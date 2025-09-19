احمد آباد ایئر انڈیا طیارہ حادثہ: امریکی عدالت میں مقدمہ درج، کمپنی پر سنگین الزامات
ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے میں اپنی جان گنوانے والے چار مسافروں کے اہل خانہ نے بوئنگ کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔
Published : September 19, 2025 at 8:35 PM IST
ممبئی: اس سال جون میں ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے میں اپنی جان گنوانے والے چار مسافروں کے اہل خانہ نے امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ اور ہوائی جہاز کے اجزاء بنانے والی کمپنی ہنی ویل انٹرنیشنل کے خلاف امریکی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ انہوں نے طیارے میں نقائص کا الزام لگایا اور الزام لگایا کہ حادثہ پروڈکٹ کی ناکامی اور لاپرواہی سے پیش آیا۔
انہوں نے براہ راست الزام لگایا ہے کہ ایندھن کے کٹ آف سوئچ میں خرابی حادثے کی وجہ تھی، لیکن کمپنی نے کوئی غلطی تسلیم نہیں کی ہے۔ امریکہ میں قائم ایک قانونی فرم، لینیئر لا فرم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقدمہ فلائٹ 171 میں چار مسافروں کی غلط موت کے لیے مدعا علیہان کے خلاف معاوضہ اور تعزیری ہرجانے کا مطالبہ کرتا ہے۔
کاک پٹ آپریشنز کے دوران ایندھن کی کٹوتی
متاثرہ خاندانوں کا الزام ہے کہ سوئچ براہ راست تھرسٹ لیور کے پیچھے واقع تھا۔ یہ نادانستہ طور پر کاک پٹ آپریشنز کے دوران ایندھن کی کٹوتی کا سبب بن سکتا تھا۔ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ ہنی ویل اور بوئنگ نے اس واقعے کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔
ہندوستانی تاریخ میں ہوابازی کا بدترین حادثہ
طیارہ احمد آباد سے لندن جا رہا تھا۔ اس حادثے میں 241 مسافر ہلاک ہوئے تھے۔ جس عمارت میں طیارہ گر کر تباہ ہوا اس میں بھی کل 19 افراد ہلاک ہوئے۔ ایئر انڈیا ٹاٹا گروپ کی کمپنی ہے اور اس کے پاس بوئنگ طیارے ہیں۔ اس حادثے کو ہندوستانی تاریخ میں ہوابازی کے بدترین حادثات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔
ڈیلاویئر سپیریئر کورٹ میں لینیئر لا فرم کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے کے مطابق، فلائٹ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ ایئر انڈیا کے پائلٹ نے غلطی سے بوئنگ 787-8 ڈریم لائنر کے انجنوں میں ایندھن بند کر دیا، جس سے ٹیک آف کے لیے درکار زور کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔
انجن کو ایندھن کی فراہمی میں غیر متوقع رکاوٹ
ایندھن کا کٹ آف سوئچ، ہنی ویل کا تیار کردہ اور بوئنگ کے ذریعے نصب کیا گیا ہے، اسے تالا لگانے کے طریقۂ کار کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ پرواز کے وسط میں انجن کو ایندھن کی فراہمی میں غیر متوقع رکاوٹ کو روکا جا سکے۔
ہندوستان کی نوڈل ہوائی جہاز کی تحقیقاتی ایجنسی، ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بیورو (اے اے آئی بی) نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں کہا ہے کہ طیارے کے انجن کے ایندھن کے سوئچ ٹیک آف کے ایک سپلٹ سیکنڈ کے اندر منقطع ہو گئے تھے، جس سے طیارے کے عمارت سے ٹکرانے سے پہلے کاک پٹ میں الجھن پیدا ہو گئی۔
فیول سوئچ کیوں بند کر دیا تھا؟
حادثے سے ٹھیک پہلے، ایک پائلٹ نے دوسرے پائلٹ سے پوچھا کہ اس نے فیول سوئچ کیوں بند کر دیا تھا، اور اسے بتایا گیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد پائلٹ نے فوراً ایک پیغام بھیجا، "مے ڈے، مے ڈے" یعنی طیارے میں غیر متوقع طور پر خرابی پیدا ہو گئی تھی اور اس کی مرمت نہیں ہو سکی تھی۔ اس واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔