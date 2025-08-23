نئی دہلی: گزشتہ ماہ نائب صدر کے عہدے سے اچانک استعفیٰ دینے والے جگدیپ دھنکر اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلنے اور یوگا کی مشق کر رہے ہیں۔ دھنکر نے صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے 21 جولائی 2025 کو نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کے اچانک استعفیٰ نے سب کو حیران کر دیا تھا۔
اگست 2022 میں نائب صدر منتخب ہونے سے پہلے، جگدیپ دھنکر نے ٹیبل ٹینس کو شوق کے طور پر کھیلنا شروع کیا جب وہ مغربی بنگال کے گورنر تھے۔ سابق نائب صدر دھنکر کے روزمرہ کے معمولات سے واقف لوگوں نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ وہ باقاعدگی سے یوگا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نائب صدر انکلیو میں اپنے خیر خواہوں اور عملے کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتے ہیں۔
نائب صدر کے انتخاب کے لیے 9 ستمبر کو ووٹنگ
اس سلسلے میں، دھنکر کے معمولات سے واقف ایک شخص نے کہا، "سفر سے واپس آنے کے بعد بھی، وہ اپنے عملے کے ارکان کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں۔" ادھر الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ نائب صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 9 ستمبر کو ہوگی اور اسی دن ووٹوں کی گنتی بھی ہوگی۔ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 اگست تھی، جب کہ 25 اگست تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔
دھنکر کی میعاد 10 اگست تک
مرکز میں حکمراں این ڈی اے نے مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن کو نائب صدر کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار قرار دیا ہے، جب کہ اپوزیشن اتحاد 'انڈیا' نے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس بی سدرشن ریڈی کو ان کے خلاف میدان میں اتارا ہے۔ دھنکر کا استعفیٰ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن آیا۔ جب کہ نائب صدر کے طور پر دھنکر کی میعاد 10 اگست 2027 کو ختم ہونے والی تھی۔
استعفیٰ کو لے کر سیاسی ہلچل تیز
غور طلب ہے کہ نائب صدر جگدیپ دھنکر کے استعفیٰ کو لے کر سیاسی ہلچل تیز ہو گئی تھی۔ اس دوران ان کی سرکاری رہائش گاہ کو سیل کرنے اور انہیں فوری طور پر اپنی رہائش گاہ خالی کرنے کا حکم دینے کی جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی تھیں۔ ان افواہوں کی پریس انفارمیشن بیورو (PIB) نے واضح طور پر تردید کی۔