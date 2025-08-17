نئی دہلی: کانگریس نے اتوار کو الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نہ صرف اپنی نااہلی بلکہ اس کے واضح تعصب کے لیے بھی پوری طرح سے بے نقاب ہو گیا ہے۔ یہی نہیں، کانگریس نے الیکشن کمیشن کے اس دعوے کو بھی مضحکہ خیز قرار دیا کہ وہ حکمراں پارٹی اور اپوزیشن میں فرق نہیں کرتا ہے۔
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور دونوں الیکشن کمشنروں نے کانگریس کے الزامات پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے فوراً بعد پارٹی جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن 14 اگست کے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرے گا۔
Today, the Election Commission of India held a press conference. This was the first time this ‘new’ ECI was speaking directly and not planting through sources.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 17, 2025
Yesterday, the ECI had released a ‘Press Note’, the purpose of which was to place the onus of voter list correction on…
انہوں نے کہا، ’’آج، راہل گاندھی نے ساسارام سے بھارت جن بندھن کی مت داتا ادھیکار یاترا شروع کرنے کے فوراً بعد، چیف الیکشن کمشنر اور ان کے دو الیکشن کمشنروں نے یہ کہہ کر آغاز کیا کہ وہ حکمراں پارٹی اور اپوزیشن میں فرق نہیں کرتے۔
'راہل گاندھی کے سوال کا جواب نہیں ملا'
کانگریس لیڈر نے کہا کہ ’’یہ بہت مضحکہ خیز ہے۔ "خاص طور پر، چیف الیکشن کمشنر نے راہل گاندھی کی طرف سے اٹھائے گئے کسی بھی سوال کا معنی خیز جواب نہیں دیا،" جے رام رمیش نے X پر ایک پوسٹ میں تفصیل سے کہا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کوئی بی جے پی لیڈر بول رہا ہے
دریں اثنا، کانگریس لیڈر پون کھیرا نے کہا، "کیا انہوں نے مہادیو پورہ میں ہمارے ذریعہ سامنے آنے والے 1 لاکھ ووٹروں کے بارے میں کوئی جواب دیا ... ہم امید کر رہے تھے کہ وہ آج ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے ... وہ کہتے ہیں کہ رازداری 45 دنوں میں ٹوٹ جاتی ہے، تو ان 45 دنوں میں کیوں نہیں توڑی گئی؟ ... ایسا لگتا تھا جیسے آج بی جے پی لیڈر بول رہا ہے ..."
ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने प्रेस वार्ता में फ़रमाया: ‘तो क्या हुआ अगर एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है, वोट तो फिर भी एक ही बार डालेगा।’— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) August 17, 2025
अब हमारा सीधा सवाल है — क्या गुप्ता जी यही दलील अदालत में शपथ पत्र पर लिखकर देने को तैयार हैं? pic.twitter.com/td7VLJ3fqX
ایک ہی شخص کا کئی جگہوں پر ووٹر لسٹ میں اندراج
انہوں نے ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا اور کہا کہ گیانیش کمار گپتا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا: تو کیا ہوگا اگر ایک ہی شخص کا کئی جگہوں پر ووٹر لسٹ میں اندراج ہے، تب بھی وہ صرف ایک بار اپنا ووٹ ڈالے گا۔ اب ہمارا سیدھا سوال یہ ہے کہ کیا گپتا حلف نامے پر لکھ کر عدالت میں یہ دلیل دینے کے لیے تیار ہیں؟
الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس
آپ کو بتا دیں کہ اتوار کو الیکشن کمیشن نے ایک پریس کانفرنس کی اور راہل گاندھی کے 'ووٹ چوری' کے الزامات کا جواب دیا۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا، "راہل گاندھی یا تو حلف نامہ دیں یا ملک سے معافی مانگیں۔ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر حلف نامہ 7 دن کے اندر نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں..."
دعوے اور اعتراضات وقت پر کیوں نہیں جمع کرائے گئے؟
انہوں نے کہا کہ الزامات لگائے گئے کہ مہاراشٹر میں ووٹر لسٹ میں تعداد بڑھی ہے۔ جب ڈرافٹ لسٹ تھی تو دعوے اور اعتراضات وقت پر کیوں نہیں جمع کرائے گئے؟ جب نتائج آئے تو کہا گیا کہ یہ غلط ہے۔ آج تک مہاراشٹر کے چیف الیکشن آفیسر کو ایک بھی ووٹر کا نام ثبوت کے ساتھ نہیں ملا ہے۔ انتخابات ہوئے آٹھ ماہ ہو چکے ہیں۔