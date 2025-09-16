ETV Bharat / bharat

مہیش راوت کو طبی بنیادوں پر عبوری ضمانت، سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ

یہ ایک ایسا کیس ہے جس نے ملک بھر میں بحث چھیڑ رکھی ہے، جبکہ اس معاملہ پر سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے۔

مہیش راوت کو طبی بنیادوں پر عبوری ضمانت، سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 16, 2025 at 2:29 PM IST

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے ایلگار پریشد-بھیما کورے گاؤں کیس کے ملزم مہیش راوت کو طبی بنیادوں پر عبوری ضمانت دے دی ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس ایم ایم سندریش اور ستیش چندر شرما پر مشتمل بنچ نے سنایا۔ راوت نے اپنی قید کو چیلنج کیا تھا، حالانکہ انہیں بمبئی ہائی کورٹ نے پہلے ہی ضمانت دے دی تھی۔

راوت کے وکیل، سینئر ایڈوکیٹ سی یو سنگھ نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل شدید گٹھیا میں مبتلا ہیں۔ انہیں خصوصی طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے جو جیل میں دستیاب نہیں۔ بنچ نے اس دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار طبی بنیادوں پر عبوری ضمانت کا خواہاں ہے۔ انہیں چھ ہفتوں کے لیے طبی ضمانت دی گئی ہے۔

بمبئی ہائی کورٹ نے پہلے راوت کی ضمانت کی درخواست منظور کی تھی۔ تاہم، نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی درخواست پر اس حکم پر ایک ہفتے کے لیے روک لگا دی گئی تھی۔ بعد میں، سپریم کورٹ نے ان کی رہائی پر اس روک کو مزید بڑھا دیا تھا۔

مہیش راوت ان کئی کارکنوں میں شامل ہیں جن پر ایلگار پریشد-بھیما کورے گاؤں کیس میں الزامات کا سامنا ہے۔ یہ کیس دسمبر 2017 میں پونے میں منعقدہ ایلگار پریشد کانکلیو سے متعلق ہے۔ اس کیس میں کئی دیگر ملزمان بھی شامل ہیں، جن میں شوما سین کو بھی حال ہی میں ضمانت ملی ہے۔

راوت کے وکیل نے پہلے بھی دلیل دی تھی کہ ان کے موکل کو خصوصی طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھ بھال جیل یا جے جے ہسپتال میں ممکن نہیں۔ سپریم کورٹ نے اس دلیل کو اہمیت دیتے ہوئے یہ اہم فیصلہ سنایا ہے۔ یہ فیصلہ ایلگار پریشد کیس میں ایک نئی پیش رفت ہے۔ اس سے کیس کے دیگر ملزمان پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔

SC GRANTS BAIL TO MAHESH RAUTMAHESH RAUTایلگار پریشدبھیما کورے گاؤں کیسELGAR PARISHAD CASE

