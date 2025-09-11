ایتھنول ملاوٹ سے متعلق سوشل میڈیا مہم کے ذریعہ مجھے نشانہ بنایا گیا: گڈکری
ایتھنول کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے، گڈکری نے کہا، "یہ ایک درآمدی متبادل، کم لاگت، آلودگی سے پاک، اور مقامی ہے۔"
Published : September 11, 2025 at 8:45 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز، نتن گڈکری نے جمعرات کو زور دے کر کہا کہ ایتھنول ملاوٹ والے پیٹرول کے خلاف حالیہ سوشل میڈیا مہم کا مقصد انہیں نشانہ بنانا ہے۔ انہوں نے ایتھنول کے فوائد پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ اس سے کسانوں کو 45,000 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت ایتھنول بلینڈڈ پیٹرول (EBP) پروگرام کے تحت پیٹرول میں ایتھنول کی ملاوٹ کو فروغ دے رہی ہے، جس میں پبلک سیکٹر آئل مارکیٹنگ کمپنیاں (OMCs) پیٹرول کے ساتھ ملاوٹ شدہ ایتھنول فروخت کرتی ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں، سپریم کورٹ نے 20 فیصد ایتھنول ملاوٹ والے پیٹرول کے ملک گیر رول آؤٹ کے خلاف عرضی پر غور کرنے سے انکار کردیا تھا۔
قومی دارالحکومت میں سوسائٹی آف انڈین آٹوموبائل مینوفیکچررز (SIAM) کے 65 ویں سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے، گڈکری نے پیٹرول میں ایتھنول کی 20 فیصد ملاوٹ پر تشویش کا اظہار کرنے والوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ "E20 پروگرام سے ملک کو فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ سے اس بارے میں بہت واضح فیصلہ آیا ہے۔
ایتھنول ملاوٹ والے پیٹرول کے خلاف سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "سوشل میڈیا مہم ایک ادا شدہ مہم تھی، یہ ایتھنول کے خلاف تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ سیاسی طور پر یہ مجھے نشانہ بنانا تھا۔" وزیر نے کہا، "ہماری جیواشم ایندھن کی درآمد 22 لاکھ کروڑ روپے ہے۔ اس میں اضافہ ہونے والا ہے۔ جس طرح سے مانگ بڑھ رہی ہے، یہ بھی بڑھے گی۔ زیادہ فضائی آلودگی ہوگی۔
ایتھنول کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے، وزیر نے کہا، "یہ ایک درآمدی متبادل، کم لاگت، آلودگی سے پاک، اور مقامی ہے۔" اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا خواب خود کفیل بھارت بننا ہے، گڈکری نے کہا، "ہم نے مکئی سے ایتھنول بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے کسانوں کو 45,000 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا۔ مکئی کی قیمت جو 1,200 روپے فی کوئنٹل تھی، آج بڑھ کر 2,800 روپے ہو گئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: 'سرکار بہت نکمی چیز ہے...'، نتن گڈکری نے حکومت پر نشانہ لگایا، اپنی خواہش بھی بتائی
بائیو فیول کے استعمال پر زور دیتے ہوئے مرکزی وزیر نے زور دے کر کہا کہ اس سے گھریلو بازار کو فائدہ ہوگا اور بین الاقوامی مارکیٹ میں مانگ میں اضافہ ہوگا۔ گڈکری نے سڑک کی حفاظت پر بھی بات کی اور کہا کہ یہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔