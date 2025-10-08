ETV Bharat / bharat

حادثہ ہے یا سازش؟ کانپور میں مسجد کے قریب زوردار دھماکہ، دو اسکوٹر تباہ، چھ افراد زخمی، اسپتال میں زیر علاج

یہ واقعہ کانپور کے مول گنج تھانہ علاقہ کے مشری بازار علاقہ میں پیش آیا۔

explosion in mishri bazaar of kanpur several people injured and walls cracks Urdu News
دو اسکوٹروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے (ANI)
کانپور، اترپردیش: شام دیر گئے ایک زور دار دھماکے سے شہر لرز اٹھا۔ مول گنج تھانہ علاقہ کے مشری بازار علاقہ میں کھڑی دو اسکوٹروں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ زور دار دھماکوں سے کئی قریبی مکانوں کی دیواریں اڑ گئیں۔ ڈی سی پی ایسٹ ستیہ جیت گپتا، کئی پولیس اسٹیشنوں اور بم اسکواڈ کی ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے اور بچاؤ اور راحت کاری کا کام شروع کیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر دھماکے میں 6 افراد زخمی ہوئے۔

جوائنٹ پولیس کمشنر (لا اینڈ آرڈر) آشوتوش کمار نے بتایا کہ یہ علاقہ مول گنج پولیس اسٹیشن کے دائرۂ اختیار میں ہے، جو مشری بازار نامی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں کھلونوں کی ایک چھوٹی سی دکان ہے۔ دو اسکوٹر وہاں کھڑے تھے، جن کے رجسٹریشن نمبرز موجود تھے۔ ان پر دھماکہ ہوا۔ یہ واقعہ شام 7:15 بجے کے قریب پیش آیا۔ ہم سب جائے وقوعہ پر پہنچ چکے ہیں۔ فرانزک ٹیم بھی پہنچ گئی ہے اور ضروری شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ تقریباً چھ افراد زخمی ہوئے جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سبھی فی الحال خطرے سے باہر ہیں اور ان کا علاج جاری ہے۔

حادثہ ہے یا سازش؟

انہوں نے مزید کہا کہ "ہماری فرانزک ٹیم جائے وقوعہ پر موجود ہے اور ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے... ہم نے اسکوٹر کا سراغ لگا لیا ہے اور اس پر سوار افراد سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یہ حادثہ ہے یا سازش یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔"

میئر پرمیلا پانڈے نے زخمیوں کی عیادت کی

کانپور کے مشری بازار علاقے میں ہونے والے دھماکے کے بعد، میئر پرمیلا پانڈے نے دیر رات ارسولا اسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی۔ انہوں نے زخمیوں سے بات کی اور پولیس کمشنر رگھویر لال سے معلومات حاصل کی۔ میئر نے جائے وقوعہ کا دورہ بھی کیا اور جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔

خبروں کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے...

EXPLOSION IN MISHRI BAZAARBLAST IN KANPUREXPLOSION IN SCOOTERKANPUR NEWSEXPLOSION IN KANPUR

