غیر قانونی سٹے بازی معاملے میں کانگریس ایم ایل اے کے سی ویریندر گرفتار، بارہ کروڑ نقد اور چھ کروڑ کے زیورات برآمد - KARNATAKA CONGRESS MLA ARREST

چتردرگہ سے رکن اسمبلی کے سی ویریندر کو ایک بڑے غیر قانونی آن لائن اور آف لائن سٹے بازی ریکٹ معاملے میں گرفتار کیا گیا۔

غیر قانونی سٹے بازی معاملے میں کانگریس ایم ایل اے کے سی ویریندر گرفتار
غیر قانونی سٹے بازی معاملے میں کانگریس ایم ایل اے کے سی ویریندر گرفتار (ANI)
Published : August 23, 2025 at 4:22 PM IST

بنگلورو: کرناٹک کانگریس ایم ایل اے کے سی وریندر 'پپی' کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے گنگٹوک، سکم سے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) 2002 کی دفعات کے تحت ایک مبینہ غیر قانونی آن لائن اور آف لائن بیٹنگ معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔

ای ڈی نے اس معاملے میں جمعہ کو بڑی کارروائی کی اور کئی ریاستوں میں چھاپے مارے۔ چھاپے کے دوران ای ڈی نے بارہ کروڑ روپے نقد (بشمول ایک کروڑ روپے کی غیر ملکی کرنسی)، چھ کروڑ روپے کے سونے کے زیورات، تقریباً دس کلو چاندی اور چار گاڑیاں ضبط کیں۔ تاہم جانچ ایجنسی (ای ڈی) نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے کیا ضبط کیا گیا ہے۔

بنگلورو میں ای ڈی کے علاقائی دفتر نے 22 اور 23 اگست کو ملک بھر میں 31 مقامات پر چھاپے مارے۔ اس دوران جن مقامات کی تلاشی لی گئی ان میں گنگٹوک، چتردرگا ضلع، بنگلورو، ہبلی، جودھ پور، ممبئی اور گوا شامل ہیں۔ صرف گوا میں مارے گئے چھاپوں میں پانچ بڑے کیسینو یعنی پپیز کیسینو گولڈ، اوشین ریورز کیسینو، پپیز کیسینو پرائیڈ، اوشین 7 کیسینو اور بگ ڈیڈی کیسینو کی تلاشی لی گئی۔

اس کے علاوہ 17 بینک اکاؤنٹس اور دو بینک لاکرز بھی ضبط کیے گئے۔ کے سی ویریندر کے بھائی کے سی ناگراج اور ان کے بیٹے پرتھوی این راج کے احاطے سے جائیداد سے متعلق کئی دستاویزات بھی ضبط کیے گئے۔ مختلف مقامات سے کئی مجرمانہ مواد بھی ضبط کیے گئے۔

ای ڈی کے مطابق ایم ایل اے کی مبینہ سٹے بازی کی سرگرمیاں کئی ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایجنسی کو شبہ ہے کہ ضبط کی گئی جائیدادوں کا تعلق غیر قانونی سٹہ بازی کے نیٹ ورکس سے حاصل ہونے والی غیر قانونی آمدنی سے ہے۔ تلاشیوں سے پتہ چلا کہ ملزم کنگ 567 اور راجہ 567 کے نام سے کئی آن لائن بیٹنگ سائٹس چلا رہے تھے جس کے ذریعے وہ مبینہ طور پر سٹے بازی کی رقم کا لین دین کرتے تھے۔

ایک اہم انکشاف میں حکام نے کہا کہ ویریندر کے بھائی، کے سی تھیپاسوامی دبئی سے تین کاروباری اداروں - ڈائمنڈ سافٹ ٹیک، ٹی آر ایس ٹیکنالوجیز اور پرائم 9 ٹیکنالوجیز چلا رہے ہیں۔ کال سینٹر سروسز اور گیمنگ آپریشنز میں مصروف ان کمپنیوں کے ایم ایل اے کی بیٹنگ اور منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں سے منسلک ہونے کا شبہ ہے۔

ای ڈی نے کہا، "ایم ایل اے کے بھائی کے سی تھیپاسوامی اور ان کے ساتھی پرتھوی این راج دبئی سے آن لائن گیمنگ آپریشنز کو سنبھال رہے ہیں۔" مزید یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ کے سی ویریندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کیسینو کو لیز پر لینے کے لیے گنگٹوک سے باغ ڈوگرا کے راستے کاروباری سفر پر گئے تھے۔

کے سی ویریندر کو گنگٹوک سے گرفتار کیا گیا اور گنگٹوک کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ، انہیں بنگلورو کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کی گئی۔ ای ڈی کا بنگلورو زون پورے معاملے کی جانچ کر رہا ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ ایم ایل اے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کیسینو لیز پر لینے کے لیے بزنس ٹرپ پر گنگٹوک گئے تھے۔

TAGGED:

