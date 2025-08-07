نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو ثبوت کے ساتھ دعوی کیا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی ووٹر لسٹ میں لوگوں کے نام غلط طریقے سے شامل کیے گئے تھے۔ انھوں نے کہا کہ کرناٹک کے ایک حلقے میں 1,00,250 ووٹ 'چوری' کیے گئے تھے۔ راہل گاندھی کے ان الزامات کے بعد کرناٹک کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) نے کانگریس لیڈر سے کہا ہے کہ وہ ان ووٹروں کے نام حلف نامہ کے ساتھ شیئر کریں۔
راہل گاندھی کو لکھے ایک خط میں، ریاستی انتخابی افسر نے کہا کہ نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران، "آپ نے ووٹر لسٹ میں نااہل ووٹروں کو شامل کرنے اور اہل ووٹرز کو خارج کرنے کا ذکر کیا... آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم 1960 کے ضابطہ 20(3) بی کے تحت منسلک اعلامیہ یا حلف نامے پر دستخط کریں، اور ووٹروں کے نام کے ساتھ وہی نام واپس بھیجیں، تاکہ ضروری کارروائی شروع کی جا سکے۔
الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے کہا کہ کرناٹک کے سی ای او کو جمعرات کی شام تک راہل گاندھی سے دستخط شدہ اعلامیہ موصول ہونے کی امید ہے۔
Chief Electoral Officer of Karnataka writes a letter to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi. Says, "... It is understood that during a Press Conference held today, you had mentioned about the inclusion of ineligible electors and exclusion of eligible electors in the Electoral Rolls cited… pic.twitter.com/3pzXQEyfix— ANI (@ANI) August 7, 2025
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف (ایل او پی) راہل نے دعویٰ کیا کہ کرناٹک کے مہادیو پورہ اسمبلی حلقہ میں 1,00,250 ووٹ چوری ہوئے ہیں، جن میں 11,965 ووٹرز کے پاس جعلی اور غیر قانونی پتے ہیں، 40,009 ووٹرز کے پاس جعلی اور غیر قانونی پتے ہیں، 10,452 ووٹرز کے پاس گروپ یا سنگل ایڈریس ہیں، 4,132 ووٹرز کے پاس غیر قانونی تصاویر ہیں اور 33,692 ووٹرز نئے ووٹرز کے فارم 6 کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔۔
#WATCH | Delhi: On the Election Commission's response to Rahul Gandhi, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "I'm a politician. What I say to the people is my word. I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying… https://t.co/TvSXhKIKxY pic.twitter.com/dDBzKVrAC3— ANI (@ANI) August 7, 2025
ساتھ ہی، الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے خلاف ممکنہ کارروائی کے سوال پر راہل گاندھی نے کہا، وہ (ECI) مجھے نشانہ نہیں بناتے، وہ مجھ پر حملہ کرنے سے بہت ڈرتے ہیں، انہوں نے میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں، وہ بولتے ہیں لیکن مجھ پر حملہ نہیں کرتے کیونکہ اگر انہوں نے حملہ کیا ہوتا تو مجھ پر مجرمانہ کارروائی کی جاتی اور سب کچھ ہوتا ۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سچ ہے"۔
راہل گاندھی نے کہا، "میں ایک سیاست دان ہوں، جو میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ میرے لفظ ہیں۔ میں یہ سب کے سامنے عوامی طور پر کہہ رہا ہوں، اسے حلف کے طور پر لے لو، یہ ان کا (الیکشن کمیشن) ڈیٹا ہے، اور ہم ان کا ڈیٹا دکھا رہے ہیں، یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے (کمیشن) نے اس معلومات کی تردید نہیں کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ راہل گاندھی ووٹر لسٹ کے بارے میں غلط کیوں کہتے ہیں؟" کیوں کہ آپ سچ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ (الیکشن کمیشن) نے یہ کام پورے ملک میں کیا ہے۔
