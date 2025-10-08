حادثہ ہے یا سازش؟ کانپور میں مسجد کے قریب زوردار دھماکہ، دو اسکوٹر تباہ، چھ افراد زخمی، اسپتال میں زیر علاج
یہ واقعہ کانپور کے مول گنج تھانہ علاقہ کے مشری بازار علاقہ میں پیش آیا۔
Published : October 8, 2025 at 10:29 PM IST
کانپور، اترپردیش: شام دیر گئے ایک زور دار دھماکے سے شہر لرز اٹھا۔ مول گنج تھانہ علاقہ کے مشری بازار علاقہ میں کھڑی دو اسکوٹروں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ زور دار دھماکوں سے کئی قریبی مکانوں کی دیواریں اڑ گئیں۔ ڈی سی پی ایسٹ ستیہ جیت گپتا، کئی پولیس اسٹیشنوں اور بم اسکواڈ کی ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے اور بچاؤ اور راحت کاری کا کام شروع کیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر دھماکے میں 6 افراد زخمی ہوئے۔
#WATCH | Kanpur, Uttar Pradesh: Joint Police Commissioner (Law and Order) Ashutosh Kumar says, " in the mishri bazaar area under the mulganj police station, two scooters were parked today in which a blast occurred. this incident took place around 7:15 pm... a total of 6 people are… pic.twitter.com/ES52kcWBxK— ANI (@ANI) October 8, 2025
جوائنٹ پولیس کمشنر (لا اینڈ آرڈر) آشوتوش کمار نے بتایا کہ یہ علاقہ مول گنج پولیس اسٹیشن کے دائرۂ اختیار میں ہے، جو مشری بازار نامی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں کھلونوں کی ایک چھوٹی سی دکان ہے۔ دو اسکوٹر وہاں کھڑے تھے، جن کے رجسٹریشن نمبرز موجود تھے۔ ان پر دھماکہ ہوا۔ یہ واقعہ شام 7:15 بجے کے قریب پیش آیا۔ ہم سب جائے وقوعہ پر پہنچ چکے ہیں۔ فرانزک ٹیم بھی پہنچ گئی ہے اور ضروری شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ تقریباً چھ افراد زخمی ہوئے جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سبھی فی الحال خطرے سے باہر ہیں اور ان کا علاج جاری ہے۔
Kanpur, Uttar Pradesh: In the Mishri Bazar area of Moolganj police station, two scooters exploded, causing them to be completely damaged. Four to five people were injured and taken for treatment. More details are awaited pic.twitter.com/b2OlEsD9Eb— IANS (@ians_india) October 8, 2025
حادثہ ہے یا سازش؟
انہوں نے مزید کہا کہ "ہماری فرانزک ٹیم جائے وقوعہ پر موجود ہے اور ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے... ہم نے اسکوٹر کا سراغ لگا لیا ہے اور اس پر سوار افراد سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یہ حادثہ ہے یا سازش یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔"
تقریباً چھ افراد زخمی ہوئے جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
میئر پرمیلا پانڈے نے زخمیوں کی عیادت کی
کانپور کے مشری بازار علاقے میں ہونے والے دھماکے کے بعد، میئر پرمیلا پانڈے نے دیر رات ارسولا اسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی۔ انہوں نے زخمیوں سے بات کی اور پولیس کمشنر رگھویر لال سے معلومات حاصل کی۔ میئر نے جائے وقوعہ کا دورہ بھی کیا اور جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔
خبروں کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے...