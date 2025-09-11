ETV Bharat / bharat

روسی فوج میں بھارتیوں کو بھرتی کرنے کا عمل ختم کیا جائے: بھارت کا روس سے مطالبہ
روسی فوج میں بھارتیوں کو بھرتی کرنے کا عمل ختم کیا جائے: بھارت کا روس سے مطالبہ (File/ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 11, 2025 at 4:54 PM IST

نئی دہلی: بھارت نے جمعرات کو روس سے مطالبہ کیا کہ وہ روسی فوج میں بھارتی شہریوں کو بطور معاون عملہ بھرتی کرنے کی اپنی مشق کو ختم کرے۔ نئی دہلی نے روسی فوج کے ذریعہ بھارتیوں کی تازہ بھرتی کی اطلاعات کے بعد روسی مسلح افواج میں اس وقت خدمات انجام دے رہے تمام ہندوستانیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔

بھارت نے اپنے شہریوں کو بھی خبردار کیا کہ وہ روسی فوج میں شامل ہونے کی پیش کش نہ کریں اس میں " شدید خطرات" لاحق ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ "ہم نے حال ہی میں روسی فوج میں بھارتی شہریوں کے بھرتی ہونے کے بارے میں رپورٹس دیکھی ہیں۔" انہوں نے کہا، "حکومت نے پچھلے ایک سال کے دوران متعدد مواقع پر اس عمل میں موجود خطرات کو اجاگر کیا ہے اور اسی کے مطابق بھارتی شہریوں کو خبردار کیا ہے۔"

جیسوال اس معاملے پر میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم نے یہ معاملہ روسی حکام کے ساتھ بھی اٹھایا ہے، دہلی اور ماسکو دونوں میں، یہ کہا ہے کہ یہ رواج ختم کیا جائے اور ہمارے شہریوں کو رہا کیا جائے۔ ہم متاثرہ بھارتی شہریوں کے خاندانوں سے بھی رابطے میں ہیں۔" جیسوال نے مزید کہا، "ہم ایک بار پھر تمام بھارتی شہریوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ روسی فوج میں شامل ہونے کی کسی بھی پیشکش سے دور رہیں کیونکہ یہ ایک خطرہ سے بھرا مرحلہ ہے۔"

یہ بھی پڑھیں: روسی فوج سے 85 بھارتی فارغ، دیگر 20 شہریوں کی وطن واپسی کےلئے اقدامات: خارجہ سکریٹری وکرم مسری

بھارت بار بار روس سے کہہ رہا ہے کہ وہ تمام بھارتیوں کو رہا کرے جو سپورٹ اسٹاف کے طور پر روسی فوجی یونٹوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جیسے باورچی اور مددگار وغیرہ۔ یہ مسئلہ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال روس کے دورے کے دوران بھی اٹھایا تھا۔

