نئی دہلی: سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے جمعرات کو سپریم کورٹ سے کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے لانڈری سے متعلق تقریباً 23,000 کروڑ روپے کی رقم برآمد کی ہے اور اسے مالی جرائم کے متاثرین میں تقسیم کیا ہے۔ تاہم، عدالت عظمیٰ نے مرکزی ایجنسی کی سزا کی شرح کے بارے میں استفسار کیا اور مزید کہاکہ "اگر وہ مجرم نہیں ٹھہرائے جاتے ہیں، تو آپ انہیں برسوں تک بغیر کسی مقدمے کے تقریباً سزا سنانے میں کامیاب رہتے ہیں"۔
عدالت عظمیٰ کے 2 مئی کے متنازعہ فیصلے پر نظرثانی کی درخواستوں پر چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گاوائی کی قیادت والی بنچ سماعت کررہی تھی۔ 31 جولائی کو، سی جے آئی کی زیرقیادت بنچ نے فیصلے کو واپس لیتے ہوئے نظرثانی کی درخواستوں پر دوبارہ سماعت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
سماعت کے دوران، نظرثانی کی درخواستوں پر، آج ایک وکیل نے بی پی ایس ایل معاملے میں مرکزی ایجنسی کی تحقیقات کا بھی حوالہ دیا، جس پر سی جے آئی نے کہا کہ ’یہاں ای ڈی بھی ہے۔‘
اس موقع پر، مہتا نے کہاکہ "مجھے ایک حقیقت بتانے کی اجازت دی جائے جسے کسی عدالت میں نہیں بتایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ … ای ڈی نے 23,000 کروڑ روپے برآمد کیے ہیں اور متاثرین کو دے دیے ہیں"۔ مہتا نے مزید کہا کہ برآمد شدہ رقم سرکاری خزانے میں نہیں جاتی بلکہ مالی جرائم کے متاثرین کے پاس جاتی ہے۔
اس دوران سی جے آئی نے پوچھا مہتا سے سوال کیا کہ ’’سزا کی شرح کیا ہے؟…‘‘۔ مہتا نے جواب دیا کہ تعزیری جرائم میں سزا کی شرح بہت کم ہے۔ مہتا نے کہا کہ اس کی اہم وجہ فوجداری نظام انصاف کو درپیش مختلف مسائل ہیں۔
سی جے آئی نے کہاکہ "اگر چہ وہ مجرم نہیں ٹھہرائے گئے، آپ پھر بھی برسوں تک بغیر کسی مقدمے کے انہیں سزا سنانے میں کامیاب رہے ہیں"۔
مہتا نے کہا کہ کچھ چھاپوں کے دوران سیاست دانوں کے پاس سے بھاری نقدی ملی تھی اور متعلقہ ایجنسیوں کی مشینوں نے کام کرنا بند کردیا تھا، جس کے بعد نئی مشینیں لانی پڑیں۔ اس سلسلہ میں خبریں بھی نشر کی گئیں۔ بنچ نے واضح کیا کہ عدالت بیانات کی بنیاد پر مقدمات کا فیصلہ نہیں کرتی۔ سی جے آئی نے کہا کہ "میں نیوز چینلز نہیں دیکھتا۔ میں صرف صبح 10-15 منٹ کے لیے اخبارات میں سرخیاں دیکھتا ہوں۔"
واضح رہے کہ گذشتہ ماہ ایک اور معاملہ میں سی جے آئی کی سربراہی والی بنچ نے مشاہدہ کیا تھا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ "تمام حدوں کو پار کر رہا ہے"۔