الیکشن کمیشن جلد ہی ملک بھر میں ایس آئی آر کرائے گا، سال کے آخر تک مکمل ہو سکتا ہے جائزہ
الیکشن کمیشن نے ملک گیر SIR مشق کے لیے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے CEO دفاتر کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔
Published : September 11, 2025 at 10:09 AM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن جلد ہی ملک بھر میں ووٹر لسٹ کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) مہم شروع کرنے کی تاریخ کا فیصلہ کرے گا اور ریاستوں میں ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کا عمل سال کے اختتام سے پہلے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ حکام نے بدھ کو یہ معلومات دی۔ یہاں الیکشن کمیشن کی ریاستوں کے چیف الیکٹورل افسران کی ایک دن کی میٹنگ کے بعد حکام نے کہا کہ اگلے سال پانچ اسمبلی انتخابات ہونے ہیں، اس لیے آل انڈیا ووٹر لسٹ پر نظرثانی مہم 2025 کے آنے والے مہینوں میں چلائی جا سکتی ہے۔
چیف ایگزیکٹیو افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی ریاستوں کی ووٹر لسٹ آخری ایس آئی آر کے تیار ہونے کے بعد شائع کریں۔ کچھ ریاستوں کے چیف ایگزیکٹیو افسران نے پہلے ہی آخری ایس آئی آر کے بعد شائع ہونے والی ووٹر لسٹ کو اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے۔
غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنا مقصد
کمیشن نے کہا ہے کہ بہار کے بعد ایس آئی آر کی مشق پورے ملک میں کی جائے گی۔ آسام، کیرالہ، پڈوچیری، تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں 2026 میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، اس گہری نظر ثانی کا بنیادی مقصد غیر ملکی غیر قانونی تارکین وطن کو ان کی جائے پیدائش کی چھان بین کرکے ملک بدر کرنا ہے۔
کمیشن کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اور میانمار سمیت مختلف ریاستوں میں غیر قانونی غیر ملکی تارکین وطن پر کارروائی کے پیش نظر یہ قدم اہم ہے۔ بالآخر، انتخابی اتھارٹی "ووٹر لسٹوں کی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری کو نبھانے" کے لیے ملک بھر میں SIR شروع کرے گی۔
الیکشن کمیشن بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے ووٹر کے ڈیٹا میں ہیرا پھیری کر رہا ہے
جائزے کے تحت، انتخابی اہلکار غلطی سے پاک ووٹر لسٹ کو یقینی بنانے کے لیے گھر گھر جا کر تصدیق کریں گے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے ان الزامات کے درمیان کہ کمیشن بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے ووٹر کے ڈیٹا میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، الیکشن کمیشن نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے، اس پر گہری نظر ثانی کے لیے اضافی اقدامات کیے ہیں۔
درخواست دہندگان کے اس زمرے کے لیے ایک اضافی 'منشور' متعارف کرایا گیا ہے جو ووٹر بننا چاہتے ہیں یا ریاست کے باہر سے آئے ہیں۔ انہیں ایک حلف نامہ دینا ہوگا کہ وہ یکم جولائی 1987 سے پہلے ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور تاریخ پیدائش اور/یا جائے پیدائش کو ثابت کرنے والی کوئی دستاویز جمع کرائیں گے۔
کروڑوں اہل شہری ووٹ کے حق سے محروم ہو جائیں گے
منشور میں درج اختیارات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یکم جولائی 1987 سے 2 دسمبر 2004 کے درمیان ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں اپنے والدین کی تاریخ/مقام پیدائش کے بارے میں دستاویزات بھی جمع کرانی ہوں گی۔ لیکن بہار کی ووٹر لسٹ پر نظرثانی اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے تنقید کی زد میں آ گئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ دستاویزات کی کمی کی وجہ سے کروڑوں اہل شہری ووٹ کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔
سپریم کورٹ نے کمیشن سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی اہل شہری محروم نہ رہے۔ کچھ ریاستوں کے چیف الیکٹورل افسران نے اپنی اپنی ریاستوں میں آخری ایس آئی آر کے بعد شائع شدہ ووٹر لسٹیں جاری کرنا شروع کر دی ہیں۔
ریاستوں میں آخری SIR 'کٹ آف' تاریخ کے طور پر کرے گا کام
دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر کی ویب سائٹ پر 2008 کی ووٹر لسٹ موجود ہے، جب قومی راجدھانی میں آخری گہری نظر ثانی کی گئی تھی۔ اتراکھنڈ میں آخری ایس آئی آر 2006 میں کیا گیا تھا اور اس سال کی ووٹر لسٹ اب ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ ریاستوں میں آخری SIR 'کٹ آف' تاریخ کے طور پر کام کرے گا جس طرح الیکشن کمیشن بہار کی 2003 کی ووٹر لسٹ کو گہرائی سے نظر ثانی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ زیادہ تر ریاستوں نے 2002 اور 2004 کے درمیان ووٹر لسٹوں پر نظر ثانی کی۔