بچوں کے آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ پر حکومت کا بڑا اعلان!
اب آپ کے بچوں کا آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ بالکل مفت ہوگا۔ یہ ایک شاندار خبر ہے جو لاکھوں والدین کو فائدہ پہنچائے گی۔
Published : October 4, 2025 at 9:15 PM IST
نئی دہلی : یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے بچوں کے لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ (MBU) پر تمام فیس ختم کر دی ہے۔ یہ فیصلہ یکم اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا اور ایک سال تک جاری رہے گا۔ اب آپ کے بچوں کے آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ بالکل مفت ہوں گے۔ یہ ایک شاندار خبر ہے جو لاکھوں والدین کو فائدہ پہنچائے گی۔
اس اقدام سے تقریباً 6 کروڑ بچوں کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کے بائیو میٹرکس آدھار میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ اس عمر میں وہ پختہ نہیں ہوتے۔
قواعد کے مطابق، 5 سے 7 سال کی عمر میں اور پھر 15 سے 17 سال کی عمر میں بائیو میٹرک اپ ڈیٹ لازمی ہے۔ پہلے 5-7 اور 15-17 سال کے لیے مفت تھا، لیکن بعد میں 125 روپے فیس لی جارہی تھی۔
اب UIDAI کے اس فیصلے سے 5 سے 17 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ مکمل طور پر مفت ہو گیا ہے۔ یہ والدین کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔
اپنے بچوں کے آدھار کو بروقت اپ ڈیٹ کروا کر حکومتی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ آج ہی اپنے قریبی آدھار سینٹر پر جائیں اور اس مفت سروس سے فائدہ اٹھائیں۔