کانفرنس کے بارے میں وضاحت طلب کی، جہاں خواتین صحافیوں کو شرکت کی اجازت نہیں تھی۔
انہوں نے سوال کیا کہ اگر ہندوستان میں خواتین صحافیوں کے ساتھ اس طرح کی بے عزتی کی جاتی ہے تو مرکزی حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لئے کس طرح پرعزم ہے۔
متقی، طالبان حکومت کے ایک سینئر رہنما، ان پالیسیوں کی نگرانی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں جو افغانستان میں خواتین کے حقوق کو سختی سے محدود کرتی ہیں، بشمول ملازمت اور تعلیم پر پابندیاں۔
بھارت نے طالبان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ اور افغانستان دہشت گرد گروپوں کی پناہ گاہ بننے کے خدشات کے پیش نظر ان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے محتاط رویہ اپنایا ہے۔
" clarify your position": priyanka gandhi questions pm modi over exclusion of women journalists from afghan fm muttaqi's press conference— ANI Digital (@ani_digital) October 11, 2025
read @ANI Story |https://t.co/8WMbwlSjKW#PriyankaGandhi #PMModi #WomenJournalists #Afghanistan pic.twitter.com/xH0xM5vIYq
کانگریس رہنما پرینکا گاندھی واڈرا نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا، "وزیراعظم نریندر مودی، براہ کرم اپنے دورہ بھارت کے دوران طالبان کے نمائندے کی پریس کانفرنس سے خواتین صحافیوں کو ہٹانے پر اپنی پوزیشن واضح کریں۔"
انہوں نے کہا، "اگر خواتین کے حقوق کو تسلیم کرنا صرف ایک انتخاب سے دوسرے انتخاب تک آسان نہیں ہے، تو پھر ہمارے ملک میں ہندوستان کی کچھ قابل ترین خواتین کی تذلیل کی اجازت کیسے دی گئی، ایک ایسا ملک جس کی خواتین اس کی ریڑھ کی ہڈی اور فخر ہیں۔"
اس سے پہلے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا نے بھی طالبان کے وفد کے ساتھ سفارتی شائستگی کا مظاہرہ کرنے پر مرکز پر تنقید کی۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے اس طالبان کے وزیر خارجہ کے لیے سرخ قالین بچھا دیا ہے۔ انہوں خواتین صحافیوں کو ایسے کمرے سے نکالنے کے لئے کہا۔ مہوںا موئترا نے نے کہاکہ، "وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ہم اس وفد کو سرکاری حیثیت اور پروٹوکول دے رہے ہیں۔"
Govt has dishonoured every single Indian woman by allowing Taliban minister to exclude women journalists from presser. Shameful bunch of spineless hypocrites. pic.twitter.com/xxnqofS6ob— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 10, 2025
اس واقعے کو قومی شرم کی بات قرار دیتے ہوئے موئترا نے کہا، "یہ ہندوستان کی خواتین کی بہت بڑی توہین ہے۔ ہماری حکومت اپنی مرضی سے اس میں ملوث رہی ہے، اس مشق کے لیے ٹیکس دہندگان کا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ خواتین صحافیوں کو کمرے سے باہر جانے کو کہا گیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟"
حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "آپ 'بیٹی بچاؤ' (بیٹی بچاؤ)، ہندوستان کی خواتین، 'ماؤں' اور 'بہنوں' وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، آپ سرکاری وفد کو سرکاری پروٹوکول اور ریڈ کارپٹ فراہم کر رہے ہیں، جو دراصل ہندوستانی سرزمین پر ٹیکس دہندگان کے خرچے پر ہے۔