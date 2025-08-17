ETV Bharat / bharat

بہار کے بعد مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں بھی ایس آئی آر کیا جائے گا، الیکشن کمیشن نے دی جانکاری - ELECTION COMMISSION ON SIR

چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا کہ آئین کے مطابق صرف ہندوستانی شہری ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔

چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 17, 2025 at 6:49 PM IST

نئی دہلی: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے اتوار کو اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) پر ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ بہار کے بعد اسے مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں بھی نافذ کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا، "...میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے آئین کے مطابق، صرف ہندوستانی شہری ہی ایم پی اور ایم ایل اے کا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ دوسرے ممالک کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگوں نے گنتی کا فارم بھرا ہے، تو ایس آئی آر کے عمل کے دوران انہیں کچھ دستاویزات جمع کر کے اپنی قومیت ثابت کرنی ہوگی۔ تحقیقات کے بعد ان کے نام نکال دیے جائیں گے۔"

چیف الیکشن کمشنر نے کہا، "...تینوں الیکشن کمشنر فیصلہ کریں گے کہ SIR کا عمل مغربی بنگال یا دیگر ریاستوں میں کب شروع کیا جائے گا۔"

رجسٹریشن افسر کو حلف اٹھانا پڑے گا

انہوں نے کہا، "عوامی نمائندگی ایکٹ کے مطابق، اگر آپ اس حلقے کے ووٹر نہیں ہیں، تو آپ کے پاس قانون میں ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے انتخابی رجسٹریشن رولز، جو کہتا ہے کہ اگر آپ اس حلقے کے ووٹر نہیں ہیں، تو آپ گواہ کے طور پر اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں اور آپ کو انتخابی رجسٹریشن افسر کے سامنے حلف اٹھانا ہوگا جس نے آپ کے خلاف رجسٹریشن آفیسر کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہوا ہے۔ شکایت کی..."

'مشین ریڈ ایبل ووٹر لسٹ پر پابندی'

چیف الیکشن کمشنر نے کہا، "مشین ریڈ ایبل ووٹر لسٹ پر پابندی ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آیا ہے اور 2019 کا ہے۔ ہمیں مشین ریڈ ایبل ووٹر لسٹ اور سرچ ایبل ووٹر لسٹ میں فرق سمجھنا ہوگا۔ آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ووٹر لسٹ کو EPIC نمبر ڈال کر تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اسے مشین نہیں کہا جاتا ہے۔" انہوں نے کہا کہ مشین ریڈ ایبل کے سلسلے میں، سپریم کورٹ نے بھی 2019 میں اس موضوع کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور پایا کہ مشین ریڈ ایبل ووٹر لسٹ دینے سے ووٹر کی پرائیویسی کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے... مشین ریڈ ایبل ووٹر لسٹ پر پابندی ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آیا ہے اور یہ 2019 کا ہے۔

'SIR عمل کو 10 سے زیادہ مرتبہ اپنایا گیا'

چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا، "...گزشتہ 20 سالوں میں ایس آئی آر کا عمل نہیں کیا گیا ہے... ملک میں 10 سے زیادہ مرتبہ ایس آئی آر عمل کو اپنایا گیا ہے۔ ایس آئی آر کا بنیادی مقصد ووٹر لسٹ کو صاف کرنا ہے... سیاسی جماعتوں کی طرف سے بہت سی شکایات موصول ہونے کے بعد ایس آئی آر کا عمل اپنایا جا رہا ہے..."

