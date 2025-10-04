ETV Bharat / bharat

بچوں کے آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ پر حکومت کا بڑا اعلان!

اب آپ کے بچوں کا آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ بالکل مفت ہوگا۔ یہ ایک شاندار خبر ہے جو لاکھوں والدین کو فائدہ پہنچائے گی۔

بچوں کے آدھار اپ ڈیٹ پر حکومت کا بڑا اعلان!
بچوں کے آدھار اپ ڈیٹ پر حکومت کا بڑا اعلان! (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 4, 2025 at 9:15 PM IST

نئی دہلی : یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے بچوں کے لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ (MBU) پر تمام فیس ختم کر دی ہے۔ یہ فیصلہ یکم اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا اور ایک سال تک جاری رہے گا۔ اب آپ کے بچوں کے آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ بالکل مفت ہوں گے۔ یہ ایک شاندار خبر ہے جو لاکھوں والدین کو فائدہ پہنچائے گی۔

اس اقدام سے تقریباً 6 کروڑ بچوں کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کے بائیو میٹرکس آدھار میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ اس عمر میں وہ پختہ نہیں ہوتے۔

قواعد کے مطابق، 5 سے 7 سال کی عمر میں اور پھر 15 سے 17 سال کی عمر میں بائیو میٹرک اپ ڈیٹ لازمی ہے۔ پہلے 5-7 اور 15-17 سال کے لیے مفت تھا، لیکن بعد میں 125 روپے فیس لی جارہی تھی۔

اب UIDAI کے اس فیصلے سے 5 سے 17 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ مکمل طور پر مفت ہو گیا ہے۔ یہ والدین کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔

یہ بھی پڑھیں: گھر بیٹھے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپنا آدھار، یہ ایپ آپ کو منٹوں میں تبدیل کرنے کی دیتا ہے اجازت

اپنے بچوں کے آدھار کو بروقت اپ ڈیٹ کروا کر حکومتی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ آج ہی اپنے قریبی آدھار سینٹر پر جائیں اور اس مفت سروس سے فائدہ اٹھائیں۔

