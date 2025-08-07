Essay Contest 2025

راہل گاندھی کے ووٹ چوری الزام پر الیکشن کمیشن سخت، ثبوت کے ساتھ حلف نامہ دینے کو کہا - RAHUL GANDHI

کرناٹک کے چیف الیکٹورل آفیسر نے راہل گاندھی سے کہا ہے کہ وہ ایک دستخط شدہ حلف کے ذریعے جعلی ووٹروں کے نام شیئر کریں۔

راہل گاندھی
راہل گاندھی (X/ @INCIndia)
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو ثبوت کے ساتھ دعوی کیا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی ووٹر لسٹ میں لوگوں کے نام غلط طریقے سے شامل کیے گئے تھے۔ انھوں نے کہا کہ کرناٹک کے ایک حلقے میں 1,00,250 ووٹ 'چوری' کیے گئے تھے۔ راہل گاندھی کے ان الزامات کے بعد کرناٹک کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) نے کانگریس لیڈر سے کہا ہے کہ وہ ان ووٹروں کے نام حلف نامہ کے ساتھ شیئر کریں۔

راہل گاندھی کو لکھے ایک خط میں، ریاستی انتخابی افسر نے کہا کہ نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران، "آپ نے ووٹر لسٹ میں نااہل ووٹروں کو شامل کرنے اور اہل ووٹرز کو خارج کرنے کا ذکر کیا... آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم 1960 کے ضابطہ 20(3) بی کے تحت منسلک اعلامیہ یا حلف نامے پر دستخط کریں، اور ووٹروں کے نام کے ساتھ وہی نام واپس بھیجیں، تاکہ ضروری کارروائی شروع کی جا سکے۔

الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے کہا کہ کرناٹک کے سی ای او کو جمعرات کی شام تک راہل گاندھی سے دستخط شدہ اعلامیہ موصول ہونے کی امید ہے۔

لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف (ایل او پی) راہل نے دعویٰ کیا کہ کرناٹک کے مہادیو پورہ اسمبلی حلقہ میں 1,00,250 ووٹ چوری ہوئے ہیں، جن میں 11,965 ووٹرز کے پاس جعلی اور غیر قانونی پتے ہیں، 40,009 ووٹرز کے پاس جعلی اور غیر قانونی پتے ہیں، 10,452 ووٹرز کے پاس گروپ یا سنگل ایڈریس ہیں، 4,132 ووٹرز کے پاس غیر قانونی تصاویر ہیں اور 33,692 ووٹرز نئے ووٹرز کے فارم 6 کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔۔

ساتھ ہی، الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے خلاف ممکنہ کارروائی کے سوال پر راہل گاندھی نے کہا، وہ (ECI) مجھے نشانہ نہیں بناتے، وہ مجھ پر حملہ کرنے سے بہت ڈرتے ہیں، انہوں نے میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں، وہ بولتے ہیں لیکن مجھ پر حملہ نہیں کرتے کیونکہ اگر انہوں نے حملہ کیا ہوتا تو مجھ پر مجرمانہ کارروائی کی جاتی اور سب کچھ ہوتا ۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سچ ہے"۔

راہل گاندھی نے کہا، "میں ایک سیاست دان ہوں، جو میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ میرے لفظ ہیں۔ میں یہ سب کے سامنے عوامی طور پر کہہ رہا ہوں، اسے حلف کے طور پر لے لو، یہ ان کا (الیکشن کمیشن) ڈیٹا ہے، اور ہم ان کا ڈیٹا دکھا رہے ہیں، یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے (کمیشن) نے اس معلومات کی تردید نہیں کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ راہل گاندھی ووٹر لسٹ کے بارے میں غلط کیوں کہتے ہیں؟" کیوں کہ آپ سچ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ (الیکشن کمیشن) نے یہ کام پورے ملک میں کیا ہے۔

